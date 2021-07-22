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Во сне мозг вспоминает приятное

Спящий мозг оставляет в памяти те события, которые вспоминаются с удовольствием.

Во сне мозг вспоминает приятное
(фото: anrymoscow / Depositphotos) Открыть в полном размере ‹ ›

Во сне мозг упорядочивает огромную массу информации, которую получил во время бодрствования, выбирая, что стоит запомнить надолго, а что – забыть. Происходит так называемая консолидация памяти, то есть превращение памяти из кратковременной в долговременную. Притом очевидно, что мозг запоминает далеко не всё, что пережил за день. И один из факторов, который помогает отправить в долговременное хранилище информацию о каком-то событии – это приятные эмоции, которые ему сопутствовали.

Сотрудники Университета Женевы поставили эксперимент с несколькими добровольцами, которых перед сном просили сыграть в две игры: в одной нужно было угадывать лица по фото, в другой – искать выход из трёхмерного лабиринта на экране монитора. Обе игры активируют абсолютно разные области в мозге, так что даже если не знать, о чём думает человек, в какую игру играет, это легко можно установить с помощью магнитно-резонансной томографии (МРТ, которая показывает, какая область мозга активна в данный момент. Каждый участник эксперимента играл в обе игры, но выигрывал только в одной. Затем их отправляли поспать на один - два часа в аппарат для МРТ; одновременно у них записывали с помощью электроэнцефалографии электрические ритмы мозга, чтобы определить, в какой фазе сна человека находится.

Во сне гиппокамп, один из главных центров памяти, начинает диалог с другими мозговыми центрами, которые участвовали в том или ином событии во время бодрствования. То есть мозг повторяет то, чем он занимался перед сном. В каких-то случаях нейронные цепи, связанные с конкретным событием, становятся прочнее – и, следовательно, событие остаётся в памяти.

В других случаях нейронные цепи слабеют, межнейронные контакты разрываются, и память о событии сглаживается. В статье в Nature Communications говорится, что в спящем мозге начинали работать те же центры, что и во время игр, и поначалу зоны обеих игр были одинаково активны. Но постепенно зоны мозга, связанные с проигрышем (то есть с игрой, в которой человек проиграл), работали всё слабее и слабее. И под конец активными оставались только те участки мозга, которые играли в игру с выигрышем в конце.

Спустя два дня участники эксперимента снова пришли в лабораторию поиграть в те же игры, и стало ясно, что лучше всего они помнят ту игру, в которой прежде выиграли. Возможно, этого и так следовало ожидать, но теперь удалось показать нейробиологический механизм, благодаря которому выигрыш помогает событию закрепиться в памяти.

От выигрыша нам обычно приятно, а от проигрыша нет, и получается, что для консолидации памяти во время сна важно, получили ли мы приятные ощущения от выигрыша. (Тут стоит уточнить, что приятные ощущения бывают разные, и в данном случае речь идёт о тех, которые мы получаем в качестве награды, как результат каких-то действий.) Вероятно, это одна из причин того, что мы помним только хорошее: плохого, может быть, было и больше, но мозговой аппарат его отсеял во сне. Впрочем, есть и те, которые помнят только плохое, и тут уж либо само плохое было такое, что от него не так-то легко избавиться, либо аппарат запоминания у подобных людей устроен вот таким интересным образом.

Вообще говоря, забывать для мозга просто необходимо: не вся информация нам одинаково нужна, и без забывания ненужного мы не могли бы узнавать и запоминать что-то новое. Можно сказать, что сон помогает нашей памяти двояким образом: помогая крепче запомнить то, что нужно, и помогая забыть то, что не нужно.

22 июль 2021 /
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