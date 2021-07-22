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Модуль «Наука» на пути к МКС

21 июля 2021 года с помощью ракеты-носителя «Протон-М» на околоземную орбиту выведен многоцелевой лабораторный модуль «Наука».

Запущенный с космодрома Байконур лабораторный модуль предназначен для работы в составе российского сегмента Международной космической станции (МКС), дальнейшее сближение с которой будет произведено двигателями самого модуля. Его выведение в зону стыковки займёт 8 суток, а сама стыковка к служебному модулю «Звезда» запланирована на 29 июля 2021 года. Подключение «Науки» к МКС потребует 10 выходов космонавтов в открытый космос. Затем пройдёт ещё год испытательного полёта, прежде, чем модуль заработает в полном объёме. Имея массу 20 тонн, длину 13 метров и максимальный диаметр 4,25 метра (общий объём герметичных отсеков 70 куб. метров), он станет в составе МКС самым большим на данный момент.

Модуль «Наука» на пути к МКС
Схема сближения многоцелевого лабораторного модуля «Наука» с МКС (Изображение Роскосмоса).
Модуль «Наука» на пути к МКС
Внешнее оборудование многоцелевого лабораторного модуля «Наука» (Изображение Роскосмоса).
Модуль «Наука» на пути к МКС
Вид российского сегмента Международной космической станции после пристыковки модуля «Наука» (Изображение Роскосмоса).
Модуль «Наука» на пути к МКС
Внутреннее устройство многоцелевого лабораторного модуля «Наука» (Изображение Роскосмоса).
Модуль «Наука» на пути к МКС
Внутреннее устройство многоцелевого лабораторного модуля «Наука» и его технические характеристики (Изображение Роскосмоса).
Модуль «Наука» на пути к МКС
Вид многоцелевого лабораторного модуля «Наука» во время подготовки (фото Роскосмоса).
Модуль «Наука» на пути к МКС
Пуск с Байконура ракеты-носителя «Протон-М» с многоцелевым лабораторным модулем «Наука». (фото Роскосмоса). ‹ › Открыть в полном размере

Многоцелевой лабораторный модуль «Наука» создан для проведения большой программы научных и прикладных исследований, а также расширения возможностей российского сегмента МКС, который после его ввода в эксплуатацию получит дополнительные объемы для обустройства комфортных рабочих мест, хранения грузов и размещения аппаратуры для регенерации воды и кислорода для экипажа до шести человек. В нём будет располагаться каюта для третьего члена экипажа российского сегмента МКС и бортовая мастерская.

В дальнейшем к «Науке» через универсальный узловой модуль «Причал» будут пристыковываться российские транспортные грузовые корабли «Прогресс МС» и пилотируемые корабли «Союз МС». В лабораторном модуле будет храниться доставленное с Земли топливо, которое при необходимости будет передаваться в баки модуля «Звезда» для работы двигателей, осуществляющих коррекцию орбиты, ориентацию и стабилизацию МКС.

На модуле «Наука» смонтирован дистанционно управляемый европейский робот–манипулятор ERA (European Robotic Arm), созданный Европейским космическим агентством для сборочных работ и обслуживания российского сегмента МКС. Он будет обследовать внешнюю поверхность станции, работать с размещённым на ней оборудованием, поддерживать космонавтов во время выхода в открытый космос и перемещать грузы массой до 8 тонн с точностью до 5 мм. Для функционирования манипулятора модуль содержит шлюзовую камеру.

Работы над модулем «Наука» начались в 1995 году, а его запуск первоначально планировался ещё на 2007 год. Но по разным причинам он много раз откладывался, так что старта пришлось ждать более 10 лет. При его создании конструкторы использовали опыт разработки транспортного корабля снабжения пилотируемых научных станций «Салют» и модулей дооснащения орбитального комплекса «Мир». Создатели рассчитывают, что модуль прослужит 15 лет.

По материалам Роскосмоса.

22 июль 2021 /
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