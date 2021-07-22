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Как общаются растения?

Как общаются растения?

На фото: кричащий помидор от художника maybirdfan

Знаете ли вы, что ученые до сих пор не могут однозначно сказать, что такое растения? Поиском ответа на этот вопрос впервые занялся древнегреческий ученый Аристотель — он считал, деревья, кустарники и так далее являются чем-то средним между неодушевленными объектами и животными. По его определению, растениями можно считать все живые организмы, которые не могут самостоятельно передвигаться. Само собой разумеется, все не так просто и растения это гораздо сложное биологическое царство, которое до сих пор нуждается в изучении. Недавно бразильские ученые провели исследование и пришли к выводу, что плоды растений способны передавать различную информацию в другие части своего организма и тем самым предупреждать их об опасности. Ученые подробно описали как им удалось прийти к такому выводу и рассказали о том, почему это открытие имеет большую ценность для человечества.

 


Для чего нужен сок растений?

Ученые уже давно выяснили, что растения использую свой сок не только для передачи питательных веществ из почвы в плоды. Научные исследования показали, что сок также используется для передачи химических сигналов, и работы по изучению этого процесса ведутся до сих пор. Недавно важное открытие в этом деле сделали ученые из Бразилии. В журнале Frontiers in Sustainable Food Systems были опубликованы результаты эксперимента на помидорах — ученые доказали, что сок помогает им «бить тревогу» в случае опасности. В данном случае речь идет о нападении со стороны гусениц.

Как общаются растения?

Гусеницы представляют большую опасность для многих растений

Как общаются растения?

По словам исследователя Габриэлы Рейссиг (Gabriela Reissig), плоды томата «живут» автономно от всей остальной части растения. Исходя из того, что помидоры сделаны из таких же тканей, почему бы не предположить, что они каким-то образом общаются между собой? В ходе научного эксперимента она и ее коллеги смогли доказать, что плоды томата могут делиться информацией с остальными частями растения. Для этого они используют электрические импульсы которые, скорее всего, передаются через содержащийся внутри стеблей сок.

Как общаются растения?

Возможно, без способности общения многие томаты страдали бы от вредителей сильнее, чем обычно

В рамках научной работы ученые поместили растения внутрь клетки Фарадея, которая не позволила другим электрическим силам помешать проведению эксперимента. На концах ветвей, где плоды соединяются с растением, были закреплены электроды. Затем, в течение суток ученые следили за появлением электрических сигналов в состоянии спокойствия и во время нападения гусениц на плоды. В обнаружении закономерностей в сигналах ученым помогал Искусственный интеллект.

Как общаются растения?

Сегодня против гусениц применяются агрессивные химикаты, которые снижают качество плодов

К удивлению ученых, во время нападений гусениц в электрических сигналах между плодами и остальными частями растений действительно наблюдались изменения. После этих изменений в стеблях и листьях наблюдалось изменение содержания перекиси водорода — скорее всего, она каким-то образом помогает растениям отпугивать гусениц. Самое удивительное, что биологическая защита активировалась даже в тех частях томатов, которые были очень далеки от самих помидоров. Это значит, что электрические сигналы могут передаваться на большие расстояния.

Как общаются растения?

С ботанической точки зрения помидоры — это ягоды

Будущее сельского хозяйства

Авторы научной работы подчеркнули, что это только начало работы по изучению этого явления. В будущем они хотят выяснить, каким образом томаты реагируют на другие опасности вроде острого ножа и так далее. Ведь это действительно будет большим открытием, если на протяжении многих веков растения могли осознавать опасность, когда из них приготовляли салаты и другие блюда.

В начале статьи я упомянул, что результаты проведенного эксперимента очень важны для человечества. Это действительно так, потому что если ученые глубже изучат этот вопрос, можно будет выработать менее агрессивные способы защиты растений от вредителей. Например, каким-то образом можно будет запускать в них естественные защитные механизмы от насекомых. Это избавит от необходимости использовать химикаты, которые снижают качество продуктов.

22 июль 2021 /
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