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Заменители цельного молока для телят

Новорожденным телятам цельное коровье молоко необходимо с первых дней жизни. Оно содержит все необходимые компоненты для здорового роста и укрепляет организм. Однако при выращивании молодняка в промышленных масштабах используются заменители. Это не только рентабельно. Заменители молока для животных сводят к минимуму риск отравления, заражения, быстро перевариваются, легко усваиваются и способствуют сбалансированному увеличению веса. Переход на заменители безболезненно воспринимается организмом теленка и увеличивает выживаемость потомства.

Заменители молока для телят выпускаются в жидкой и порошковой форме. Первый продукт готовить не нужно, его можно прямо скармливать телёнку, но жидкие варианты имеют небольшой срок хранения, чего нельзя сказать о порошках.

Большим спросом пользуются заменители в виде порошков, хранятся они 12 месяцев. Для приготовления питательной смеси их необходимо развести в тёплой воде.

Для кормящихся телят существуют заменители жирного молока, которые можно давать с первых дней жизни вместо коровьего. Производят также заменители обезжиренного молока. В нём мало жира и много белка. Такой продукт добавляют в основной корм молодняка, как дополнительный компонент питания.

В заменителе много минералов, витаминов, есть кормовой антибиотик, избирательно подавляющий патогенную микрофлору.

Преимущества этого продукта включают:

  • Полностью заменяет цельное коровье молоко.
  • Быстро и легко впитывается.
  • Поддерживает ускоренное развитие преджелудков.
  • Укрепляет иммунную систему и сводит к минимуму риск заражения инфекционными заболеваниями.
  • Дешевле коровьего молока для кормления телят.
  • Легко приготовить.

Чтобы приготовить заменитель молока для животных, вы должны:

  • Нагрейте чистую питьевую воду до 55-60 ° C.
  • Добавьте продукт в нагретую воду. Соотношение 1: 8 или 1: 9. То есть для получения 9 литров готовых заменителей нужно 1 кг порошка развести в 8 литрах воды.
  • Взбейте смесь до однородной массы. Это удобно делать миксером.
  • Добавьте немного холодной воды, чтобы охладить смесь до 38 ° C.
  • Полученный продукт давать телятам сразу после приготовления.
22 июль 2021 /
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