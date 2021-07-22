Заменители цельного молока для телят

Новорожденным телятам цельное коровье молоко необходимо с первых дней жизни. Оно содержит все необходимые компоненты для здорового роста и укрепляет организм. Однако при выращивании молодняка в промышленных масштабах используются заменители. Это не только рентабельно. Заменители молока для животных сводят к минимуму риск отравления, заражения, быстро перевариваются, легко усваиваются и способствуют сбалансированному увеличению веса. Переход на заменители безболезненно воспринимается организмом теленка и увеличивает выживаемость потомства.

Заменители молока для телят выпускаются в жидкой и порошковой форме. Первый продукт готовить не нужно, его можно прямо скармливать телёнку, но жидкие варианты имеют небольшой срок хранения, чего нельзя сказать о порошках.

Большим спросом пользуются заменители в виде порошков, хранятся они 12 месяцев. Для приготовления питательной смеси их необходимо развести в тёплой воде.

Для кормящихся телят существуют заменители жирного молока, которые можно давать с первых дней жизни вместо коровьего. Производят также заменители обезжиренного молока. В нём мало жира и много белка. Такой продукт добавляют в основной корм молодняка, как дополнительный компонент питания.

В заменителе много минералов, витаминов, есть кормовой антибиотик, избирательно подавляющий патогенную микрофлору.

Преимущества этого продукта включают:

Полностью заменяет цельное коровье молоко.

Быстро и легко впитывается.

Поддерживает ускоренное развитие преджелудков.

Укрепляет иммунную систему и сводит к минимуму риск заражения инфекционными заболеваниями.

Дешевле коровьего молока для кормления телят.

Легко приготовить.

Чтобы приготовить заменитель молока для животных, вы должны: