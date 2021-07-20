Свинцовая косметика эпохи неолита

Загадочные керамические бутылочки, относящиеся к неолитическим культурам Европы, предназначались для хранения косметических средств.

В V тысячелетии до нашей эры в керамике сообществ эпохи позднего неолита и энеолита Балкан, а также юго-западной Трансданубии (историческая область Венгрии) и юго-восточных приальпийских областей появились небольшие керамические сосуды высотой 5-10 сантиметров с перфорированными ручками. Они принадлежали сразу нескольким археологическим культурам: Винча, бутмирской, Дикилиташ-Слатино, гумельницкой и ласиньской. Археологическая культура Винча была распространена на территории Восточной Европы в V тысячелетии до н.э., в период неолита, ласиньская – в IV (энеолит). Сосуды культуры Винча – в основном случайные находки. Керамические флакончики ласиньской культуры найдены на стоянках или поселениях, а несколько штук – в захоронении в пещере Айдовска яма.

Большинство найденных сосудов имело простую биконическую форму, но встречаются бутылочки с чертами людей или животных. Отдельные экземпляры имели более длинное горлышко или плоское дно. Отверстия в ручках предназначались для подвешивания сосудов, что позволяло носить их с собой. Количество ручек и отверстий в них может быть разным.

Специалисты изучили четырнадцать керамических флакончиков, найденных при раскопках нескольких археологических памятников Словении и Сербии и относящихся к ласиньской культуре и культуре Винча периода 4350-4100 годов до нашей эры. Видимые остатки содержимого восьми сосудов подвергли микродифракции рентгеновских лучей и микрорентгеновской флуоресценции, а с поверхности девяти сосудов удалось извлечь и проанализировать остатки липидов.

В одной из бутылочек были обнаружены следы церуссита, или белой свинцовой руды – вторичного минерала, который образуется в месторождениях при выветривании галенита, основной руды свинца. Ещё в одном сосуде сохранились остатки другого вторичного минерала свинца – плюмбогуммита. Анализ видимых остатков из третьего сосуда снова подтвердил присутствие минерала, содержащего свинец – пироморфита. На стенках сосудов были найдены возможные следы пчелиного воска и животного жира. Всё это позволило исследователям из Института защиты культурного наследия Словении и Тюбингенского университета Эберхарда и Карла сделать вывод, что бутылочки предназначались для хранения древней косметики.

Обитатели Восточной Европы V тысячелетия до н.э. смешивали мелко измельченный церуссит с пчелиным воском. Затем измельчали полученную массу в порошок и хранили в керамических флаконах. При надобности этот порошок было легко извлечь из сосуда и смешать с жидкостью и нужным пигментом. В другом случае пчелиный воск и свинцовые минералы смешивали с растительным маслом или животным жиром, а получившуюся смесь доставали из бутылочки с помощью длинных и тонких инструментов. Подходящие для этого каменные палочки были найдены при раскопках вместе с сосудами.

Церуссит с древних времен использовали для изготовления косметических средств. Самые ранние свидетельства об этом относятся к додинастическому периоду Месопотамии (3100–2686 годы до н. э.). Ко II тысячелетию до н.э. принадлежат образцы косметических порошков, которые сохранились в оригинальных контейнерах в Древнем Египте. Остатки свинцовых пигментов обнаружены на каменных орудиях и керамических предметах в поселении бронзового века Акротири на острове Санторини. Церуссит также использовался в Древней Греции и Древнем Риме. Учёный рубежа IV-III веков до н.э. Теофраст из Эреса в книге «О камнях» описывал технологию получения гидроцеруссита. Римский врач I века Авл Корнелий Цельс сообщал о применении свинца в разных формах наружного лечения. А натуралисты Диоскурид и Плиний Старший упоминали об использовании хлоридов свинца из-за их лечебных свойств. Известны многочисленные свидетельства применения пчелиного воска, растительного масла или животного жира в качестве связующего вещества в косметических и медицинских средствах в Месопотамии и Древнем Египте (III-II тысячелетия до н.э.)

Возможно, что бутылочки из Словении и Сербии содержат древнейшие образцы косметических средств и свидетельствуют о широком распространении добычи и использования свинцовых минералов более шести тысяч лет назад.

Результаты исследования опубликованы в Journal of Archaeological Science: Reports.