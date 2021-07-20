Как высокий социальный статус передаётся по наследству

Высокоранговые гиены остаются на вершине социальной пирамиды с помощью семейных знакомств.

Социальные животные обычно живут группами с чёткой иерархией: кто-то будет самым главным (он или она будут первыми есть добычу и будут иметь право размножаться столько, сколько угодно), кто-то будет не главным, а кто-то окажется у подножия социальной пирамиды. Известно, что социальный ранг часто передаётся по наследству, то есть тот, кто родился от высокоранговых родителей, скорее всего, сам тоже будет высокоранговым. И тут возникает вопрос, как именно это происходит. С одной стороны, тот, кто родился от высокоранговых родителей, чисто физически будет сильнее других – у него более удачные гены, он лучше питается и т. д. То есть он может своими силами завоевать себе высокий ранг. С другой стороны, по наследству может перейти социальный статус сам по себе – просто в силу родительских связей, в силу того социального окружения, в котором детёныш оказывается с самого появления на свет.

Известно, что особи с высоким статусом часто окружены настоящей свитой: рядом с ними бродят друзья и товарищи, которые помогают друг другу удержаться на вершине социальной пирамиды. Такая свита – или, если угодно, банда – отражает все попытки низкоранговых особей изменить положение дел. Сотрудники Пенсильванского университета, Университета Бар-Илана и Университета штата Мичиган на примере гиен показали, что социальные связи в таких высокородных бандах передаются от матерей к детям. То есть молодая гиена не с нуля создаёт себе компанию, а пользуется семейным положением в обществе.

Исследователи воспользовались результатами двадцатисемилетних наблюдений за пятнистыми гиенами. Гиены живут большими группами, численностью до ста особей и более, и социальную близость между двумя гиенами можно определить достаточно просто, нужно только увидеть, как часто и как близко они оказываются друг к другу. Если расстояние между гиенами составляет всего несколько метров, значит, они близки по социальному статусу и отношения между ними вполне товарищеские.

Когда у статусной самки появляются детёныши, они поддерживают те же социальные связи, что и их мать. Как будто это очевидно, всё-таки детёныши должны находиться рядом с матерью и общаться с теми же индивидуумам, с кем общается она. Тем более, что маленькие гиены целых два года своей жизни находятся неотлучно при матерях. Однако даже потом, когда гиены перестают таскаться всюду за матерью, они продолжают поддерживать тесные контакты с тем, кто дружен с их семьёй. Так что высокородная маленькая гиена с самого начала получает высокий статус и ту компанию, которая будет защищать её от посягательств со стороны низкоранговых особей. В большей степени это касается самок гиен, которые редко покидают свою группу. И чем точнее молодая самка скопировала социальные связи матери, тем дольше она проживёт.

А вот что касается более низкоранговых особей, то тут всё иначе. Если молодая гиена, среднестатусная по рождению, найдёт себе друзей лучших, чем есть в окружении матери, то её шансы на долгую жизнь увеличиваются. Иными словами, тому, кто родился не в королевской семье, имеет смысл проявить инициативу и, так сказать, забыть о корнях. Результаты исследований описаны в статье в Science.

Несколько лет назад те же исследователи публиковали работу на ту же тему – о том, что социальные связи передаются по материнской линии. Но тогда речь шла о математической модели, описывающей социальное устройство некоторых видов млекопитающих. Согласно той модели, статус должен наследоваться от матери к детёнышам – только тогда мы получим такие сообщества, которые наблюдаем в реальности. На этот раз наследование статуса удалось увидеть в динамике и на примере конкретных животных. Скорее всего, то же самое можно увидеть и у других животных, причём не только млекопитающих: есть данные, что точно так же социальный статус наследуется у некоторых певчих птиц.