Какую москитную сетку лучше выбрать?

Проблема проветривания особенно актуальна в летний сезон. Так хочется вечером открыть окно, чтоб запустить свежий воздух . Но многих останавливают назойливые насекомые, которые слетаются на свет в окне. Поэтому вопрос, как выбрать хорошую москитную сетку становится как никогда остро. Тем более, что подобная защита устанавливается и на двери.

На данный момент производители предлагают различные варианты, которые отличаются не только дизайном, но и ценой.

Рамочные сетки

На самом деле это самые распространенные москитные сетки на пластиковые окна. Этому есть простое объяснение: они недорогие, простые в установке, хорошо справляются с защитой от комаров и мух. Такая сетка имеет вид узкой рамы из алюминиевого сплава или пластика с натянутой на ней сеткой. Это универсальная конструкция, которая подходит под любые виды окон.

Есть рамки, которые монтируют в оконный проем или закрепляют снаружи с использованием специальных крепежных элементов. В частности применяют кронштейны, плунжеры, крючки и другие системы, отличающиеся разным уровнем практичности и надежности.

Раздвижные

Как можно понять из названия — изготавливаются специально для раздвижных окон. Снизу имеется ролик, необходимый для передвижения по направляющим, установленным на оконной раме. Боковые части имеют ворс, который необходим для обеспечения герметичности сетки во время ее перемещения в оконном проеме. Стоит отметить, что такой вариант будет стоить раза в два дороже, нежели рамочные сетки.

Рулонные

Другое название таких сеток – роллетные. Это самый дорогой вариант защиты от насекомых. Это целая система, которая состоит из короба, в нем находится механизм сворачивания, боковых направляющих и нижней фиксирующей планки. Когда в сетке нет необходимости, она сворачивается в компактный рулон внутри короба. Когда требуется обеспечить защиту помещения от мух и комаров, то она разворачивается и закрывает оконный проем. Процесс вытягивания может быть ручным или автоматизированным.

Из чего делают сетку

На данный момент среди производителей москитных сеток есть достаточно большая конкуренция. Разные компании используют различные материалы нитей. Довольно часто используется полотно из полиэстера, нейлона, алюминия или стекловолокна. Современные москитные сетки могут предложить больше, чем простую защиту от насекомых – они смогут уберечь от выпадения из окна домашних животных и детей, не дадут птицам попасть в дом, обезопасят от уличного мусора.

Ячейки могут иметь размер в диапазоне 0,5-1,2 мм. Зачастую в больших городах вполне достаточно сетки с ячейками около 1 мм, она и свет пропускает хорошо, и насекомым преграждает путь. Тем, у кого есть аллергия, можно присмотреться к вариантам сетки «чистый воздух »