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Неуловимый фосфин

Вулканы всё-таки могут объяснить присутствие фосфина в атмосфере Венеры.

Сообщение об обнаружении газа фосфина в атмосфере Венеры осенью прошлого года наделало много шума не только в научных кругах. Ещё бы, когда уже не одно десятилетие поисков следов жизни на Марсе не приводит ни к каким значимым результатам, весть о возможном существовании жизни на Венере прозвучала крайне обнадёживающе. В той работе, опубликованной в журнале Astrobiology, авторы выдвинули гипотезу, что то небольшое количество фосфина, которое они смогли спектроскопически зафиксировать в венерианском «воздухе», могло быть продуктом жизнедеятельности специфических микроорганизмов, цикл жизни которых целиком проходит на высоте в несколько десятков километров.

Неуловимый фосфин
Изображение Венеры, составленное из снимков, выполненных аппаратом Маринер в феврале 1974 года. Илл.: NASA/JPL-Caltech Открыть в полном размере ‹ ›

Пока художники, освежив в памяти идеи Карла Сагана о живых существах, живущих в плотных атмосферах планет газовых гигантов, с энтузиазмом рисовали гипотетических венерианских летающих микробов, учёные стали придирчиво изучать выводы и доказательства своих смелых коллег-астробиологов. И в конце концов поставили под сомнение сами результаты исходных наблюдений, предположив, что спектроскопический сигнал фосфина те исследователи спутали с сигналами диоксида серы – молекулы, куда более распространённой на Венере. Ситуация не сказать чтобы уж очень редкая в науке, вспомнить хотя бы многочисленные «находки» и «потери» элементарных частиц в коллайдерах.

Теперь же несчастная фосфиновая статья попала под раздачу «астрогеологов» из Корнеллского университета. Как пишут авторы в PNAS, рано списывать со счетов венерианский вулканизм, и если фосфин на этой планете и есть, то его источником вполне могут быть крупные действующие вулканы. По их расчётам, в магме Венеры часть фосфора может находиться в виде различных фосфидов, например, фосфидов металлов. Когда происходит крупное извержение, вроде извержения вулкана Кракатау в 1883 году, пепел и вулканический мусор может забрасывать на высоту 50 километров и выше. В атмосфере Венеры на такой высоте как раз находится слой с сернокислотными облаками, и при взаимодействии серной кислоты с фосфидами образуется тот самый фосфин.

Количество фосфора в магме, скорость разложения фосфина в атмосфере, наблюдаемые периодические колебания концентрации сернистого газа, вероятно, связанные с крупными извержениями – всё это, как минимум, не противоречит гипотезе вулканического фосфина на Венере. И остаётся надеется, что будущие исследования помогут узнать, какого происхождения этот неуловимый газ: биологического, геологического или какого-то другого, и есть ли он там вообще.

18 июль 2021 /
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