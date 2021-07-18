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Ученые разработали искусственное фуа-гра. Почему это хорошая новость?

Ученые разработали искусственное фуа-гра. Почему это хорошая новость?

Процесс изготовления фуа-гра выглядит ужасно, но скоро мучения животных могут закончиться

Если бы вы знали, каким образом изготавливаются некоторые продукты питания, вы бы ни за что не стали это есть. Взять, к примеру, фуа-гра — деликатес, который якобы обязан попробовать каждый посетитель Франции. По сути, это блюдо представляет собой печень чрезмерно откормленного гуся или утки. Производители деликатеса вставляют в горло животных трубку, через которую насильно пичкают их кормом. Звучит просто ужасно и, безо всяких преувеличений, это настоящая пытка для живых организмов. Организации по защите животных PETA и HSUS предлагают всем миром отказаться от производства фуа-гра, а австрийский зоолог Конрад Лоренц (Konrad Lorenz) назвал принудительное кормление животных «позором для всей Европы». К счастью, недавно французская компания Gourmey научилась делать искусственное фуа-гра, которое практически ничем не отличается от настоящего. Возможно, это изобретение избавит гусей и уток от ужасных мучений.

 


Что такое фуа-гра?

Как и говорилось в начале статьи, фуа-гра — это печень домашних птиц, которые были подвержены чрезмерному кормлению. Известно, что один из самых известных блюд французской кухни представляет собой паштет, который буквально тает во рту. Вкус фуа-гра описывается как маслянистый и нежный, и он гораздо лучше обычного паштета из гусиной и утиной печени. Но стоит ли весь этот вкус страданий, которым подвергаются домашние животные? Вряд ли.

Ученые разработали искусственное фуа-гра. Почему это хорошая новость?

Блюдо с добавлением фуа-гра

Ученые уверены, что люди начали изготавливать фуа-гра еще во времена Древнего Египта. Неподалеку от древнеегипетского поселения Саккары археологи находили много рисунков, на которых люди откармливали разного рода птиц. В основном ужасным пыткам подвергались именно гуси. Судя по всему, их насильно кормили измельченным зерном, которое было предварительно обжарено вымочено в воде. Этим делом занимались и многие другие народы, а в 1980-е годы промышленное производство фуа-гра было запущено во Франции. Этому способствовало открытие большого количества супермаркетов, через которые деликатес было легко продавать за довольно высокую стоимость.

Ученые разработали искусственное фуа-гра. Почему это хорошая новость?

Древнеегипетский рисунок, где люди откармливают домашних птиц

Искусственное фуа-гра

Недавно в издании Daily Mail появилась статья о том, что французская компания Gourmey научилась производить фуа-гра искусственным путем. И это отличная новость, потому что благодаря этому страданиям гусей и уток может прийти конец. По сути, компания занимается производством искусственного мяса. Технология создания искусственного фуа-гра заключается в том, что ученые извлекают клетки из одного оплодотворенного яйца и помогают им делиться в растворе из питательных веществ.

Ученые разработали искусственное фуа-гра. Почему это хорошая новость?

Искусственный фуа-гра от компании Gourmey

Этот процесс подробно описал глава Gourmey Николя Морин-Форест (Nicolas Morin-Forest):

В птичьих яйцах есть стволовые клетки, которые способны свободно делиться и размножаться в питательной среде. Мы извлекаем их и помещаем в контролируемую среду, в которой регулируется количество питательных веществ для активации разных видов клеток. Таким образом мы можем получать клетки печени или мышечные клетки. Затем мы собираем их и производим нашу продукцию.

Сообщается, что искусственное фуагра по запаху и вкусу ничем не отличается от настоящего. Внешний вид «мясу из пробирки» можно придать практически какой угодно, поэтому на глаз лабораторный продукт и настоящий отделить невозможно. Представители компании уверяют, что в будущем при помощи этой технологии они смогут производить и многие другие продукты питания. В общем, компания собирается стать конкурентом Impossible Foods и Beyond Meat.

Ученые разработали искусственное фуа-гра. Почему это хорошая новость?

Возможно, в будущем мы будем есть искусственное мясо

Возможно, с появлением искусственного мяса отведать блюда из ингредиентов «животного» происхождения смогут и вегетарианцы. Только вот веганы, которые выступают против пищи даже с малейшим намеком на животных, вряд ли будут согласны отведать такие кулинарные изыски. Если хотите узнать несколько новых для себя фактов о веганах, перейдите по этой ссылке. Приятного чтения!

18 июль 2021 /
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