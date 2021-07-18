Ученые разработали искусственное фуа-гра. Почему это хорошая новость?
Процесс изготовления фуа-гра выглядит ужасно, но скоро мучения животных могут закончиться
Если бы вы знали, каким образом изготавливаются некоторые продукты питания, вы бы ни за что не стали это есть. Взять, к примеру, фуа-гра — деликатес, который якобы обязан попробовать каждый посетитель Франции. По сути, это блюдо представляет собой печень чрезмерно откормленного гуся или утки. Производители деликатеса вставляют в горло животных трубку, через которую насильно пичкают их кормом. Звучит просто ужасно и, безо всяких преувеличений, это настоящая пытка для живых организмов. Организации по защите животных PETA и HSUS предлагают всем миром отказаться от производства фуа-гра, а австрийский зоолог Конрад Лоренц (Konrad Lorenz) назвал принудительное кормление животных «позором для всей Европы». К счастью, недавно французская компания Gourmey научилась делать искусственное фуа-гра, которое практически ничем не отличается от настоящего. Возможно, это изобретение избавит гусей и уток от ужасных мучений.
Что такое фуа-гра?
Как и говорилось в начале статьи, фуа-гра — это печень домашних птиц, которые были подвержены чрезмерному кормлению. Известно, что один из самых известных блюд французской кухни представляет собой паштет, который буквально тает во рту. Вкус фуа-гра описывается как маслянистый и нежный, и он гораздо лучше обычного паштета из гусиной и утиной печени. Но стоит ли весь этот вкус страданий, которым подвергаются домашние животные? Вряд ли.
Блюдо с добавлением фуа-гра
Ученые уверены, что люди начали изготавливать фуа-гра еще во времена Древнего Египта. Неподалеку от древнеегипетского поселения Саккары археологи находили много рисунков, на которых люди откармливали разного рода птиц. В основном ужасным пыткам подвергались именно гуси. Судя по всему, их насильно кормили измельченным зерном, которое было предварительно обжарено вымочено в воде. Этим делом занимались и многие другие народы, а в 1980-е годы промышленное производство фуа-гра было запущено во Франции. Этому способствовало открытие большого количества супермаркетов, через которые деликатес было легко продавать за довольно высокую стоимость.
Древнеегипетский рисунок, где люди откармливают домашних птиц
Искусственное фуа-гра
Недавно в издании Daily Mail появилась статья о том, что французская компания Gourmey научилась производить фуа-гра искусственным путем. И это отличная новость, потому что благодаря этому страданиям гусей и уток может прийти конец. По сути, компания занимается производством искусственного мяса. Технология создания искусственного фуа-гра заключается в том, что ученые извлекают клетки из одного оплодотворенного яйца и помогают им делиться в растворе из питательных веществ.
Этот процесс подробно описал глава Gourmey Николя Морин-Форест (Nicolas Morin-Forest):
Сообщается, что искусственное фуагра по запаху и вкусу ничем не отличается от настоящего. Внешний вид «мясу из пробирки» можно придать практически какой угодно, поэтому на глаз лабораторный продукт и настоящий отделить невозможно. Представители компании уверяют, что в будущем при помощи этой технологии они смогут производить и многие другие продукты питания. В общем, компания собирается стать конкурентом Impossible Foods и Beyond Meat.
Возможно, с появлением искусственного мяса отведать блюда из ингредиентов «животного» происхождения смогут и вегетарианцы. Только вот веганы, которые выступают против пищи даже с малейшим намеком на животных, вряд ли будут согласны отведать такие кулинарные изыски. Если хотите узнать несколько новых для себя фактов о веганах, перейдите по этой ссылке. Приятного чтения!
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