Распознавание преступников по их 3D-моделям

Новая технология может уменьшить количество ложных обвинений

По данным за 2021 год, самыми небезопасными местами на нашей планете являются Сектор Газа, Судан и Сомали. Считается, что уехавшие в эти места туристы могут никогда не вернуться, потому что там высок шанс быть убитыми или взятыми в плен. Но преступность есть практически везде — чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть криминальную сводку. К большому сожалению, некоторых преступников не удается арестовать даже при наличии видео с камер наблюдения и даже показаний свидетелей. На записях лица воров и убийц часто оказываются размытыми, а люди не могут вспомнить особые приметы преступников. Для того, чтобы повысить точность распознавания нарушителей правопорядка, ученые решили создавать их 3D-модели, чтобы очевидцы могли рассмотреть их с разных ракурсов. Объяснить всю суть идеи исследователей в одном абзаце невозможно, поэтому давайте углубимся в детали.

Новые полицейские технологии

Давайте представим, что кто-то совершил преступление и полиции удалось поймать подозреваемого. В таком случае его привозят в участок и заводят в специальное помещение, где находятся еще несколько похожих на него людей. Если большая часть очевидцев укажет на одного и того же человека, значит, он и есть преступник. Но иногда память жестоко подводит свидетелей преступлений, из-за чего за решетку может отправиться ни в чем неповинный человек.

В качестве примера можно привести случай, произошедший с американцем Робертом Дюбуаза (Robert DuBoise). По данным Innocence Project, он был арестован в 1983 году за убийство некой Барбары Грэмс (Barbara Grams). Сначала он был приговорен к смертной казни, но потом решение суда было смягчено до пожизненного заключения. В августе 2020 года выяснилось, что показания против мужчины были предоставлены ненадежным источником. В конечном итоге Роберт Дюбуаза был выпущен на свободу спустя 37 лет заключения за преступление, которое не совершал.

Как распознать преступника?

Авторы научной работы, результаты которого были опубликованы в научном журнале Scientific Reports, надеются свести к минимуму такие случаи при помощи своего нового изобретения. В рамках эксперимента они сымитировали преступление, где 30-летний мужчина крадет сумочку из-за спины девушки. Видеоролик длительностью 14 секунд показали 3 000 добровольцев. Лицо мужчины на видео было видно на протяжении 7 секунд. Добровольцам показывали видео, снятое с разных ракурсов: одни видели лицо преступника слева, вторые справа, а некоторые — спереди.

Видео с демонстрацией новой технологии

После этого ученые собрали группу из 8 подставных лиц, похожих на мужчину из видео. Как и при настоящем распознавании, среди них был и «настоящий» преступник. Лица собранных людей были воссозданы на компьютере в виде 3D-моделей. После этого эти модели с разных ракурсов были показаны добровольцам, причем некоторым из них позволялось самостоятельно рассматривать лица с разных углов. Оказалось, что большинство людей точнее распознавало преступника под тем же углом, под каким его лицо видно на видео. Было идеально, если на видео мужчина был виден спереди — так добровольцы ошибались меньше всего. По мнению автора научной работы Мелиссы Коллофф (Melissa Colloff), в этом нет ничего удивительного, потому что точность человеческих воспоминаний зависит от обстоятельств, при которых они были извлечены из памяти.

Было бы очень хорошо, если новая технология действительно смогла увеличить раскрываемость преступлений. Есть надежда, что благодаря ей осужденных за несовершенные преступления людей станет намного меньше или таких случаев не будет происходить вообще. На видеоролике видно, что созданные учеными 3D-модели лиц очень высокого качества. Лично мне непонятно только одно — зачем нужны все эти сложности, если подозреваемых можно просто попросить повернуть головы в разные стороны? Возможно, исследователи не раскрывают каких-то подробностей и очевидцы дают более точные показания при отсутствии прямого контакта с группой подозреваемых, неизвестно. Но без этих подробностей технология выглядит довольно странной и бесполезной.

А вообще, полиция часто использует изощренные способы поимки преступников. Недавно я рассказывал о том, как в 2018 году спецслужбы США и Австралии распространили среди преступников мессенджер ANOM, который якобы хорошо защищен от слежки. Но на самом деле в него был встроен «жучок», благодаря которым все преступные деяния группировок были видны как на ладони. Подробнее об этом удивительном случае можно почитать по ссылке.