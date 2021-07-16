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Как найти метеориты?

Как найти метеориты?

На нашу планету падает огромное количество метеоритов, но большинство из них невозможно найти

Считается, что каждый год на поверхность Земли падает до 2 тысяч тонн метеоритов. Так принято называть космические объекты, которые не смогли полностью сгореть в атмосфере нашей планеты и упали в случайном месте. Большая часть метеоритов во время полета раскалывается на части, из-за чего рассчитать их точное место падения практически невозможно. Но недавно ученые из американского штата Калифорния разработали систему поиска даже мельчайших космических камней. В технологии задействованы летающие на большой высоте дроны и Искусственный интеллект, который необходим для распознавания упавших метеоритов на фотографиях. В рамках данной статьи мы разберемся, какими бывают метеориты, в какие необычные места они падали и каким образом ученые хотят заниматься их поисками.

 


Какие бывают метеориты?

Размеры метеоритов обычно не превышают 30 метров. По своему составу они делятся на каменные, железные и железокаменные. Первые состоят из разных минералов вроде оливинов и силикатов. Вторая разновидность характеризуется наличием никелистого железа. Железокаменные метеориты это что-то среднее между предыдущими двумя, потому что в равном количестве содержат как минералы, так и железо.

Как найти метеориты?

Типы метеоритов сверху вниз: каменные, железные и железокаменные

Каменные метеориты также можно разделить на хондриты и ахондриты. Хондриты состоят из хондр — сферических образований, из которых состоит все тело метеорита. Ахондриты, как можно понять из названия, хондр не имеют. Они состоят из веществ, которые образовались в результате плавления небесных тел. Обычно ахондриты прилетают к нам с Марса и Луны.

Как найти метеориты?

Типы метеоритов сверху вниз: хондрит, ахондрит и железный метеорит

Также метеориты можно разделить на осколочные и индивидуальные. Осколочные имеют острые края, потому что образуются в результате сильного удара о землю. А индивидуальные сталкиваются с атмосферой планеты и подвергаются высокой температуре. Из-за этого они имеют округлую форму с очень гладкой поверхностью.

Как найти метеориты?

Осколочный метеорит

Ну и наконец, существует два метода обнаружения метеоритов: падения и находки. Упавшим метеоритом считается, если людям удается заметить его на небе и рассчитать траекторию движения и примерное место падения. А находками принято называть метеориты, случайно найденные в лесу и других случайных местах.

Куда падают метеориты?

К большому сожалению, большая часть метеоритов падает в океан и достать их оттуда невозможно. Также трудно обнаружить метеориты на вершинах высоких гор. Обычно метеориты хорошо видны на территории каменистых пустынь со светлой поверхностью. Также космические камни легко обнаружить в снегах Антарктиды, но речь идет об очень больших территориях, поэтому их поисками в таких местах редко кто занимается.

Как найти метеориты?

Проще всего метеорит найти в Антарктиде

Но иногда метеориты падают в очень необычных местах. По данным New York Post, в 2020 году 33-летний гробовщик Джошуа Хутагалунг (Josua Hutagalung) работал рядом со своим домом, когда карниз его жилища был пробит метеоритом размером с футбольный мяч. Мужчина обнаружил возле своего дома камень весом 2 килограмма, который даже вошел на несколько сантиметров в землю. метеорит оказался очень редким — его возраст был оценен в 4,5 миллиарда лет, а состав был богат углеродистым хондритом. Один грамм такого метеорита стоил 850 долларов, благодаря чему счастливчик смог заработать 1,8 миллиона долларов.

Как найти метеориты?

метеорит, упавший на дом Джошуа Хутагалунга

Как найти метеорит?

Чуть выше я уже отметил, что космические камни лучше всего искать на территориях со светлой поверхностью. Но этого мало, потому что даже в этом случае вероятность находки в большей степени зависит от случайности. Чтобы повысить шансы на обнаружение метеоритов, исследователи из калифорнийского города Дейвис создали систему с использованием летающих дронов и искусственного интеллекта. По данным Phys.org, благодаря ей ученые смогут разведывать территории с возможным наличием метеоритов и при помощи дронов с камерами. Затем сделанные снимки будут изучаться искусственным интеллектом на наличие космических камней.

Как найти метеориты?

Фотография с испытаний новой технологии. На земле можно увидеть тень дрона

Обучение компьютера обнаружению камней далось ученым с большим трудом. Они раскидали образцы метеоритов по разным территориям и в конечном итоге машинное зрение с ошибками, но все-таки научилось их находить. Во время обучения ученые смогли собрать еще больше учебных материалов для искусственного интеллекта, так что с каждым разом он становился умнее. Когда именно система будет использоваться официально, пока никому неизвестно. Но благодаря новой технологии ученые смогут собрать больше материалов для изучения в лабораторных условиях.

Иногда на нашу планету падают очень опасные метеориты. Например, недавно ученые нашли в Антарктиде останки космического объекта, который упал примерно 430 000 лет назад. Считается, что сегодня он мог бы стать причиной гибели миллионов человек.

16 июль 2021 /
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