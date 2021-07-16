Что происходит с нашей планетой?

Температура на планете продолжает расти. Это может привести к катастрофическим последствиям.

Глобальное потепление климата последние несколько лет стало одной из самых обсуждаемых тем, о которой говорят климатологии, политики и даже крупные бизнесмены. Китайские ученые уже даже работают над тканью, которая охлаждает человеческое тело. Как утверждают ученые, точка невозврата человечеством уже пройдена. Планета стремительно лишается ледников, многие побережья рискуют уйти под воду. Причем речь идет не о сотнях лет — повышение температуры на Земле происходит гораздо быстрее, чем ожидали ученые еще 30-50 лет назад. Последствия этих изменений ощущаются на всех континентах уже сейчас. Вместе с тем, климатический кризис породил много мифов и домыслов. В то же время некоторая важная информация в СМИ не афишируются и остается для многих неизвестной. Чтобы отчасти исправить ситуацию, мы подготовили ТОП 5 фактов о потеплении климата, о которых вы наверняка не знали.

Глобальное потепление нельзя объяснить регулярными климатическими колебаниями на Земле

Люди, которые отрицают факт глобального потепления климата, объясняют климатические изменения периодичными колебаниями температуры, которые происходят на Земле регулярно. Они действительно имеют место, и связаны со следующими изменениями, которые происходят с планетой:

Орбита то вытягивается, то становится округлой.Меняется угол наклона.Изменяется конус вращения.

Все вместе эти изменения влияют на количество тепла, которое попадает на Землю в высоких широтах. Однако они происходят медленно, на протяжении десятков или сотен тысяч лет. Нынешнее же изменение температуры происходит настолько стремительно, что подобными процессами объясняться не может. На Земле происходит именно глобальное потепление, вызванное деятельностью человека, а не просто временные изменения.

Россия сильнее ощущает потепление климата, чем большинство других стран

Согласно официальным данным авиационного метеорологического центра Росгидромет, на территории России изменения климата происходят более масштабно и стремительно, чем в остальных частях Земного шара. В среднем по планете повышение температуры за последние 40 лет составило 0,17 °С. В России же этот показатель за последние 10 лет увеличился на 0,45 градусов. Наиболее быстро температура повышается в Арктике, где за 10 лет этот показатель изменился на 0,8 °С.

Такая особенность связана с тем, что именно над Россией сконцентрировано наибольшее количество парниковых газов. Это привело к учащению опасных гидрометеорологических явлений, или ОЯ. В период с 1990 по 2000 года их количество составляло 150—200 в год. Начиная с 2007 года количество ОЯ увеличилось до 400 в год.

От парниковых газов есть не только вред, но и польза

Парниковые газы необходимы Земле, так как без них температура на планете была бы на 39 °С ниже. Другими словами, без них многие уголки планеты вообще были бы непригодными для жизни. Однако, проблема в том, что количество парниковых газов увеличилось, то есть парниковый эффект усилился. Какой принцип этого эффекта? Все просто — на Землю проникают короткие волны, излучаемые Солнцем. Они нагревают Землю, и она начинает сама излучать тепло. Но волны уже длинные, которые не способны пройти сквозь парниковые газы. В результате земля аккумулирует тепло, что приводит к повышению температуры.

К парниковым газам относится даже обычный пар. Однако большую их часть составляет углекислый газ и метан, которые выделяются в атмосферу в результате деятельности человека. В атмосфере сейчас находится рекордное количество углекислого газа. Он возникает в результате сжигания ископаемого топлива, кроме того, свою лепту вносит промышленность.

Повышение температуры на 1,5 градусов будет губительным для Земли

Полтора градуса кажется многим ничтожно-малым значением, который можно даже отнести к погрешности. Конечно, когда речь идет о температуре за окном, полтора градуса действительно не ощущаются. Но, ученые, когда говорят об 1,5 °С, имеют в виду среднюю температуру по планете. В действительности же изменение температуры происходит неравномерно. На одних участках планеты она может повыситься на 10-15 градусов, а на других — наоборот понизиться до аномально низких значений.

Но главную угрозу несет даже не сама температура, а последствия ее изменения, которые уже сейчас дают о себе знать в виде наводнений, ураганов, лесных пожаров, повышения уровня мирового океана и т.д.





Мировой океан нагревается на 60% быстрее, чем предполагали ученые.

Океан ускорит глобальное потепление

Мировой океан служит стабилизатором температуры на планете. Он поглощает до 90% тепла, которое отражается от атмосферы. Но ученые пришли к выводу, что последнее время океан стал нагреваться слишком быстро. К примеру, в 2020 году он разогрелся до рекордно высокой температуры. В результате вскоре сам может стать катализатором потепления климата, то есть начнет выбрасывать большое количество тепла в атмосферу.

Нагрев океана также негативно влияет на морских обитателей. Теплая вода для многих из них служит сигналом к нересту в неподходящее для этого время, что приводит к их вымиранию.