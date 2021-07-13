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Фермеры Китая используют TikTok, чтобы стать миллионерами

Фермеры Китая используют TikTok, чтобы стать миллионерами

Благодаря TikTok китайские фермеры зарабатывают миллионы долларов

В 2018 году Цзинь Говэй (Jin Guowei) был погрязшим в долгах фермером, который продавал фрукты на улицах китайского города Лицзян. Но всего за несколько лет его жизнь сильно изменилась. Сегодня он — блогер по прозвищу «Брат Гранат», который набрал аудиторию с 7,3 миллионами подписчиков. Благодаря прямым трансляциям в TikTok, в 2020 году он смог продать фрукты на общую сумму в 300 миллионов юаней (46 миллионов долларов). Однажды он установил собственный рекорд, заработав 1 миллион долларов всего за 20 минут. На сегодняшний день фермеров, которые проводят прямые трансляции в популярном сервисе, насчитывается более 100 000 человек. И все они зарабатывают на своем деле огромные деньги. Давайте разберемся, почему пользователи TikTok внезапно начали смотреть трансляции обычных фермеров и рассмотрим еще несколько историй успеха.

 

Заработок в TikTok

О том, как китайские фермеры становятся блогерами и зарабатывают миллионы долларов, рассказало новостное агентство Bloomberg. Еще одним популярным автором местного TikTok является фермерша Го Чэнчэн (Guo Chengcheng), которая набрала себе аудиторию численностью около 2,5 миллионов поклонников. Ее прямые трансляции проходят довольно просто. Она просто занимается своими фермерскими делами, поливая растения и время от времени собирая урожай. Зрители в это время смотрят за ее действиями и нажимают на ссылку, по которой они могут купить выращенные фермершей продукты. Также Го Чэнчэн публикует видео про разные растения, начиная мини-тыквами и заканчивая дикими персиками.

Фермеры Китая используют TikTok, чтобы стать миллионерами

Блогерша Го Чэнчэн рассказывает своим зрителям что-то очень интересное

Почему люди смотрят TikTok?

Считается, что люди заинтересованы блогами обычных фермеров потому, что они скучают по природе. Популярность такого рода контента как раз возросла в период пандемии коронавируса, когда многие люди потеряли возможность выезжать за город.

В деревнях даже самые рутинные дела могут стать источником интересного контента. Это то, чего нет у горожан и что они хотят видеть, — поделился один из фермеров.

К тому же, на прямых трансляциях они видят, в каких именно условиях выращиваются продукты. Большинство блогеров показывают, что они не используют химикаты против истребления вредителей. Это очень сильно подкупает зрителей, которые наслышаны о вреде химикатов и не доверяют продуктам из рынка.

Фермеры Китая используют TikTok, чтобы стать миллионерами

«Брат Гранат» тоже развлекает своих поклонников интересными рассказами

Сложности работы фермеров

Чтобы доставить продукцию до покупателей, фермеры пользуются местными службами доставки. Это тоже стоит денег, к тому же некоторые клиенты жалуются на помятые в ходе транспортировки продукты — это негативно сказывается на доходе. Но огромное количество заказов компенсирует все убытки, так что фермерам почти не на что жаловаться. Возможно, когда-нибудь такого рода контент людям надоест. Но эксперты считают, что блогеры смогут поддержать свою популярность, продолжая публиковать полезный контент с красивым оформлением.


 

 

 

Репортаж о фермерах-миллионерах от Bloomberg

Лично у меня есть несколько вопросов. Во-первых, если у фермеров настолько много заказов, откуда они берут столько продуктов? Должно быть, речь идет о владельцах огромных земель, которые имеют помощников — один человек вряд ли способен справиться с обслуживанием тысяч клиентов в день. Во-вторых, миллионы долларов в месяц это космические суммы, которые кому-то нужно считать. Так что у блогеров наверняка есть собственные бухгалтеры. Возможно, в то что в мире происходит такое, некоторым людям будет даже трудно поверить.

13 июль 2021 /
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