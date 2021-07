Незадачливый отец

На этом снимке запечатлена довольно странная ситуация: большой пестрый дятел (Dendrocopos major) вылетает из дупла... с кормом. Этот корм — изрядно помятый майский жук (Melolontha). Давайте разбираться, что здесь происходит.

В этом дупле находятся птенцы. Как видно из других фотографий, птенцов кормят и самец, и самка — их можно отличить по наличию или отсутствию красного пятна на затылке: у самца оно есть, у самки нет. Примерно за минуту до этого кадра самец приблизился к дуплу, держа наготове жука, зажатого вдоль клюва — в таком положении крупная добыча удобнее укладывается в раскрытый клюв птенца. Значит, на главном фото самец, хотя затылка и не видно.

Самец (слева) и самка (справа) большого пестрого дятла на подходе к дуплу с птенцами. У самца — майский жук, расположенный вдоль клюва. У самки — несколько более мелких насекомых, один из которых похож на муравья. фото Натальи Есипович, Лосиный остров, Москва, 23 мая 2021 года

Во время вылета самца жук, как мы видим, расположен уже поперек клюва. То есть самец его отпускал: видимо, пытался накормить им птенцов, но по какой-то причине у него ничего не вышло. Что же случилось потом? Вероятно, горе-папаша съел жука сам и полетел за новой порцией корма, в то время как детей накормила мама. А что принесла детям мама? На фотографии выше видно, что насекомых у нее в клюве несколько, и они более мелкого размера (ближе к кончику клюва угадывается муравей). Известно, что самка вылетела из дупла без корма. По всей видимости, от этой еды птенцы не отказались.

Какие выводы можно сделать из описанной ситуации? 1) Самец не умеет кормить птенцов, самка разбирается в их потребностях лучше него. 2) Майские жуки — неподходящий корм для птенцов дятла.

Чтобы понять, правильны ли эти выводы, посмотрим, что известно о кормлении птенцов большими пестрыми дятлами. Как и большинство птиц, они выкармливают потомство пищей, отличающейся от взрослой: в основном, богатыми белком насекомыми, которых ловят в воздухе или собирают с разных поверхностей — земли, стволов, листвы. Во взрослом же возрасте они практически всеядны: добывают из стволов ксилофагов, пьют древесный сок, таскают из чужих гнезд яйца и птенцов, собирают ягоды и орехи, лущат шишки, не брезгуют падалью и с удовольствием принимают человеческую еду. Ко «взрослой» пище они начинают приучать птенцов вскоре после их вылета из гнезда. Например, известен случай, когда самец большого пестрого дятла кормил своих слётков сухим хлебом, оставленным на кладбище. Причем для измельчения он использовал «кузницу» — нишу, в которую дятлы вставляют шишки, зажимая их как в тиски, чтобы извлечь из них семена (см. видео).

А из чего же состоит именно «детское» питание? На этот счет есть немало исследований. В одних говорится, что это в основном муравьи и их куколки. В других в качестве основного корма описаны тли, двукрылые и клопы. Всё зависит от доступного в данный момент и в данной местности корма. Практически во всех источниках упоминаются майские жуки как самый крупный пищевой объект для птенцов. Значит, майский жук — это нормальная детская еда. Тогда почему же птенцы его не приняли? Видимо, дело в том, что он, как было упомянуто, крупный, а птенцы еще недостаточно велики. В статье про питание близкого вида дятла — сирийского (Dendrocopos syriacus) — упоминается, что майские жуки начинают появляться в рационе птенцов только на второй пятидневке их жизни. То есть наши птенцы, видимо, еще не достигли того возраста, в котором они в состоянии проглотить жука. Отец поторопился и предложил детям еду раньше времени.

Кто же определяет время, когда птенцу пора съесть что-то более крупное, — родитель или сам птенец? У серощеких поганок (Podiceps grisegena) это определяют птенцы. Они просто отказываются глотать рыбу, размер которой их не устраивает. Родители несколько минут продолжают им ее предлагать, после чего съедают сами. Птенцы серых цапель (Ardea cinerea) не отказываются от слишком большой рыбы сразу, но отрыгивают ее спустя какое-то время.

Серощекая поганка предлагает рыбу птенцу. фото © Nagel с сайта flickr.com, Канада, 19 июня 2012 года

Среди дятлов такое явление тоже задокументировано. После неудачных попыток южноамериканских магеллановых королевских дятлов (Campephilus magellanicus) скормить птенцам слишком крупную ящерицу или птенца другого вида родители съедали добычу сами или просто бросали ее на дно дупла.

То есть, скорее всего, не самец с главной фотографии принял решение не давать птенцам жука, а дети отказались. Но ко всем ли птенцам он «примерил» свою добычу? Ведь если отказался более мелкий (младший), может быть, она подойдет более крупному (старшему)? Например, так поступают мухоловки-пеструшки (Ficedula hypoleuca). Родитель, как показано на схеме, перекладывает корм из клюва одного птенца в другой, если в первый он не влезает. Причем этот родитель — именно самец. У самки нет необходимости в перекладывании, потому что она чаще всего носит более мелкий корм, который с большей вероятностью поместится в любой клюв.

Схема кормления птенцов мухоловками-пеструшками. Самец носит корм большего размера, чем самка (размер прямоугольника обозначает размер пищевого объекта), и потому попытка накормить меньшего птенца (3) может привести к неудаче. Тогда корм переходит к более крупному птенцу. Рисунок из статьи K.L. Wiebe, T. Slagsvold, 2008. Parental sex differences in food allocation to junior brood members as mediated by prey size

Самки носят более мелкий корм не только у мухоловок. Это отмечено также у лазоревок (Cyanistes caeruleus), многоголосых пересмешников (Mimus polyglottos) и у уже упоминавшегося магелланова королевского дятла. У лазоревок этот феномен объясняют тем, что самки имеют меньше времени на поиск корма, поскольку кроме кормления они заняты еще уборкой и ремонтом гнезд. У пересмешников это, вероятно, вызвано экономией самками сил перед следующим размножением. У дятлов же разницу в размере добычи связывают с половым диморфизмом, который главным образом выражается в размере клюва.

Магеллановы дятлы. У самца красная голова. фото © David Larson с сайта flickr.com, Огненная земля , 3 ноября 2019 года

Может быть, и у нашего героя клюв больше, и потому он может добыть детям более крупного жука, а его супруга не может? Действительно, у самцов и самок больших пестрых дятлов наблюдаются небольшие различия в длине клюва. Это позволяет им меньше конкурировать за питание, занимая практически неперекрывающиеся ниши на одних и тех же территориях. Но здесь речь идет о негнездовом времени, когда за пищу действительно приходится конкурировать. Различается ли по составу их летняя добыча, я так и не смогла выяснить.

Большие пестрые дятлы кормят птенцов в дупле. Различить самца и самку можно по красному пятну на затылке: у самцов оно есть. Судя по видео, кажется, что самец действительно носит более крупный корм

Но что самцы точно делают лучше самок благодаря своему более длинному клюву, так это дупла! Тут они выполняют самую тяжелую работу. И гнездовую территорию самцы охраняют более бдительно. Но, оказывается, преимущества самцов проявляются не только там, где требуется «грубая мужская сила». Если вернуться к вопросу, кто лучше заботится о детях — самцы или самки, то и здесь самцы тоже порой впереди. Они и яйца насиживают дольше (особенно ночью), и детей кормят в среднем чаще. Вот только, как выяснилось, с размером корма иногда ошибаются...

А может, самец просто молодой и неопытный? Вот, например, у австралийских манорин-колокольчиков (Manorina melanophrys), которые выкармливают птенцов вместе с помощниками (другими неразмножающимися птицами), более молодые кормящие птицы иногда делают ошибки: забывают отдать корм, роняют капсулы с пометом (см. картинку дня Синица-ассенизатор), пытаются накормить птенцов слишком крупной пищей.

Манорина-колокольчик с кормом. фото © Tom Edell с сайта flickr.com, Новый Южный Уэльс, Австралия, 29 декабря 2018 года

Все-таки хочется верить, что наш герой сделал это не по неопытности, а следуя главной цели любого кормящего родителя — принести птенцам как можно больше корма, потратив на это как можно меньше времени. Если не получилось скормить им жука сегодня, он попробует принести его завтра. Потому что ловить крупных насекомых энергетически выгоднее, чем мелких. И в конце концов его тактика себя оправдает: и птенцы будут сыты, и родители целы!

фото Натальи Есипович, Лосиный остров, Москва, 23 мая 2021 года.

Мария Монахова