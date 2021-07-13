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Психолог Джон Готтман о секрете удачных отношений

Психолог Джон Готтман о секрете удачных отношений


Психолог Джон Готтман (John Gottman) любит проделывать фокус — понаблюдав за тем, как общается между собой пара, он может предсказать с почти стопроцентной вероятностью, будут ли они счастливы вместе спустя годы или у их отношений нет будущего. Звучит невероятно, но у Готтмана за плечами — 40 лет научных исследований.



«Счастливые пары прежде всего видят позитивное друг в друге, то, за что можно сказать „спасибо", обнять и просто порадоваться, что жизнь свела с таким замечательным человеком, — говорит Готтман. — Они целенаправленно строят отношения на уважении и благодарности. Несчастливые пары, наоборот, все время ищут, к чему бы придраться в партнере, ловят каждую его или ее ошибку».


Готтман и его жена Джули, тоже психолог, принадлежат к числу самых известных в мире экспертов по браку. На протяжении нескольких десятков лет они консультировали тысячи пар и провели сотни экспериментов, чтобы выяснить секрет счастливого брака.

Самый интересный эксперимент Готтмана назывался «Лаборатория любви». Молодоженов приглашали в лабораторию, подключали к ним электроды и просили рассказать об истории их отношений — как встретились, из-за чего произошла самая страшная ссора, какие счастливые события совместной жизни запомнились больше всего. Исследователи наблюдали, как они общаются между собой, а электроды замеряли ток крови, частоту ударов сердца и другие физиологические реакции участников. Потом молодоженов отправили домой, а через шесть лет связались с ними снова, чтобы выяснить, вместе ли они еще или нет.

Опираясь на собранные данные, Готтман разделил пары на две большие группы:

Счастливые и Несчастливые

Первым удалось сохранить счастливый брак спустя шесть лет. Вторые либо расстались, либо жили вместе, но страдали вдвоем. Когда исследователи проанализировали данные, они увидели четкую разницу между первой и второй группами.


Будущие несчастливые пары выглядели спокойными, рассказывая о своих отношениях, но реакции их организма, измеряемые электродами, говорили об обратном. Сердца бились учащенно, они потели, ток крови был быстрым. По всем признакам их тела работали в режиме первобытной реакции на страх — «сражайся или беги».

Другими словами, на близость и простую беседу с любимым человеком их организм реагировал так, как будто встретился лицом к лицу с саблезубым тигром. Даже когда они говорили о приятных или незначительных вещах в своих отношениях, они ждали атаки со стороны партнера или готовились атаковать самим. Готтман обнаружил закономерность: чем активнее реагировали тела партнеров в лаборатории, тем быстрее разрушались их отношения со временем.

Пары, сохранившие счастливый брак спустя шесть лет, наоборот, с самого начала демонстрировали низкое физиологическое напряжение. Они чувствовали себя вместе спокойно и уверенно, что выражалось в бережном, любящем отношении к партнеру даже во время ссоры. Дело не в том, что у них лучше устроена физиология, считает Готтман, а в том, что они умеют создать атмосферу доверия, тепла и любви друг для друга. Но как им это удается?


Как выяснил Готтман, главная причина разводов — презрение и пренебрежение к партнеру. Те из нас, кто ищет малейший повод покритиковать и не привык с уважением реагировать на просьбы партнера, упускают 50% позитивных вещей, которые делают для них, и видят негатив там, где его нет. Они убивают не только любовь, но и в прямом смысле своего любимого/любимую — постоянная критика со стороны значимых людей ослабляет наш иммунитет, способность сражаться с вирусами и онкологией. Злоба и равнодушие означают смерть отношений.

Наоборот, доброта, сердечность, нежность и внимательность невероятно усиливают привязанность друг к другу, и с годами она только крепнет. Исследования показывают, что доброта — самый важный показатель стабильности брака. Доброе отношение дает нам возможность почувствовать себя любимыми — нас понимают, ценят, о нас заботятся.


Можно думать о доброте как о раз и навсегда данной черте характера: у тебя она либо есть, либо нет. На самом деле, объясняет Готтман, доброта устроена как мышцы — чем больше мы в ней упражняемся, тем она сильнее. Другими словами, над отношениями надо работать, чтобы они всегда были в форме, — именно так поступают любящие пары.

Конечно, сложнее всего проявлять доброту во время ссор и конфликтов — но это и самое важное время для того, чтобы быть добрым. Когда мы переживаем падение, наша семья должна быть мягкой периной, в которую не страшно упасть. Очень легко разрушить отношения злыми словами.

«Быть добрым не означает, что мы должны прятать свою злость, — поясняет Джули Готтман. — Скорее, доброта подсказывает, как ее лучше выразить. Вместо того чтобы осыпать партнера оскорблениями, можно объяснить, почему вам больно и вы злитесь. Например, вместо «Да что с тобой такое, опять опоздала! Вылитая твоя мамаша!» можно сказать: «Я ненавижу это говорить и знаю, что это не твоя вина, но меня правда ужасно бесит, что ты опять опоздала».

Дело не в подарках типа букета цветов и коробки шоколадных конфет, хотя и они хороши время от времени, — а в том, как мы общаемся между собой каждый день. Один из способов практиковать доброе отношение друг к другу — активно искать повод поблагодарить любимого/любимую за что-нибудь в течение дня и не сосредотачиваться на негативе («Грязные тарелки!» «Опять опоздал!»), не думать плохо о партнере, если он допустил промах. Например, рассерженная жена может решить, что муж специально не поднял сидение в туалете, чтобы позлить ее, а на самом деле он просто забыл об этом.

Еще одно мощное средство укрепить отношения — разделить радость партнера. Проблема несчастливых пар часто в том, что они не способны радоваться друг за друга. «Представляешь, меня повысили!» — «Угу, отлично, мне надо бежать». Быть вместе и разделить радость, успех любимого человека так же важно, как быть рядом во времена испытаний.

Из: psychologies.ru

via: econet.ru
13 июль 2021 /
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