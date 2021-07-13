О короле, шампанском и учёных

Отец Фридриха Великогобыл гуляка, любил вино, но не любил учености. Однажды вздумалось ему дать решить Берлинскому обществу наук, основанному Лейбницем, задачу: отчего происходит пена шампанского вина, которая очень ему нравилась. Академия попросила 60 бутылок для добросовестного исследования задачи и нужных испытаний. «Убирайся они к черту, — сказал король, — лучше не знать мне никогда, в чем дело, пить шампанское могу и без них».