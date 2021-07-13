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О короле, шампанском и учёных

О короле, шампанском и учёных




Отец Фридриха Великого (Фридрих Вильгельм I, король Пруссии в 1713 — 1740 гг. — прим. «Избранного») был гуляка, любил вино, но не любил учености. Однажды вздумалось ему дать решить Берлинскому обществу наук, основанному Лейбницем, задачу: отчего происходит пена шампанского вина, которая очень ему нравилась. Академия попросила 60 бутылок для добросовестного исследования задачи и нужных испытаний. «Убирайся они к черту, — сказал король, — лучше не знать мне никогда, в чем дело, пить шампанское могу и без них».


П. А. Вяземский, записная книжка № 16, 1853
13 июль 2021 /
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