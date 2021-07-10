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Особенности доставки 40 футового контейнера

Вывозить товары из Китая можно любым видом транспорта, всё зависит от общей стоимости доставки и объёма груза. В последнее время самым популярным способом доставки товаров из Поднебесной является контейнерная перевозка по морю. Это в несколько раз дешевле других вариантов перевозок. А главное, она позволяет перевозить груз, не ограниченный массой и габаритами.

В контейнерах можно перевозить грузы, при любых условиях хранения. Для многих предметов подойдёт стандартный контейнер на 40 футов. Если говорить о транспортировке требовательных к температуре и влажности продуктов, то выбор холодильника или внутренней системы вентиляции для этого - оптимален.  Крупногабаритные грузы доставляются в открытых тарах или в контейнерах в виде платформ.

Количество приобретенных товаров влияет на выбор способа перевозки:

  • один контейнер на одного клиента (генеральный груз).
  • контейнер для нескольких заказчиков (сборный груз).

Первый вариант - для крупных оптовиков, а второй - для тех, чья продукция весит менее 5 тонн. Перевозка товара в сборном виде - выгодно с аспекта снижения транспортных расходов, ведь каждый покупатель оплачивает только тот объём, который занимает его товар.

Если вес товара не более 200 кг, то морские перевозки нецелесообразны, поскольку стоимость таможенных пошлин будет довольно высокой.

Строительные материалы, промышленное и торговое оборудование, крупногабаритные узлы и агрегаты перевозятся в 12-метровых контейнерах.

Во время перевозки применяются международно признанные правила торговли.

Доставка 40  футового контейнера из Китая регулируется многими юридическими требованиями. Специализированные организации, по международным грузоперевозкам, помогут доставить груз с наименьшим материальным и временным уроном.

Двери в контейнерах имеют разное положение и размеры: для фронтальной и боковой загрузки. Их можно разместить с одной стороны ёмкости или с двух сторон. Чтобы обеспечить распаковку каждого предмета, вы можете заказать контейнер со съёмной крышей.

Актуальные цены вы можете узнать у менеджеров компании. Компетентные специалисты подробно объяснят вам условия перевозки грузов из Поднебесной, оценят стоимость и порекомендуют наиболее выгодные способы доставки конкретного груза.

10 июль 2021 /
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