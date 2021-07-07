В мозге нашли нейроны для друзей и родных

Специальные клетки височной доли коры мгновенно определяют тех, с кем мозг общался вживую.

Способность распознавать лица настолько для нас важна, что в нашем мозге даже есть специальная область для этого: среди множества зрительных стимулов она анализирует только те, которые имеют отношение к лицу. Но лица нам попадаются разные: есть вообще незнакомые, есть знакомые, но не очень, а есть коллеги, друзья и родственники. То есть лица тех, кого мы хорошо знаем, мы не просто распознаём – мы их узнаём. Нейробиологи с 60-х годов прошлого века предполагали, что для этого в мозге есть специальный «бабушкин нейрон» – потому что считалось, что есть какая-то отдельная клетка, которая реагирует на лицо условной бабушки; кроме неё, есть такой же отдельный нейрон для мамы, для папы и т. д. Но найти «бабушкин нейрон» никак не получалось.

В статье в Science сотрудники Рокфеллеровского университета пишут, что «бабушкин нейрон» действительно есть. Точнее, «бабушкины нейроны» – это целая группа клеток, которые все вместе реагируют на близких людей, то есть нет такого, что отдельный нейрон специализируется на одном конкретном лице. Они находятся в височном полюсе – передней части височной доли коры. Ранее удалось установить, что височный полюс участвует в распознавании лиц, теперь же удалось выяснить, как именно он участвует.

Эксперименты ставили с макаками резуса (для обезьян, как и для нас, тоже очень важно уметь распознавать лица, и в обезьяньем мозге, как и в нашем, для этого появились специальные отделы). Макакам показывали фото других обезьян: с некоторыми они были знакомы лично, а других знали только по фотографиям. За активностью обезьяньего мозга следили с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии. Оказалось, что нейроны височного полюса реагируют на знакомые лица намного сильнее и намного быстрее, чем на незнакомые. Более того, для этих нейронов было важно именно личное знакомство. Даже если обезьяне много раз показывали чьё-то фото , и черты того, кто на фото , ей уже давно должны были стать знакомы, то всё равно нейроны височного полюса сильнее реагировали на того, с кем обезьяна сталкивалась вживую.

Исследователи отмечают двойную природу «нейронов личного знакомства». С одной стороны, они вели себя как клетки, имеющие дело с сенсорными сигналами, как зрительный анализатор – они мгновенно реагировали на то, что было перед глазами у обезьян. С другой стороны, они работали как клетки памяти, потому что такая мгновенная реакция имела место только тогда, когда перед глазами у обезьян оказывалась чья-то знакомая физиономия. Теперь было бы интересно выяснить, как именно «нейроны личного знакомства» (или «нейроны бабушкиной зоны») кодируют знакомые лица, обращаются ли они при этом к другим мозговым хранилищам информации или справляются сами.

И конечно, было бы любопытно выяснить, как такие клетки работают у нас. Сейчас мы очень много лиц видим в интернете, не только в виде инстаграмных фото , но и в видеочатах. И там нас встречают как старые знакомые, родные и близкие, так и вообще незнакомые. Очевидно, «нейроны личного знакомства» должны как-то приспособиться к новой ситуации, когда бывает так, что со знакомыми мы чаще видимся в каком-нибудь Zoom'е, нежели вживую.