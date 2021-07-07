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Протеиновые добавки из насекомых — составы для вегетарианцев

Отказ от животной пищи вполне соответствуют современным реалиям и взглядам. Только приходится находить полноценную замену животным белкам, чтобы не привести к расстройству здоровья. Белковые добавки из насекомых сумеют решить многие проблемы вегетарианцев, поскольку альтернативные концентраты наделены ценными характеристиками.

Отличия животных белков

Поддержка нужного уровня аминокислот сложно представить без потребления белковых продуктов. Особенно часто предпочитают есть мясо, занимающее видное место в рационе большинства кухонь мира.

Выращивание и производство налажено, однако имеется обратная сторона медали. Сложно поддерживать уровень качества, поскольку это приводит к дополнительным затратам. В результате происходит злоупотреблением антибиотиками. В полуфабрикаты добавляют ненужные шкуры, сухожилия, копыта.

Колбасные изделия грешат обилием вредных компонентов и модифицированной сои. Врачи нередко рекомендуют ограничить употребление или свести к минимуму.

Процесс расщепления происходит в желудке и кишечнике. Говорить о полной усвояемости сложно из-за присутствия трудно усвояемых остатков. Начинается длительное гниение, проявляются хронические болезни. Отказаться от приема будет проще, если выбрать в качестве альтернативы белковые добавки из насекомых.

Плюсы протеиновых добавок

Изучение характеристик может происходить в режиме онлайн. В каталоге интернет-магазина собраны лучшие добавки, созданные по инновационным технологиям. Культивация насекомых поставлена на поток, составы удовлетворят самые изысканные вкусы.

Вегетарианцам стоит задумать о приобретении оптовых партий. Свойства продуктов из насекомых обеспечивают длительное хранение. Полагающаяся скидка существенно снизит расходы.

Попробовать насекомых на вкус удавалось немногим туристам, посещающим обычно азиатские или африканские страны. Ученые обратили внимание на ценность белка, выработанного в результате обработки насекомых. Выводы привели к разработке технологий для промышленного выращивания.

Проводится строгий отбор кандидатов, поскольку интерес вызывают съедобные насекомые, не способные повредить здоровью человека. Скорее вырисовывается обратная картина, когда добавки помогут поправить иммунитет и наладить репродуктивную систему. Предлагается выбрать в качестве добавок:

  • насыщенный порошок, чтобы приготовить коктейль для спортсмена или протеиновый батончик с добавлением клетчатки;
  • богатую на белок муку (70 %) для выпечки хлебобулочных изделий;
  • вкусный тофу, заменяющий в рационе яйцо и мясо.

Высушенные насекомые или перемолотое сырье активно используют при приготовлении пищи. Усвояемость достигает максимума при насыщении организма нужными аминокислотами.

07 июль 2021 /
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