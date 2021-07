Девочка с зябликами в лесной пещере

Археологи обнаружили необычное ритуальное погребение.

Польские археологи изучили человеческие останки из захоронения, обнаруженного 60 лет назад в пещере Тунель-Вельки под Краковом. У скелета, который сначала отнесли к XIX веку, во рту был череп птицы, а ещё один птичий череп лежал рядом. Статья о мультидисциплинарном исследовании опубликована в Praehistorische Zeitschrift.

Рисунок положения скелета in situ с указанием местоположения черепов зябликов. Илл.: Michal Wojenka et al. Praehistorische Zeitschrift , 2021.Погребение в пещере: а) фотография с раскопок 1968 года; b) план пещеры с указанием археологических вмешательств по годам; с) профиль траншеи, где было открыто захоронение; d) план траншеи с захоронением (иллюстрации из архива факультета археологии Варшавского университета). Илл.: Michal Wojenka et al. Praehistorische Zeitschrift , 2021.Пещера Тунель-Вельки: а) и b) южный и северный входы; с) LiDAR-карта с указанием местоположения пещеры; d) скальный массив, где расположена пещера; e, f) южная камера с указанием места захоронения. Илл.: Michal Wojenka et al. Praehistorische Zeitschrift , 2021. ‹ › Открыть в полном размере

Пещеру Тунель-Вельки исследовали ещё в 1967-68 годах. Тогда в дальней от входа камере археологи обнаружили захоронение в небольшой могиле. Скелет лежал на спине с руками вдоль тела, кости нижней его части были немного перепутаны. Возможно, это произошло из-за интереса к погребению обитавших в пещере или вокруг неё животных. Погребального инвентаря в могиле или рядом не было, но археологи нашли во рту усопшего череп зяблика. И ещё один рядом, предположительно выпавший изо рта. В 1960-х годах череп с нижней челюстью отправили на антропологическое исследование, и следы его затерялись. Оставшийся без черепа скелет хранился на факультете археологии Варшавского университета и лишь в XXI веке он вновь заинтересовал учёных. С помощью целого ряда анализов они установили, кто был похоронен в пещере, и попытались реконструировать уникальный погребальный обряд.

Проведённое по одному из позвонков радиоуглеродное датирование уточнило время погребения – XVII-XVIII века, это время существования на территории Польши государства Речь Посполитая.

С помощью рентгеновских методов, компьютерной томографии и изотопного анализа исследователи смогли многое узнать о похороненном в пещере человеке. Это была девочка лет 10-12. Никаких травм или иных указаний на причину смерти на скелете не обнаружено. Рост оказался аномально мал для её возраста – события, его замедлившие, произошли за несколько лет до смерти, но что с девочкой случилось, установить не удалось. Этот стресс не был связан с питанием – оно было стандартным для большинства населения Центральной Европы того времени.

Генетическое исследование преподнесло сюрприз: девочка не была славянкой. Предположительно, она могла родиться где-то к северу от Польши, там, где проживало балтское или финское население. Но в 1655 году шведский король Карл X начал войну с Польшей и занял два замка в этом регионе – Вавельский в Кракове и Ойцувский, оставив там свои гарнизоны. Исследователи обращают внимание, что в шведской армии того времени было много финских и даже карельских солдат. Так что, возможно, девочка была местной.

Однако вся эта информация не дала ответа на вопрос о погребальном обряде – зачем кто-то похоронил девочку в лесной пещере, вложив в уста две головы зябликов?

Финское или карельское происхождение девочки могло бы объяснить использование в погребальном обряде голов зябликов. Авторы утверждают, что в мифологии этих народов присутствовала вера в «птицу-душу», в виде которой мёртвые могли посещать мир живых. Но нет никаких данных о том, что птиц клали в могилы, а тем более в рот умершего.

Кроме того, в рассматриваемый период и на указанной территории умерших людей хоронили на кладбищах в освящённой земле. Иное ожидало лишь казненных преступников, самоубийц и некрещёных младенцев. Юный возраст погребённой в Тунель-Вельки, по мнению исследователей, позволяет считать, что вряд ли она была язычницей, успела совершить преступление или закончила жизнь самоубийством. Однако существуют этнографические свидетельства XIX века, что православные карелы считали невозможным хоронить на кладбищах умерших или погибших в лесу – их следовало оставить там же.

Традиция пещерных захоронений в Европе исчезла в раннем средневековье, когда христианство демистифицировало пещеры – их использовали для отшельничества или в виде убежищ. Зато пещера могла быть удобным тайным местом для погребения погибшей или убитой в лесу девочки. Правда, оговариваются авторы, эмоциональный момент погребения в виде голов зябликов свидетельствует против убийства. Возможно, это сделал кто-то, знавший о происхождении девочки, но малознакомый с финно-карельской мифологией.

Пещера Тунель-Вельки находится в Ойцувском национальном парке в окрестностях Кракова. Часть территории этого самого маленького национального парка Польши занимают долины двух рек – Прондника и Сансповски. Геологически эта территория образована юрскими известняками около 150 миллионов лет назад, и активность карстовых вод привела к формированию в Ойцуве крутых каньонов с различными скальными образованиями. В парке обнаружено около 700 пещер, самая длинная из них – Локитек – достигает 320 метров. Раскопки в пещерах Ойцувского национального парка ведутся уже несколько десятилетий. А в последние годы специалисты заново изучают старые находки.

Так, в 2018 году среди костных остатков животных из пещеры Тёмной во время дополнительных исследований были найдены фаланги пальцев неандертальца. Согласно датировке, им около 115 тысяч лет. Косточки не более 1 см в длину сохранились довольно плохо. Изучив их, учёные сделали вывод, что фаланги, вероятно, принадлежали ребенку 5-7 лет и прошли через пищеварительную систему большой птицы. Возраст находки также подтверждается и стратиграфически – в слое с косточками были обнаружены типичные для неандертальцев каменные орудия.