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Какая птица летает выше всех?

Какая птица летает выше всех?

Перелетный дупель, о котором пойдет речь в статье

На данный момент ученым известно о существовании 18 тысяч видов птиц. Многие из них являются рекордсменами: кто-то очень быстро летает, другие обладают очень громким голосом и так далее. О многих из них мы уже писали на страницах нашего сайта и сейчас пришло время поговорить о птице, которая летает выше всех. Дело в том, что недавно шведские ученые нашли небольших птиц, которые могут летать на высоте до 8 700 метров. Получается, что эти создания могут взлететь до вершины Эвереста — самой высокой горы на Земле. Однако, удивительная способность у них наблюдается только в определенное время. В рамках данной статьи мы ознакомимся с этой, еще несколькими рекордсменами по высоте полета над земной поверхностью. Также мы поговорим о том, каким образом ученым удается настолько тщательно следить за удивительными птицами.

 

Самые высоко летающие птицы

Большинство птиц летают на высоте около 1000 метров. Но время от времени они совершают длительные перелеты. Например, в начале августа соловьи начинают миграцию в теплую Африку, чтобы переждать там холодную зиму и вернуться в конце апреля. Именно во время перелетов они и могут подниматься на рекордную высоту вплоть до 8 000 метров. В качестве примера можно привести белых аистов (Ciconia ciconia). Они обладают длинной шеей и ногами, а размах крыльев достигает 200 сантиметров. Ежегодно они отправляются в более теплые страны и преодолевают тысячи километров. Чтобы избежать препятствий, время от времени они поднимаются на высоту до 3 000 метров.

Какая птица летает выше всех?

Белый аист (Ciconia ciconia)

Такой же удивительной способностью обладают и черные стрижи (Apus apus). Но они не только способны кружить на высоте до 3 000 метров, но и развивать удивительную скорость до 120 километров в час. При этом они умудряются спать прямо во время полета, потому что это попросту жизненно необходимо. Дело в том, что молодые стрижи способны долго пребывать в воздухе и приземляться только через 2-3 года. Может быть, в это трудно поверить, но об этом говорится в очень многих источниках.

Какая птица летает выше всех?

Черный стриж (Apus apus)

Подниматься на удивительную высоту способны и хищные беркуты (Aquila chrysaetos), размах крыльев которых достигает 2 метров. Они нередко поднимаются высоту 4 500 метров и благодаря своему острому зрению незаметно выслеживают потенциальную добычу. Возможно, именно благодаря этой способности они и умудряются ловить животных весом от 0,4 до 5 килограмм.

Какая птица летает выше всех?

Беркут (Aquila chrysaetos)

Рекорд высоты полета у птиц

Но недавно шведские ученые выяснили, что переленые дупели (Gallinago media) могут взлетать на высоту до 8 700 метров. Для сравнения, высота самой большой горы в мире Эвереста равна 8 849 метрам. Длина тела дупелей достигает максимум 29 сантиметров, а масса не превышает 260 грамм. Эти птицы обустраивают свои гнезда во влажных болотах и низких реках, преимущественно на территории Евразии и Скандинавии. Когда на этих широтах становится холодно, они улетают в Сахель, тропический регион Африки. Во время перелета они разгоняются до скорости 100 километров в час, благодаря чему преодолевают расстояние до 6 000 километров за 2-4 дня.

Какая птица летает выше всех?

Перелетный дупель (Gallinago media)

Как ученые изучают птиц?

Чтобы узнать, с какой скоростью и на какой высоте летают эти создания, ученые улавливают их прикрепляют небольшие датчики. По данным MSN News, недавно они заметили, что во время ночных перелетов дупели находятся на высоте около 2 100 метров, а днем поднимаются до высоты в 4 500 метров. Но где же упомянутый рекорд высоты полета? Во время наблюдений рекорд был поставлен только одной особью, но факт остается фактом — это «самая большая высота полета перелетной птицы из когда-либо зарегистрированных».

Какая птица летает выше всех?

Траектория полета дупеля

Безо всяких преувеличений, это удивительное открытие. Однако ученые пока не могут объяснить, для чего именно дупелям нужно настолько высоко летать. В случае с беркутами это можно объяснить необходимостью незаметно выслеживать добычу. На данный момент ученые только предполагают, что дупели устанавливают рекорды чтобы не перегреваться днем — чем выше они взлетают, тем в более сложных условиях оказываются. Также есть теория, что таким образом они спасаются от хищных птиц. Какой вариант верный, пока не ясно.

Если хотите почитать о птицах еще, рекомендую материал про китоглава. Перейдите по этой ссылке и узнайте, почему эти создания иногда часами находятся в неподвижном состоянии.

05 июль 2021 /
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