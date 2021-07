На фото — водяной оленёк (Hyemoschus aquaticus), единственный африканский представитель семейства оленьковых. Он населяет тропические леса Западной и Центральной Африки, в то время как остальные девять представителей семейства обитают в Южной и Юго-Восточной Азии (см. картинку дня Чепрачный оленёк). Водяной оленёк самый крупный из своего семейства: его длина 60–102 см и масса 7–16 кг. Самки обычно крупнее самцов, но зато у самцов более внушительные клыки, которые они используют в поединках за самку.

Отличается водяной оленёк от собратьев и по окрасу, и по особой любви к воде, как следует из его названия. «Это прелестные маленькие антилопы, не больше фокстерьера. Их темно-каштановая шерсть красиво расцвечена белыми полосами и пятнами. Изящный водяной оленёк чрезвычайно фотогеничен, и в его повадках есть много интересного. Например, на воле он ведет наполовину водный образ жизни. Почти всё время эта маленькая антилопа бродит и плавает в лесных ручьях и речушках, она даже может довольно долго плыть под водой», — так Джеральд Даррелл в книге «Зоопарк в моем багаже» описывал этих удивительных зверьков.

Фотоловушка в Габоне «поймала» водяного оленька, ловко переплывающего небольшую реку

Но конечно, водяные оленьки (как и другие представители семейства) — это не просто маленькие антилопы. Да и вообще не антилопы, хотя и родственны им по подотряду жвачных. По своим внешним признакам оленёк напоминает скорее помесь нескольких животных. Это и поросенок — из-за схожего строения ног, и мышь — из-за своих размеров (недаром в англоязычной литературе их называют mouse–deer, то есть «мышь–олень»), а с оленями его объединяет желудок, который, как и у всех жвачных животных, состоит из четырех камер. Но больше всего, по мнению некоторых ученых, водяной оленёк внешне похож на южноамериканского грызуна пака (Cuniculus paca). Сходство, разумеется, конвергентное, сложившееся благодаря сходному образу жизни в похожих местообитаниях.

Слева — южноамериканский грызун пака. Он, как и оленёк, обитает в тропических лесах, держится в зарослях у воды и ведет ночной образ жизни. Справа — водяной оленёк, заметно, что задние ноги более мускулистые, чем передние, из-за этого задняя часть тела как бы приподнята над передней. фото из статьи G. Dubost, 2017. Convergence characteristics between a rodent, the South American lowland paca, and a ruminant, the African water chevrotain: An exemplary case study

Днем водяного оленька встретить трудно, это время он проводит в густых зарослях у воды. А ночью выбирается на поиски еды на поляны и к берегам рек (как правило, в период с шести вечера до шести утра). Основной рацион оленька состоит из плодов (до 70%), а также листьев, цветов и почек, но зверек может питаться также насекомыми, моллюсками, ракообразными.

Водяной оленёк пришел покормиться к лагерю путешественников. фото © Derozier Violette с сайта inaturalist.org, Демократическая Республика Конго, 26 июня 2016 года

Небольшой размер и неспособность быстро бегать делают оленьков прекрасной мишенью для хищников. Когда водяной оленёк замечает опасность, он тут же запрыгивает в ближайший водоем и скрывается из виду под водой. Более того, он не просто ныряет, а задерживает дыхание до четырех минут и идет по дну, таким образом удаляясь от хищника. Когда воздух заканчивается, он аккуратно и чуть заметно высовывает нос из воды, делает вдох и идет дальше. Чтобы как можно быстрее скрыться от опасности, водяной оленёк предпочитает не отходить от берега водоёма более чем на 250 метров.

В этом фрагменте документального фильма National Geographic показано, как искусно водяной оленёк скрывается от венценосного орла

Раньше ученые считали, что особой любовью к воде отличается только водяной оленёк, но теперь известно, что спасается в воде от хищников также большой оленёк (Tragulus napu), обитающий в Юго-Восточной Азии, и живущие на Шри-Ланке пятнистые оленьки рода Moschiola.

Оленёк Moschiola sp., спасающийся в пруду от преследования бурого мангуста на Шри-Ланке. фото с сайта news.bbc.co.uk

Водяной оленёк считается самым древним представителем семейства оленьковых (которое и само по себе древнейшее семейство жвачных), он отделился от общего с азиатскими видами предка около 35 миллионов лет назад. И с тех пор почти не изменился. Ученые считают, что именно на водяного оленька были похожи предки современных китообразных (см. Прямой предок современного карликового кита жил в миоцене, «Элементы», 02.03.2015), они были сухопутными животными, которые, вероятно, прятались от хищников именно в воде. Таким предком, например, считается индохиус (Indohyus) — вымершее парнокопытное, обитавшее около 48 млн лет назад на территории Индии.

Реконструкция внешнего вида индохиуса. Рисунок © Nobu Tamura с сайта ru.wikipedia.org

фото © Jon Hall с сайта mammalwatching.com, Национальный парк Лопе, Габон, Африка, август 2018 года.

Анастасия Шешукова