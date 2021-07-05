Топ 6 курортов Турции, популярных среди туристов

Список наиболее популярных мест для отдыха у россиян уже много лет возглавляет Турция. Ни одна страна мира не может конкурировать с ней в размерах туристического потока.

Курортов в Турции достаточно много, поэтому выбрать какой-то один бывает затруднительно. Стоит узнать заранее, какие пляжные курорты считаются самыми популярными и почему.

Анталия

Пожалуй, это наиболее известный турецкий курортный город. Выбор гостиниц и отелей в Анталии очень велик, поэтому каждый сможет найти место проживания, соответствующее запросам и финансовому состоянию.

Развитость туристической инфраструктуры и неимоверная популярность имеют и минусы: в городе очень шумно. Отель, расположенный в городе стоит выбирать любителям активного отдыха, предпочитающим ходить по клубам и дискотекам. Желающим отдохнуть в спокойной атмосфере рекомендуется селиться в окрестностях города, например, в пригороде Лара, где расположено множество пятизвездочных отелей.

Анталия знаменита не только чистыми пляжами и теплым морем – здесь есть множество достопримечательностей, поэтому местные экскурсии будут интересны для любого туриста.

Алания

Один из наиболее дешевых курортов, отлично подходящий для отдыха с детьми. Песок на местных пляжах чистый и очень мелкий, что является несомненным плюсом. Туристическая инфраструктура города хорошо развита, большая часть отелей имеет четыре или пять звезд.

Туристам, предпочитающим пляжный отдых, лучше выбирать гостиничные комплексы, расположенные на первой или второй линии от берега. Тем же, кто ищет низких цен и круглосуточных развлечений, будет предпочтительнее селиться ближе к центру города.

Кемер

Очень живописный и достаточно тихий курорт. Популярен у туристов, приезжающих на отдых с маленькими детьми.

Пляжи Кемера покрыты мелкой галькой, поэтому вода на побережье всегда остается прозрачной. Галька – не самая удобная поверхность, в особенности для детей, поэтому некоторые отели засыпали свои пляжи привозным песком. Желающие всегда могут поинтересоваться заранее насчет того, в каком состоянии находится пляж интересующего отеля.

Бодрум

Отдых на этом курорте считается более качественным и дорогим, нежели в Анталии. Здешние места отличаются особой ухоженностью и красотой.

Бодрум популярен среди турецких телезвезд, музыкантов и многочисленных художников, которые живут в этом уютном крае круглый год. Этот город - отличное место для комфортного размеренного отдыха.

Море здесь хорошо подходит для виндсерфинга и подводных погружений, так что Бодрум можно считать неплохим местом для активного и экстремального отдыха.

Экскурсии в Бодруме придадут изюминку вашему отпуску и позволят получить заряд хорошего настроения.



Мармарис

Известный молодежный курорт с бурной и веселой клубной жизнью, в которой участвуют отдыхающие со всего мира. Этим он отличается от других городов Турции, где большую часть дискотек посещает только русско-турецкая аудитория.

Гостями города становятся и многочисленные дайверы, поскольку в Мармарисе имеется несколько десятков дайвинг-центров на Средиземном и Эгейском морях. Заниматься подводным плаванием в здешних водах будет интересно не только новичкам, но и опытным аквалангистам.

Виды в окрестностях города отличаются особой живописностью, поэтому художники и фотолюбители приезжают сюда в любое время года.

Белек

Отдых в Белеке обходится значительно дороже, чем в Кемере или Анталье, однако спрос на него остается неизменно высоким.

Преимуществами курорта считаются ухоженные пляжи, спокойная атмосфера и комфортабельные отели. Клубов и дискотек здесь практически нет, поэтому активная молодежь предпочитает другие места. Зато Белек по достоинству оценен семьями с детьми, любителями конного спорта и SPA-процедур. Природа в пригороде Белека спокойна и красива, почти все пляжи побережья покрыты песком.

Белек относится к респектабельным местам для отдыха, поэтому проблем с инфраструктурой обычно не возникает вообще.

Источник: https://www.connect-travel.online/