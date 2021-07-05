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iPhone 11 128ГБ: как правильно выбрать объем памяти?

При покупке смартфона от бренда Apple появляется вопрос, какой объем памяти выбрать, чтобы хватило на несколько лет использования? Действительно, техника от известного производителя способна прослужить годы, и это необходимо учитывать при выборе гаджета. С годами информация на телефоне будет накапливаться. Если сразу незаметно заполнение памяти, то со временем это отразится на работе девайса. Большой популярностью пользуется Айфон 11 128 ГБ – самый оптимальный объем памяти по мнению тысяч пользователей. Давайте рассмотрим, действительно ли хватит такого количества, какие еще объемы памяти бывают у данной модели и как это отразится на цене айфона 11 128ГБ.

Почему стоит купить айфон 11 128?

Собираетесь скачивать музыку, видео и фильмы, играть в графические игры или просто использовать большое количество приложений – лучше варианта, чем Айфон 11 128 не найти. Это же касается тех, кто любит фотографировать, снимать видео и хранить все файлы прямо на устройстве. Если слушать музыку и смотреть ролики онлайн, а все данные с телефона хранить в iCloud – много памяти не нужно. Но, напомним еще раз, что со временем она закончится.

Чтобы убедиться, что iPhone 11 128GB действительно оптимальный вариант, давайте рассмотрим его возможности, в сравнении с другими объемами памяти, которые предлагает производитель в 11 модели.

  1. память 64 ГБ – выбор для минималистов. Это гаджет для людей, которые пользуются телефоном в основном для связи. Контакты, несколько популярных мессенджеров, ходовые пользовательские приложения, небольшое количество фото и видео. Т. е. тяжелые игры и много мультимедийной информации такой смартфон не вместит.
  2. память 256ГБ – чаще выбирают блогеры или люди, которым по специфике работы нужно хранить на телефоне много информации. Этот вариант для тех, кто рассчитывает на большую сумму, так как такие модели самые дорогие.
  3. iPhone 11 с памятью 128 – оптимальный вариант, если собираетесь пользоваться гаджетом до 3-5 лет. Этого объема хватит, чтобы хранить большое количество фото, видео и приложений. Не забывайте, что со временем многие приложения, игры начинают занимать больше памяти.

Какова цена Айфона 11 128 ГБ в Украине и где купить?

Радует, что при покупке Айфона 11 на 128 доплатить придется не много. Можно смело утверждать, что такой вариант будет самым выгодным. Лучше не экономить на памяти, тогда не придется через пару лет думать о новом телефоне. Насчет того, где купить iPhone 11 128, то в городе Харьков есть сеть монобрендовых магазинов ЭплМания. Данная компания предлагает выгодную цену на "яблочные” гаджеты. При этом гарантия, обслуживание, программа лояльности есть, как и в крупных сетях электроники. Если нужно купить Айфон 11 128 в Киеве или любом другом городе нашей страны, то можно воспользоваться услугами интернет-магазина ЭплМания и получить желанный гаджет с доставкой до дома.

Как видите, iPhone 11 128 ГБ – будет самым оптимальным решением, если хотите пользоваться гаджетом несколько лет.

05 июль 2021 /
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