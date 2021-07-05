Семейный автомобиль: как выбрать, рейтинг лучших автомобилей для многодетной семьи

Какой смысл вкладывается в понятие "семейный автомобиль"? Каким образом транспортное средство для семейного пользования может отличаться от остальных? Семейный автомобиль должен объединять в себе следующие характеристики: универсальность, функциональность, безопасность и надежность. Транспортное средство должно быть приспособлено под насущные нужды каждого члена семьи. Поэтому к нему предъявляют самые жесткие требования, чем к машине для личного использования.

Семейный автомобиль это универсальное транспортное средство передвижения, которое рассчитано на постоянные поездки самого разного характера: кратковременные маршруты по городу, на дачу, длинные поездки на море, путешествия в отпуск по самым увлекательным и интересным местам. На сегодняшний день семейных автомобилей на рынке большое разнообразие. Поэтому мы решились подготовить для вас критерии выбора оптимального семейного авто.

В европейских странах есть два класса семейных авто - малый и большой. Как вы уже поняли к малым относят хетчбэки и кроссоверы. К второй группе относятся универсалы и минивэны.

Критерии, по которым автомобили можно считать семейными

Количество мест в транспортном средстве. Для каждого члена семьи должно найтись место в машине. Оно должно быть комфортным, свободным и удобным. В соответствии с количеством детей в семье, необходимо подбирать и транспортное средство. Не забываем, что ребенок определенного возраста обязан ездить в автокресле.

Удобство сидений. Так как с вами постоянно будут ездить дети, то необходимо для них не только приобрести автокресло, но и чтобы детям постарше было удобно и комфортно ездить.

Салон транспортного средства. Не малозначительным нюансом будет - легкость очистки салона. Ведь дети могут разлить воду, накрошить или потерять шоколадку на заднем сидение.

Погрузочная ширина багажного отделения. Детские складные велосипеды и коляски на самом деле весят и занимают место вполне по-взрослому. Поэтому стоит учитывать данный фактор при погрузке.

Безопасность. Это самый важный критерий при выборе транспортного средства. Ведь дети - это самый ценный груз. Поэтому не стоит экономить на безопасности. Подушки безопасности, АБС, наличие фиксаторов ISOFIX всегда должны быть в автомобиле.

Долговечность и надежность. В семейном автомобиле необходимо быть уверенным. Если решились поехать всей семьей на море, то автомобиль должен быть надежным и исправным.

Стоимость содержания автомобиля. Обычно бюджет не самый высокий в многодетных семьях. Поэтому стоит выбирать семейные автомобили с невысокой стоимостью обслуживания.

Важно! Семиместный автомобиль может обладать разным типом кузова. Поэтому перед приобретением стоит проанализировать и сравнить всех представителей данного сегмента на рынке.

Какой тип кузова выбрать?

Седан с просторным багажником не подходит для семейного автомобиля. Даже для семьи с двумя детьми проблематично поехать на море или в дальнюю поездку. Ведь вещей приходиться брать много, а седан не самый подходящий для полноразмерных детских колясок, складных велосипедов и так далее.

Предпочтительнее выбирать хетчбэк и универсал. Это самый оптимальный вариант для средней семье, не многодетной. Для многодетных лучше всего подойдет минивэн. Минивэн - просторный семиместный автомобиль.

Давайте же перейдем к маркам автомобилей в России, который действительно относятся к семейным транспортным средствам:

Лада. На сегодняшний день отечественный автопром осуществляет производство современных, качественных и конкурентоспособных автомобилей. В модельном ряде вы сможете найти хетчбэки, кроссоверы, минивэны и универсалы. Lada Largus - оптимальный вариант для многодетной семьи. Он вместительный, недорогой и построен на базе Dacia Logan MCV, но адаптирован под российские условия. Давайте же перейдем непосредственно к преимуществам данной модели: объем багажника составляет 560 литров, удобные съемные сидения, широкая комплектация, незначительный расход топлива и невысокая стоимость обслуживания. Посмотреть весь модельный ряд можно на сайте https://rostov.shahty-lada.ru/.

Рено. Производитель осуществляет выпуск сразу нескольких моделей, которые предназначены для России: кроссовер Stepway и Duster. Обе модели внутри намного больше, чем кажутся снаружи. Они имеют вместительный багажник, просторный салон и довольно большие дверные проёмы. Стоимость выше, чем на автомобили Lada. Рено Дастер может похвастаться следующими преимуществами: просторный салон, современный дизайн, высокий дорожный просвет, комфортный салон и просторный багажник объемом до 475 литров.

Хундай. Данный производитель выпускает качественные и надёжные автомобили, которые также могут похвастаться просторным багажником, эргономичным салоном и функциональностью. Хундай Грант Санта Фе является одним из презентабельных семейных кроссоверов, который может похвастаться просторным салоном и багажников, активной системой безопасности, большое количество опций для комфортной поездки, плавная коробка передачи и хорошее лобовое сопротивление.

Киа. Это самый популярный семейный автомобиль в России. Корейский производитель стремится попасть в бюджетный класс, но при этом они стоят немного дороже Хундая. Надежный, качественный и комфортный в использование. Киа Соул классифицируется как надежный семейный автомобиль с ярким дизайном и вместительным багажником. К плюсам данной модели можно отнести следующее: просторный багажник в 354 литров, высокий уровень безопасности, обширная комплектация в базовой версии.

Тойота. В начале 2000-х они занимали первые места по продажам семейных автомобилей в РФ и только в 2010 годах уступили корейским производителям. К сожалению, это произошло только из-за того, что корейские автомобили стоят дешевле. Тойота по прежнему выпускает одни из самых надёжных, качественных и долговечных машин, которые идеально подойдут для семейного использования.

Выбор идеальной семейной машины - занятие не из простых, надеемся, что наши рекомендации вам помогут определиться. Всегда стоит помнить, что основным критерием семейного автомобиля - комфорт и безопасность всех членов семьи, а также функциональность и надежность. Все остальные опции и зависят от индивидуальных предпочтений вашей семьи.