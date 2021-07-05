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ТОП-10 лучших пород собак для квартиры
Собака является популярным домашним животным в мире. На сегодняшний день выведено большое количество разнообразных пород, которые отличаются друг от друга характером, внешним видом, размерами и особенностями ухода. В данной статье мы постараемся рассмотреть ТОП-10 наиболее распространенных пород, которые подходят для содержания в городской квартире.
Какую выбрать собаку для квартиры?
При выборе породы необходимо учитывать множество факторов. Следует обратить внимание на следующие критерии:
- Габариты пса. В городских квартирах предпочтительнее заводить маленьких декоративных собак. Они обладают следующими преимуществами: минимальный расход на содержание, занимают мало места и в первое время их можно приучить делать свои дела в лоток. Однако есть и небольшой минус! Маленьких собак не рекомендуется заводить в семьи с маленькими детьми. Ребенок может по неосторожности нанести серьезную травму маленькому щенку и сделать его инвалидом.
- Шумность. Многие собаки вне зависимости от размеров, могут быть шумными. Все зависит не только от породы, но и от темперамента самого пса и конечно же воспитания.
- Характер. Это один из самых важных пунктов при выборе. Если вы берете собаку в семью с детьми, то подойдут небольшие спокойные собаки, которые не будут требовать много внимания. Они будут счастливы находиться с вами и на прогулке, и на диване. Если же вы активный молодой человек, то стоит подбирать себе такого же подвижного пса, который будет вас сопровождать на прогулках, ездить в другие города и так далее. Степень активности хозяина и собаки должна быть примерно одинаковой.
- Сколько времени вы будете уделять собаку. Есть породы собак, которые не выносят одиночество и могут безобразничать в ваше отсутствие.
До приобретения щенка необходимо рассчитать, сможете ли вы обеспечить своего любимчика. Содержание собаки требует определенных финансовых затрат - расходы на корм супер премиум класса, лакомства, амуниция, миски для воды и корма, игрушки и ветеринарное сопровождение.
ТОП-10 лучших пород собак для квартиры
- Йоркширский терьер. Вес этого песика не достигает и пяти килограммов. Они очень своенравны, свободолюбивы и необходимо найти правильный подход к дрессировке. Йорки любопытные, активные и общительные. По своей природе они охотники. Они очень сильно привязываются к своему владельцу и могут доставить радость всем членам семьи. При правильном уходе, данных собачек можно назвать гипоаллергенными. Кроме того они не обладают специфическим псиным запахом. Время от времени необходимо обращаться в груминг салон, для того что бы сделали стрижку. Удивительно, но шерсть йоркширского терьера схожа по структуре с человеческим волосом. В целом собаки данной породы обладают хорошим здоровьем и могут прожить до 16 лет.
- Чихуахуа. Является одной из самых маленьких пород во всем мире. Но несмотря на свои габариты, они подойдут для активных владельцев, которые любят много путешествовать. Они очень верны своему владельцу, активны и жизнерадостны. К незнакомцам они относятся достаточно плохо и всегда готовы встать на защиту своего хозяина. Основными особенностями породы являются: храбрость, преданность и выносливость. Это псы долгожители, которые в среднем живут до 15 лет.
- Аффенпинчер. Идеальные домашние животные, которые превосходно себя ведут и даже подстраиваются под своего хозяина. У них очень необычный миловидный внешний вид, но при этом они всегда готовы встать на защиту своего хозяина. Характер можно описать следующим образом: преданный, умный, любознательный и шаловливый. Для маленьких детей до 10 лет, лучше не заводить пса. Эта порода не отличается дружелюбным отношением к маленьким детям. Особой дрессировки не требуется, однако пес должен знать правила поведения дома и в общественных местах.
- Французский бульдог. Это декоративная порода собак с грозным видом и дружелюбным характером. Изначально псы использовались для ловли крыс и охраны складских помещений, а позже они стали компаньонами светских дам. Французский бульдог обладает уравновешенным и спокойным нравом. Даже несмотря на желание устроить драку, пес очень миролюбив. Французский бульдог очень плохо переносит одиночество. Псы данной породы обладают следующими преимуществами: компактный размер, не лает без причины, хорошо относится ко всем членам семьи, не нуждается в длительных прогулках и физических нагрузках, минимальный уход за шерстью, при необходимости способен встать на защиту своего хозяина. Выбрать и купить щенка французского бульдога в многопородном клубе "Суперминики". Официальынй сайт клуба - https://superminiki.com/.
- Мопс. Порода является одной из самых древних и популярных по сегодняшний день. Мопсов любят заводить одинокие и спокойные люди, пенсионеры или семьи с детьми. Ведь они обладают уравновешенным и спокойным характером. Они не требуют длительных прогулок и физических нагрузок. Обладают следующими особенностями: легко подстраиваются под своего владельца; являются общительными и забавными питомцами; подходят для начинающих собаководов; имеют склонность к ожирению (следите за здоровьем своего питомца). Более подробно про породу мопс вы узнаете на сайте https://superminiki.com/dog/mops.
- Китайская хохлатая собака. Компактная декоративная порода собак. Представители данной породы делятся на два типа: бесшерстные особи и пуховые. Голый вид является самым популярным и известным. Собаки имеют шерсть только на лапах, ушах и хвосте. Остальные части тела полностью голые. Пуховой вид покрыт полностью мягкой шерстью. Окрас по стандарту допускается любой. Это превосходные компаньоны для всех членов семьи. Шерсть у китайской хохлатой очень мягкая, поэтому очень быстро сбивается в колтуны. Они дружелюбные, миролюбивые и очень зависят от владельца. Китайская хохлатая собака не обладает специфическим запахом псины и фактически не линяет. Представители данной породы склонны к ожирению, поэтому необходимо отнестись очень серьёзно к рациону пса. Хорошо ладят с другими домашними животными. Агрессия к людям не характерна для данной породы, однако к незнакомцам они относятся настороженно.
- Такса. Это преданный, любознательный и своенравный питомец, который полюбился многим собаководам и охотникам. В Германии порода остается старинной норной собакой и входит в тройку любимцев. Основные особенности: склонен к набору веса, поэтому стоит разработать сбалансированный рацион; хорошо ладят со всеми членами семьи; есть определенные правила: таксе воспрещается становится на задние лапы и спрыгивать с высоты.
- Померанский шпиц. Обладает общительным и дружелюбным характером. Невероятно забавный внешний вид, который напоминает плюшевую игрушку. Померанский шпиц хорошо поддается дрессировке. Основные особенности: любят лаять, что доставляет много проблем соседям и владельцам; склонен проявлять упрямство и доминантность; требуют тщательного ухода и посещение груминг салона; превосходный компаньон для подростка. Выбрать и приобрести щенка шпица в многопородном клубе Москвы - https://superminiki.com/dog/shpic.
- Той-терьер. Собаки использовались в качестве охотников для грызунов. Но сегодня они превосходные компаньоны. Основные особенности: из-за своих миниатюрных габаритов, подходят для содержания даже в очень маленькой городской квартире; неагрессивны, но при этом являются превосходными сторожами; упрямые, поэтому могут возникнуть сложности в дрессировке.
- Бостон терьер. Это компактная декоративная порода собак, которая была выведена путем скрещивания английского бульдога с терьером. Порода обладает удивительной вежливостью, именно по этой причине получили прозвище "американский джентльмен".
05 июль 2021 /
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