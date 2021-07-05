ТОП-10 лучших пород собак для квартиры

Собака является популярным домашним животным в мире. На сегодняшний день выведено большое количество разнообразных пород, которые отличаются друг от друга характером, внешним видом, размерами и особенностями ухода. В данной статье мы постараемся рассмотреть ТОП-10 наиболее распространенных пород, которые подходят для содержания в городской квартире.

Какую выбрать собаку для квартиры?

При выборе породы необходимо учитывать множество факторов. Следует обратить внимание на следующие критерии:

Габариты пса. В городских квартирах предпочтительнее заводить маленьких декоративных собак. Они обладают следующими преимуществами: минимальный расход на содержание, занимают мало места и в первое время их можно приучить делать свои дела в лоток. Однако есть и небольшой минус! Маленьких собак не рекомендуется заводить в семьи с маленькими детьми. Ребенок может по неосторожности нанести серьезную травму маленькому щенку и сделать его инвалидом.

Шумность. Многие собаки вне зависимости от размеров, могут быть шумными. Все зависит не только от породы, но и от темперамента самого пса и конечно же воспитания.

Характер. Это один из самых важных пунктов при выборе. Если вы берете собаку в семью с детьми, то подойдут небольшие спокойные собаки, которые не будут требовать много внимания. Они будут счастливы находиться с вами и на прогулке, и на диване. Если же вы активный молодой человек, то стоит подбирать себе такого же подвижного пса, который будет вас сопровождать на прогулках, ездить в другие города и так далее. Степень активности хозяина и собаки должна быть примерно одинаковой.

Сколько времени вы будете уделять собаку. Есть породы собак, которые не выносят одиночество и могут безобразничать в ваше отсутствие.

До приобретения щенка необходимо рассчитать, сможете ли вы обеспечить своего любимчика. Содержание собаки требует определенных финансовых затрат - расходы на корм супер премиум класса, лакомства, амуниция, миски для воды и корма, игрушки и ветеринарное сопровождение.

ТОП-10 лучших пород собак для квартиры