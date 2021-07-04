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Как долго будут жить люди в конце XXI века?

Как долго будут жить люди в конце XXI века?

Ученые считают, что внуки и правнуки будут долгожителями

Самым известным долгожителем считается француженка Жанна Кальман, которая смогла дожить до 122 лет. Это женщина вела далеко не самый здоровый образ жизни, но вплоть до своего столетия каталась на велосипеде и занималась фехтованием. До сих пор никому не удавалось побить ее рекорд долголетия, но недавно ученые выяснили, что в будущем люди будут жить гораздо дольше. Рекорд удивительной жительницы Франции будет побит благодаря развитию медицины и науки в целом. Возможно, долголетию будет способствовать и большая заинтересованность современных людей в правильном питании и соблюдения активного образа жизни. Давайте выясним, каким образом ученые выяснили, что к концу XXI века люди смогут жить до 125 и больше?

 

Как долго будут жить люди в конце XXI века?

Джон Смит, также известный как Белый волк

Длительность жизни людей будущего

Результаты исследования, в ходе которого ученые хотели узнать продолжительность жизни людей конца XXI века, были опубликованы в научном журнале Demographic Research. В своей работе они использовали компьютерное моделирование на основе статистики. Если говорить по-простому, они учли возможный уровень развития науки к 2100 году и попытались узнать, насколько сильно медицина сможет увеличить длительность жизни людей. Компьютерная модель показала, что в будущем люди будут жить до 125-132 лет. Конечно, долголетием смогут похвастаться далеко не все:

  • вероятность житья до 126 лет составит 89%;
  • до 128 лет — 44%;
  • до 130 лет — 13%.
Как долго будут жить люди в конце XXI века?

Возможно, в будущем 100-летние люди будут выглядеть так же свежо, как этот мужчина

Самый старый человек в 2021 году

Сегодня жить так долго практически невозможно. На данный момент самой старым человеком считается 118-летняя японка Канэ Танака (упомянутая выше Жанна Кальман скончалась в 1997 году). Долгожительница Канэ Танака была недоношенным ребенком, прошла военную службу, победила несколько онкологических заболеваний и продолжает жить. Планировалось, что женщина будет нести олимпийской огонь во время игр в Токио в 2021 году, но от идеи было принято решение отказаться из-за риска заражения коронавирусом.

Как долго будут жить люди в конце XXI века?

118-летняя Канэ Танака

Достижения современной медицины

О том, как именно будет развиваться медицина в будущем, ученые не упомянули. Однако, человечество делает большие успехи в плане лечения людей от заболеваний. Футуролог Рэймонд Курцвейл (Raymond Kurzweil) был уверен, что технологии будущего смогут устранить большинство болезней. На данный момент в это верится с трудом (тем более если учесть внезапно начавшуюся пандемию коронавируса), но в прогнозы очень хочется верить.

Как долго будут жить люди в конце XXI века?

Возможно, медицина будущего сможет победить все болезни

Лечение раковых заболеваний

На данный момент программного обеспечения, которое может быстро выявлять болезни, не существует. Но в мире уже есть технологии, которые способны эффективно бороться с онкологическими заболеваниями. По данным Всемирной организации здравоохранения, рак является причиной смерти 1,9 миллионов людей ежегодно — это вторая из основных причин смертности в Европе. Но недавно ученые из Шотландии придумали способ уничтожения раковых клеток, который именуется как «Троянский конь».

Как долго будут жить люди в конце XXI века?

Уничтожение раковых клеток методом «Троянского коня» уже доказано в ходе экспериментов

Пересадка утраченных конечностей

Медицинские технологии удивляют даже сейчас. В начале 2021 года я писал про Феликса Гретарссона (Felix Gretarsson), который во время работы лишился обеих рук. После несчастного случая он впал в тяжелую депрессию и почти достиг социального дна, но благодаря развитой медицине хирурги смогли пересадить ему конечности совершенно другого человека. Но это далеко не первый случай пересадки конечностей — в этом материале вы найдете еще один удивительный пример.

Как долго будут жить люди в конце XXI века?

Феликс Гретарссон до и после хирургической операции

Лечение психических расстройств

Продолжительность жизни также укорачивают психические расстройства вроде депрессии. По данным ВОЗ, во всем мире от депрессии страдает около 264 миллионов человек из всех возрастных групп. На нашем сайте есть статья про опасность этого расстройства— его последствия вполне могут стать причиной скоропостижной смерти человека. Но ученые разрабатывают способы своевременного выявления депрессии и скоро диагностировать ее можно будет даже по анализам крови. Да и люди сами по себе начали уделять больше внимания своему психологическому состоянию и часто обращаются за помощью к психологам и психиатрам. Возможно, все это в будущем тоже положительно скажется на длительности жизни людей.

Как долго будут жить люди в конце XXI века?

В будущем диагностировать депрессию можно будет по результатам анализа крови

Результаты проведенного исследования, безусловно, очень радуют. Но ученые явно не учитывали нынешнюю ситуацию в мире — коронавирус начал быстро мутировать. Недавно российские вирусологи насчитали более 1,5 тысяч мутаций и их количество может возрасти. И на данный момент совершенно не ясно, к чему это приведет — пока есть надежда только на вакцинацию. А эффективного метода лечения коронавируса пока не существует.

Но это лишь мое мнение, поэтому интересно — как вы думаете, будут ли наши дети и внуки жить до 125 лет?

04 июль 2021 /
Хочу все знать
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