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Почему в индийском океане массово гибнут животные?

Почему в индийском океане массово гибнут животные?

Из-за экологической катастрофы побережье Шри-Ланка выглядит так

На берегах Шри-Ланки сейчас неспокойно, потому что защитники природы заняты очисткой территории от туш мертвых животных. Речь идет о телах более 100 черепах, десятков дельфинов и нескольких огромных китов. В ходе их изучения исследователи выяснили, что перед смертью животные испытывали проблемы с дыханием, а часть из них пострадала даже внешне — кожа была настолько сильно повреждена, что через нее были видны кости. Виной этому страшному событию является сильный взрыв контейнеровоза X-Press Pearl, который произошел в индийском океане 20 мая 2021 года. Если говорить коротко, то после пожара и взрывов в воду попало большое количество ядовитых веществ, а также много крошечных частиц пластика. Но давайте разберем всю ситуацию подробнее и выясним, какие именно вещества отравили индийский океан?

 


Взрыв грузового судна в Индии

По данным издания The Times of India, контейнеровоз X-Press Pearl длиной около 186 метров, по неизвестным на сегодняшний день причинам загорелся в 14 километрах от побережья Шри-Ланки. Пожар стал причиной нескольких взрывов, в ходе которых корпус грузового судна сильно повредился. На корабле перевозились контейнеры с 25 тоннами азотной кислоты, 278 тоннами бункерного топлива и 50 тоннами газойля. Газойлем принято называть продукт переработки нефти в виде смеси жидких углеводородов — как и все остальные, это очень опасное для живых организмов вещество. Помимо всего этого, на борту находилось 78 тонн пластикового сырья для изготовления пластиковых предметов.

Почему в индийском океане массово гибнут животные?

Возгорание X-Press Pearl

Всего на борту корабля находилось 1500 контейнеров. Из-за взрывов 8 из них упали в воду и находившиеся внутри вещества растеклись по индийскому океану. На западное побережье Шри-Ланки впоследствии было найдено множество пластиковых гранул. Один из контейнеров был выброшен на берег туристического региона Негомбо. По данным Phys.org, последствия выброса ядовитых веществ были обнаружены даже в 150 километрах от Негомбо, в курортном районе Хиккадува — там на поверхность всплыли мертвые рифовые рыбы. А на острове Джафна, что в 350 километрах от Негомбо, была найдена огромная туша синего кита.

 

Репортаж о событиях в Шри-Ланке от BBC News

Экологическая катастрофа в Индии

Всего в результате экологической катастрофы погибло 118 черепах, 17 дельфинов и 4 кита. Но это старые данные и на сегодняшний день число жертв могло увеличиться. Например, 24 июня появилось сообщение о том, что на берега было вымыто еще 6 погибших черепах. Ученые пытаются выяснить точную причину их гибели, хотя ответ очевиден — они были отравлены химикатами и пластиком. Как и говорилось выше, перед смертью многие животные с трудом дышали — это явный признак того, что ядовитые вещества поразили легкие. Также они стали причиной повреждения кожного покрова, причем раны были настолько глубокие, что у животных обнажились кости.

Почему в индийском океане массово гибнут животные?

Сотрудник охраны рядом с погибшей черепахой

Ученые считают, что авария стала причиной отравления всей водной поверхности западной части Шри-Ланки. Есть причины предполагать, что помимо различных кислот и топлива, в воду попала и нефть. Издание Mongabay сообщает, что ученые пришли к такому выводу в ходе изучения спутниковых снимков. На всякий случай Управление по защите морской среды (MEPA) уже активировало план действий в случае разлива нефти. Вокруг взорвавшегося судна и наиболее подверженных опасности регионов уже установлены барьеры. Таким способом защитники природы хотят предотвратить попадание нефти на пляжи. Также некоторые службы отправлены на очистку уже загрязненных береговых линий.

Почему в индийском океане массово гибнут животные?

Место возможного разлива нефти

Сообщается, что вода вокруг взорвавшегося судна окрасилась в зеленый цвет. Это является признаком того, что на этой территории начали размножаться водоросли, которые питаются азотом. Это явление может стать причиной возникновения новых экологических проблем, потому что некоторые водоросли сами выделяют опасные для живых организмов вещества. Например, в 2020 году они стали причиной гибели огромного количества слонов в Африке. Больше всего тел огромных животных было обнаружено возле африканской реки Окаванго, в которой и были обнаружены опасные водоросли. Подробнее о загадочной гибели слонов я писал в этом материале.

04 июль 2021 /
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