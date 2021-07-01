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Преимущества психологических тренингов
Конечно, нет принципиальной разницы, где и как познавать мудрость жизни. Некоторые люди - от родителей, другие состоят в дружной компании или профессиональном коллективе. Однако психологические тренинги имеют определённые возможности, которых зачастую не хватает «традиционным» методам (само) воспитания. В статье mirludey.org/statyi/article/clip можете ознакомиться с некоторыми способами самосовершенствования.
Преимущества психологических тренингов включают следующие:
- Например, не многие люди понимают настоящие проблемы психологических расстройств. «Диагноз» родителей или друзей считается неправильным, и люди испытывают отторжение со стороны общества - сами они в этом не виноваты. С самого начала психотерапевт стремится выявить изначальные проблемы тех, кто обращается к нему за помощью. По роду своей деятельности организатор тренинга хорошо знаком с моделями человеческого поведения, а затем строит занятия на основе этого.
- На практике никто не учит, как себя вести, не читает мораль и тем более не оскорбляет учеников. Работа терапевта - помогать каждому, кто к нему обращается. Известная медицинская пословица, применимая в данном случае, гласит: «Нет здоровых людей, есть люди, которые не были обследованы». А поскольку «пациент» добровольно обратился к компетентному специалисту, он оказался умнее тех, кто считал себя здоровее и умнее других. За это он заслуживает уважения.
- Психологические тренинги - это трудоёмкая деятельность, с помощью некоторых упражнений учащийся самостоятельно осознаёт проблему и делает собственные выводы. Минимум теории, максимум практики. Поэтому структурированное обучение абсолютно эффективно. По сравнению с этими занятиями, в нашей жизни мы в основном окружены теориями, примерами других людей, опытом других (обычно сомнительным). Воспитание родителями, которые внушали, что мы ничего не можем сделать, способствует комплексу неполноценности. Но на тренингах, не произнося лишних слов, специалисты предлагают делать дела в одиночку и самому разбираться в проблемах, решат их. И это вселяет уверенность: выполняя поставленные ими задачи, мы сможем решать собственные сложные задачи в будущем.
- Воспитание родителями или другими опекунами основано на традициях, оперируется стандартными примерами и стереотипными действиями. А любая традиция отжила своё. Всё же в этом мире меняется, динамично развивается. Во время тренинга люди попадают в нестандартные ситуации, больше соответствующие реальной жизни. Здесь люди учатся быть готовыми к любым жизненным сюрпризам.
01 июль 2021 /
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