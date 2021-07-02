«Замок» для рта

Устройство для похудения DentalSlim выглядит как средневековое орудие пыток

По данным Всемирной организации здравоохранения, в период между 1980 и 2008 годом количество людей с ожирением увеличилось вдвое. Скорее всего, это связано с распространением фастфуда и другой нездоровой пищи, а также с малой физической активностью современных людей. Так как ожирение многократно увеличивает риск смерти и отдаляет человека от стандартов красоты, многие люди хотят как можно быстрее и легче избавиться от жира и тем самым сбросить лишний вес. К сожалению, иногда зависимость от еды оказывается слишком сильной и обычные занятия спортом и режимы питания не помогают. В таких случаях пациенты прибегают к самой крайней мере — хирургической операции, при которой их желудок уменьшают в несколько раз. Из-за нехватки места для еды, человек меньше страдает от голода и впоследствии становится стройным. Но недавно ученые из Новой Зеландии придумали чуть менее страшный способ похудения при помощи устройства, которое не позволяет полностью раскрыть рот для употребления твердой пищи.

Экстремальный метод похудения

Причиной ожирения обычно является то, что люди в чрезмерно больших количествах употребляют нездоровую пищу. Держать себя под контролем бывает очень сложно, поэтому даже дав себе и друзьям обещание, человек с ожирением рано или поздно срывается и снова наполняет свой желудок высококалорийной пищей. В качестве решения этой проблемы новозеландские ученые представили устройство DentalSlim, которое не позволяет в полной мере открыть рот. Носитель этого устройства может только пить воду и употреблять жидкие смеси. Считается, что такая диета позволяет достичь хороших результатов за очень короткое время.

По данным издания New Atlas, устройство крепится к первым молярам — задним зубам с левой и правой стороны челюсти. Для установки конструкции используется ортодонтический цемент, так что после ношения ее можно снять безо всяких последствий. Суть изобретения заключается в том, что оно удерживает верхнюю и нижнюю челюсти в полузакрытом состоянии при помощи магнитов. Человек может открыть рот всего лишь 2 миллиметра, что мешает поеданию жесткой пищи. Вместо нее можно только пить воду и употреблять жидкие смеси.

Похудение при сильном ожирении

Внешне устройство DentalSlim выглядит как средневековое орудие пыток, но эффект от нее есть. В научном журнале British Dental Journal опубликованы результаты теста новинки на 7 добровольцах с ожирением. Они носили устройство на протяжении 2 недель и питались жидкой пищей — ежедневно они получали 1 200 килокалорий. В конечном итоге, благодаря экстремальному методу похудения за двухнедельный срок они сбросили около 6 килограммов. Конечно, каждый человек худел по-своему и достиг индивидуального результата, поэтому авторы научной работы огласили средний показатель.

Пользователи Интернета назвали данный метод похудения очень жестоким. У многих возник вопрос — как при ношении этой конструкции чистить зубы? Официального ответа нет, однако он наверняка заключается в использовании специальных щеток или ирригатора — устройства, которое чистит зубы мощной струей воды. Также интересно, что происходит с человеком во время чихания, потому что при невозможности открыть рот может возникнуть травма. Разработчики устройства отметили, что в распоряжении людей будет инструмент для разблокировки системы. Но это все равно очень сложно, потому что при чихании нужно действовать очень быстро.

Видео про DentalSlim с большим количеством фотографий (многие из них неприятные)

Авторы научной работы надеются, что при помощи их устройства люди с ожирением будут худеть не прибегая к хирургическим операциям. Но, справедливости ради стоит отметить, что примерно такое же устройство было упомянуто в научном журнале The Lancet в далеком 1977 году. Тогда группе людей из 17 человек были установлены брекеты, при помощи которых нижние и верхние челюсти были притянуты с помощью железной проволоки. Добровольцы отметили, что система практически не приносит неудобств. А результаты показали, что они «худеют со скоростью, сопоставимой с похудением после хирургического уменьшения желудка».