Homo longi - неизвестный вид человека

Ископаемые человеческие черепа из Китая. Home erectus (пекинский человек) находится слева, а примеры недавно определенной линии Homo longi – справа. Череп Харбина – последний справа.

Ну что, противники теории эволюции, как дела? На самом деле я искренне надеюсь, что таковых меньшинство, потому что результаты последних научных исследований невероятно интересные. Отрицая тот факт, что человек имеет схожий геном с шимпанзе и вообще разделяет общую ДНК со всеми живыми организмами на Земле, вы попросту остаетесь на обочине научного прогресса. Такие дела, так что без обид. Ну а для тех, кого родство с шимпанзе никак не оскорбляет, а наоборот, восхищает, новости и правда хорошие. На днях в научном журнале Innovation были опубликованы результаты трехлетнего исследования останков неизвестного ранее вида человека, которого назвали Драконом — Homo longi. На самом деле новые виды Homo находят с завидной регулярностью, намного чаще чем можно было бы подумать. Так, всего несколько лет назад ученые пришли к выводу, что Homo sapiens появился на 100 тысяч лет раньше, чем полагали большинство исследователей. Авторы научной работы также утверждают, что наш вид эволюционировал по всему континенту.

Основные вехи эволюции человека

Жизнь на нашей планете зародилась около 3,8 миллиардов лет назад, а последний общий предок человека и шимпанзе ходил по поверхности планеты 6 миллионов лет назад. Возраст первых каменных орудий труда ученые оценивают в 2,5 миллиона лет. Всего 500 лет спустя (два миллиона лет назад) люди из Африки начали заселять Евразию, тем самым положив начало эволюции разных видов человека.

500 000 лет назад – Неандертальцы пришли в Европу и на Ближний Восток300 000 лет назад – Начало ежедневного пользования огнем200 000 лет назад – Появление Homo Sapiens в Восточной Африке70 000 лет назад – Когнитивная революция. Появление абстрактного языка*

*Источник: Ю.Н.Харари «Sapiens. Краткая история человечества»

Эволюция Homo Sapiens

Согласитесь, если посмотреть на указанные выше вехи с точки зрения стороннего наблюдателя, кажется, что не более чем мгновение назад первый общий предок человека и шимпанзе скакал по деревьям. Появление языка и первая когнитивная революция произошли словно вчера – по крайней мере именно так отметил бы тот самый наблюдатель в своем космическом календаре.

Как обнаружили Homo longi?

Новые виды представителей рода Homo ученые находят с завидной регулярностью. И это происходит чаще, чем можно было бы подумать. Так, недавно палеонтологи из Китая сообщили о находке черепа древнего человека, который сейчас хранится в Музее геологии Университета Хэбэй. Ученые полагают, что череп принадлежит представителю вида Homo longi – «человека-дракона». Полный анализ ископаемого представлен в виде трех научных работ, опубликованных в июне в журнале Innovation.

По мнению палеонтологов Дракон жил на Земле около 146 000 лет назад. История находки также представляет интерес – Цян Цзи, палеонтолог из Университета Хэбэй, получил череп в 2018 году от фермера, который сказал, что окаменелость выкопал коллега его деда в 1933 году, во время строительства моста через реку в Харбине. Но вне зависимости от того, правдива эта история или нет, череп Homo longi может помочь ответить на вопросы о плохо изученном периоде человеческой эволюции.

«Череп Дракона представляет собой комбинацию особенностей, отличающих его от других видов Homo», – пишут исследователи. Название Homo longi происходит от китайского термина, обозначающего провинцию, где он был обнаружен, что переводится как «река дракона». Вот откуда у нового вида Homo такое красивое и необычное название.



Когда жил Homo longi?

Череп в прекрасной сохранности был передан китайским археологам в 2018 году. Он принадлежал мужчине с объемным мозгом и массивными надбровными дугами, который жил в районе современного Харбина около 140 000 лет назад. Археологи считают, что «драконий» вид существовал одновременно с неандертальцами и денисовцами, но на эволюционном дереве значительно ближе к сапиенсам.

Как и у Homo sapiens, у Homo longi был большой мозг , расположенный на относительно коротком лице и небольших скулах. Но такие черты, как толстые надбровные дуги, большие коренные зубы и почти квадратные глазницы, напоминают несколько вымерших популяций или видов Homo, включая неандертальцев и Homo heidelbergensis. Эти виды относятся к ключевому периоду эволюции человека, называемому средним плейстоценом, который длился от 789 000 до 130 000 лет назад.

Как пишет the Conversation, измерения распада радиоактивного урана в черепе Homo longi позволили авторам исследования оценить его минимальный возраст в 146 000 лет. Химические анализы окаменелостей и отложений указывают на происхождение в районе Харбина, даже если ученые не могут подтвердить рассказ фермера Цзи.

Реконструкция выше основана на практически полностью сохранившемся ископаемом черепе, который принадлежал к недавно предложенному виду Homo. Что же до эволюционного статуса Дракона, то используя статистические сравнения с другими окаменелостями эпохи среднего плейстоцена из Африки, Азии и Европы, исследователи пришли к выводу, что у Homo longi и Homo sapiens был общий предок, который жил около 949 000 лет назад.

Считается, что общий предок неандертальцев и современных людей жил на Земле чуть более миллиона лет назад. Если это так, то родство Homo longi с Homo Sapiens намного больше, чем между нами и неандертальцами.



Исследователи также полагают, что Homo longi был современником эволюционирующих азиатских ветвей Homo sapiens – неандертальцев и денисовцев – популяции, о существовании которой мы знаем благодаря анализу древней ДНК. В дальнейшем ученые намерены извлечь ДНК Дракона и идентифицировать его белковую структуру чтобы сравнить с Homo denisovan.

Где жил человек-дракон?

Анализ географического распределения различных признаков скелета в окаменелостях человека среднего плейстоцена показывает, что относительно небольшие группы из различных видов и популяций путешествовали по Африке, Азии и Европе, иногда скрещиваясь. Ученые подозревает, что группы, базирующиеся в южных районах, где они могли выжить в периоды сильных холодов, рискнули пойти дальше после потепления.

Авторы научной работы пишут, что «походы совершались туда и обратно по континентам, чаще всего из Африки в Азию. Некоторые группы вымерли на этом пути, в то время как другие, в конечном итоге, передали свои гены и черты будущим поколениям».



Этот сценарий кажется вероятным, особенно учитывая удивительное сочетание черт между черепами. Однако палеоантрополог Шила Атрея из Техасского университета, которая не принимала участия в исследовании утверждает, что харбинский череп очень похож на несколько других окаменелостей человека среднего плейстоцена из северного Китая и не должен классифицироваться как новый вид.

Так или иначе, важность нового открытия сложно переоценить. Так или иначе, прерывистые связи на обширных территориях создавали тесно связанные популяции, которые унаследовали различные наборы признаков. Череп человека-дракона и другие недавно описанные окаменелости, демонстрируют анатомические вариации наших дальних предков.