Глобальное потепление и изменения климата

Человеческая деятельность — не единственный фактор, влияющий на климат Земли.

Сегодня мало кто сомневается в том, что стремительное изменение климата происходит по вине человека. Таяние ледников, повышение уровня моря, волны жары, каждый год накрывающие Европу и рост экстремальных погодных явлений – лишь малая часть последствий глобального потепления. Или изменения климата? Какой термин в итоге правильный? Если посмотреть на этот вопрос с точки зрения ученых, то окажется, что глобальное потепление описывает повышение средней температуры поверхности, которое мы наблюдаем в результате выбросов человеком парниковых газов. Таким образом, говоря об изменении температуры поверхности, исследователи говорят о «глобальном потеплении». Но, как мы знаем сегодня, одним повышением температур из-за стремительно меняющегося климата дело не обходится. И все же не стоит полагать, что все чаще встречающийся термин «изменение климата» означает, что глобального потепления не существует: как и изменение климата, так и глобальное потепление являются реальностью.

Разница между глобальным потеплением и изменением климата

В далеком 1896 году шведский ученый по имени Сванте Аррениус пришел к выводу, что если мы удвоим уровень углекислого газа в атмосфере, то температура поверхности вырастет на несколько градусов. Сам термин «глобальное потепление» впервые применил в 1975 году климатолог Уоллесом Брокером в статье для журнала Science под названием «Изменение климата: находимся ли мы на грани ярко выраженного глобального потепления?»

Позже, летом 1988 года термин глобальное начал обретать популярность. Причиной послужил исследователь из NASA Джеймс Хансен – он заявил Конгрессу на широко освещаемых слушаниях, что «Глобальное потепление достигло такого уровня, что мы можем с высокой степенью уверенности приписать причинно-следственную связь между парниковым эффектом и наблюдаемым потеплением».

Интересно, что термин «изменение климата» восходит, по крайней мере, к 1939 году. Он получил распространение после публикации научной статьи в 1955 году под названием «Теория изменения климата на основе углекислого газа» Гилберта Пласса. К 1970 году в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences была опубликована работа под названием «Углекислый газ и его роль в изменении климата».

В 1988 году был создан консультативный орган из ведущих ученых и других экспертов по климату для обзора научной литературы каждые несколько лет. С тех пор «Межправительственной группа экспертов по изменению климата» (МГЭИК) регулярно публикует доклады о состоянии нашей планеты. Отметим также, что изменение климата или глобальное изменение климата, как правило, считается «более научно точным термином», чем глобальное потепление.



Как объяснили эксперты из NASA в 2008 году, причина отчасти заключается в том, что «Изменения в структуре осадков и уровне моря, вероятно, окажут гораздо большее воздействие на человека, чем только более высокие температуры».

Если учесть все последствия, которые ученые наблюдали в последние десятилетия (включая окисление океанских вод, усиление лесных пожаров и более интенсивные наводнения), ученые климатологи, вероятно, будут отдавать предпочтение термину изменение климата.

Последствия глобального изменения климата

Последние новости о последствиях стремительно меняющегося климата, увы, тревожные. Так, согласно результатам исследования, опубликованного в журнале Nature Climate Change, более трети смертей от жары в мире ежегодно происходит непосредственно из-за глобального потепления.

Расчет, проведенный авторами научной работы, показал, что это лишь малая часть последствий стремительных изменений климата — еще больше людей умирает от других экстремальных погодных явлений, усиливающихся глобальным потеплением, таких как штормы, наводнения и засуха. А число погибших от жары будет расти экспоненциально с повышением температуры.

Десятки исследователей, которые изучали смертность от жары в 732 городах по всему миру с 1991 по 2018 год, подсчитали, что 37% смертей были вызваны более высокими температурами в результате потепления, вызванного антропогенной деятельностью. Самый высокий процент смертей от жары, вызванных изменением климата, наблюдался в городах Южной Америки. Исследователи также обнаружили, что в бразильском Сан-Паулу, количество смертей связанных с жарой в среднем составляет 239 человек в год.

В ходе исследования ученые данные о смертности за десятилетия в 732 городах, чтобы построить кривые, детализирующие, как уровень смертности в каждом городе меняется в зависимости от температуры и как кривые тепловой смертности варьируются от города к городу.

Затем исследователи взяли наблюдаемые температуры и сравнили их с 10 компьютерными моделями, моделирующими мир без изменения климата. Применив эту научно принятую методику к индивидуальным кривым тепловой смертности для 732 городов, ученые рассчитали дополнительную тепловую смертность от изменения климата.



«Люди продолжают требовать доказательств того, что изменение климата уже влияет на наше здоровье. Новая работа напрямую отвечает на этот вопрос с использованием современных эпидемиологических методов. Объем данных, собранных авторами для анализа, впечатляет» – сказал доктор Джонатан Патц, директор Института глобального здравоохранения в Университете Висконсина, который не принимал участия в исследовании.

Примечательно, что новое исследование является одним из первых, подробно описывающих смертность от жары, связанную с изменением климата.