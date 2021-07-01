«Живые» библиотеки: люди вместо книг

«Живые библиотеки», которая впервые появились в Дании, а сегодня действуют в более чем 50 странах мира, дают совершенно новый смысл фразе «Я — открытая книга».Зачем вы ходите в библиотеку? Конечно, для чтения книг. А в «Живой библиотеке» вместо книг вы можете «позаимствовать» людей. Личности с уникальными жизненными историями добровольно становятся «книгами». В течение определенного времени вы можете задавать им вопросы и слушать их истории, которые так же увлекательны, как и все те, которые можно найти в книге. Одни рассказы связаны с какими-то стереотипами, другие имеют неоднозначный подтекст. Вы можете поговорить с беженцем, солдатом, который страдает от посттравматического стрессового расстройства, бездомным человеком, женщиной, которая живет с ВИЧ. «Живая библиотека» заставляет людей подвергать сомнению свои предвзятые взгляды на ту или иную тему, узнавать правду и учиться у кого-то, формировать истинные суждения, а не навязанные обществом или традициями. Согласно утверждению на сайте, «Живая библиотека» — это место, где вы можете задавать сложные вопросы и получать искренние ответы.В 2000 году в Копенгагене появилась организация, которая сумела создать первую такую библиотеку. Сегодня создание подобных мест практикуется во всем мире: в университетах и пабах, от Чикаго и Туниса до Эдинбурга и Сан-Антонио. Зачем нужны такие заведения? Истории, которые эти «живые» книги рассказывают людям, варьируются от веселых и увлекательных до душераздирающих и трагичных. Это всевозможные жизненные ситуации. И в этом суть организации — доказать, что ни одного человека невозможно описать лишь одним словом. Такие библиотеки стремятся показать людям, что вы действительно не можете судить о книге по ее обложке или по названию.