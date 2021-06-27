Опасен ли сомнамбулизм?

Лунатизм вряд ли может навредить здоровью, но сам лунатик себе и окружающим — вполне может

Если верить статистике, около 7% людей хотя бы раз в своей жизни ходили во сне. В народе это явление называется лунатизмом, но если говорить на научном языке — это сомнамбулизм. Расстройство сна, при котором головной мозг пробуждает тело, но не останавливает сны, обычно возникает в детском возрасте. Но иногда оно наблюдается и у взрослых, что является большой проблемой. Дело в том, что мужчины и женщины во время хождения во сне способны нанести урон себе и окружающим, поэтому за ними нужен тщательный присмотр. Ученые до сих пор не могут объяснить точные причины возникновения лунатизма, но они знают много интересных фактов об этом явлении. Давайте выясним, из-за чего люди могут начать ходить во сне и что делать, если сомнамбулизм наблюдается у вас или ваших знакомых? Явление очень интересное и в какой-то мере опасное, поэтому об этом должны знать все.

Признаки лунатизма

Если человек во после отхода ко сну встал и начал заниматься обыденными делами, а потом ничего не вспомнил — скорее всего, он лунатил. Во время сомнамбулизма люди могут ходить по дому, убираться и даже разговаривать. Опаснее всего, когда лунатик начинает готовить еду или вообще выходит из дома и садится в автомобиль. Такие случаи редки, но все-таки случаются. Все это время глаза человека открыты, но его взгляд пуст и он будто бы смотрит сквозь остальных людей и не узнает их. На вопросы он может ответить коротко или сказать что-то бессмысленное. Обычно сомнамбулизм начинается в первые часы после отхода ко сну и продолжается около 10 минут. Иногда бывает такое, что лунатизм длится всего лишь несколько секунд. В очень редких случаях это продолжается больше часа.

Причины лунатизма

Ученые до сих пор не знают, из-за чего именно возникает лунатизм. Считается, что большое влияние на частоту хождения во сне оказывает наследственность — если в семье у кого-то наблюдался сомнамбулизм, он может проявиться и у других. Обычно это явления встречается в детском возрасте и со временем исчезает. Но у взрослых он может проявиться при следующих условиях:

недостаток сна, потому что из-за отсутствия полноценного 6-часового отдыха в работе человеческого организма могут возникнуть нарушения;

потому что из-за отсутствия полноценного 6-часового отдыха в работе человеческого организма могут возникнуть нарушения; стресс и тревожность, которые сами по себе плохо влияют на качество сна;

которые сами по себе плохо влияют на качество сна; употребление антидепрессантов и других лекарств с большим количеством побочных эффектов;

и других лекарств с большим количеством побочных эффектов; расстройство дыхания во сне вроде апноэ (кратковременное прекращение легочной вентиляции).

Как правило, через какое-то время лунатизм проходит. Но если это явление носит регулярный характер, рекомендуется обратиться к врачу.

Что делать при лунатизме?

Человек, который лунатит, сам себе помочь не может. Впрочем, зная свою склонность к хождению во сне, он может установить на дверь сигнализацию для пробуждения и заранее убирать хрупкие и опасные предметы. Дверь на ночь лучше запирать, а ключи положить в труднодоступное в сонном состоянии место. Также людям с лунатизмом рекомендуется соблюдать режим сна, обустроить комфортные условия для отдыха, ограничить употребление напитков перед сном и расслабиться в ванной или любым другим способом.

Что касается людей, которые встретили лунатика, лучшее что можно сделать — это просто проследить за ним. Необходимо убедиться, что ходящий во сне человек не поранится и не сотворит какую-либо глупость. А будить лунатиков лучше не стоит, потому что в этом состоянии они бывают агрессивными.

Опасность лунатизма

У ученых нет никаких оснований предполагать, что лунатизм вредит человеческому организму. Опасность заключается только в том, что в таком состоянии люди могут навредить себе и окружающим.

В истории даже есть случаи, когда во время сомнамбулизма люди совершали ужасные преступления. Например, в 1987 году 23-летний канадец Кеннет Джеймс Паркс лег спать со своей женой после того, как его уволили с работы. Посреди ночи из-за стресса у него произошел приступ лунатизма и он проехал на своем автомобиле 24 километра до дома родителей жены и убил тестя и тещу. Суд пришел к выводу, что у мужчины не было причин для этого ужасного поступка и присяжные оправдали его по причине «неконтролируемых действий в состоянии лунатизма».

Сон является одним из самых загадочных явлений и ученые постоянно занимаются его изучением. Некоторые люди во время сна перестают двигаться и это состояние называется «сонным параличом».