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Самый большой электрический грузовик

Самый большой электрический грузовик

Электрический самосвал от Xiangtan Electric Manufacturing

Большинство существующих сегодня электромобилей являются легковыми. Их нельзя назвать идеальными, потому что они имеют относительно небольшой запас хода в районе 500 километров и долго заряжаются. Но при всем этом автопроизводители уже давно занимаются разработкой грузовиков на электрической тяге, создание которых дается с еще большим трудом. Главной проблемой является их большая масса — чтобы приводить огромную конструкцию в движение, нужен очень мощный двигатель, который потребляет огромное количество энергии. Соответственно, чтобы достичь запаса хода хотя бы на уровне легковушек, на грузовики устанавливаются огромные аккумуляторы. Недавно китайская компания Xiangtan Electric Manufacturing удивила людей выпуском электрического самосвала для работы в местах добычи полезных ископаемых. По размерам его можно сравнить со знаменитыми «БелАЗ» — огромная конструкция может поднимать грузы массой до 120 тонн.

 


Грузовик с электрическим двигателем

По данным издания CnTechPost, электрический грузовик производства компании Xiangtan Electric Manufacturing сошел с конвейера 23 июля. Сообщалось, что до конца месяца рабочие начнут тестировать машину на одной из китайских шахт. Скорее всего, на момент написания этой статьи новинка уже используется в карьерах для перевозки большого количества угля и других полезных ископаемых. На данный момент известно о существовании только одного такого грузовика. Если машина успешно пройдет все испытания, компания может начать массовое производство. Но пока это тестовый вариант и о дате выхода в продажу и стоимости пока не может идти и речи.

Самый большой электрический грузовик

Аккумулятор грузовика

Информации о технических характеристиках электрического самосвала не так много, как хотелось бы. Его грузоподъемность равна 120 тоннам, в то время как у обычных самосвалов этот показатель равен 40 тоннам. Машина оснащена аккумулятором от Contemporary Amperex Technology, благодаря которому может работать без подзарядки на протяжении 8 часов. Компания уверяет, что восполнение энергии аккумулятора на 1575 киловатт-час занимает всего лишь около 60 минут. В конструкцию встроена система система регулирования температуры, благодаря которой самосвал способен работать при 60-градусной жаре, так и при 30-градусных морозах. Грузовик способен подниматься в горы с 17% уклоном.

Самый большой электрический автомобиль

До сих пор самым большим электромобилем в мире считался карьерный самосвал eDumpe. Он был разработан швейцарской компанией Kuhn Schweiz AG и с полной нагрузкой весит 110 тонн. Примерно 4,5 тонн из всей этой массы приходится на огромный аккумулятор емкостью 600 киловатт-часов. Считается, что такого количества энергии хватает для подзарядки шести легковых электромобилей Tesla Model S. Если сравнивать их по характеристикам, новый самосвал от компании Xiangtan Electric Manufacturing гораздо лучше eDumpe по грузоподъемности и емкости аккумулятора. Только вот на данный момент швейцарский самосвал единственный в своем роде, кто числится в Академии мировых рекордов как «самый большой электромобиль». Судя по всему, скоро его место займет описанная выше новинка.

Самый большой электрический грузовик

Электрический самосвал eDumpe

Электрические грузовики от других компаний

Описанные выше производители техники малоизвестны. Но созданием собственных грузовиков электрической тягой занимаются и компании, которые постоянно находятся у людей на слуху. Например, в 2018 году шведская компания Volvo представила электрический грузовик FE Electric, который отлично подходит для использования в качестве мусоровоза. Он весит 27 тонн и на одном заряде способен проехать 200 километров.

Самый большой электрический грузовик

Электрический мусоровоз FE Electric

Разработкой собственного грузовика с электрическим двигателем занимается и компания Tesla. В 2017 году она представила миру электрофуру Tesla Semi, который как и все легковые автомобили этой марки до отвала напичкан всевозможной электроникой. Он все еще не вышел в серийное производство, но это должно произойти уже в 2021 году. Некоторые крупные компании вроде PepsiCo и Walmart уже заказали новинку для использования в грузоперевозках.

Ну и под конец хочется узнать — как вы думаете, станут ли когда-нибудь все грузовики электрическими?

27 июнь 2021 /
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