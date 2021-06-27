Устрашающая красота

На фото — самка рогатого паука Gasteracantha cancriformis, безмятежно сидящая в центре своей паутины и поджидающая добычу. Как и другие представители рода рогатых пауков, она может похвастаться необычно ярким, привлекающим внимание панцирем (карапаксом) с устрашающими шипами. Впрочем, человека ими не напугаешь: взрослые пауки весьма невелики: ширина паучихи составляет около сантиметра, самцы же и вовсе крохотные, 2–3 мм, да и «рожки» у них выражены слабо.

Самец рогатого паука G. cancriformis. Он длиной всего 2,5 мм и неяркой окраски. фото © Iustin Cret с сайта bugguide.net, Техас, США, 2015 год

Рогатые пауки G. cancriformis распространены в южной части США, Центральной и Южной Америке и на Карибских островах. Эти обычные обитатели лесных опушек и кустарниковых зарослей нередко селятся рядом с человеком — их можно встретить и в саду, и даже в городе. Крупную концентрическую ловчую паутину строят самки; самцы же обычно располагаются неподалеку от самок, свисая на ниточке. Местами на паутине самки размещают и особые «флажки» (по-научному украшения на паутине пауков-кругопрядов называют «стабилиментум»; см. Web decoration) — возможно, они нужны для того, чтобы крупные животные издали замечали препятствие и обходили его, не повреждая сеть.

Самка спаривается либо с одним самцом, либо с несколькими, причем после спаривания она иногда съедает самца (как и у других видов пауков, у G. cancriformis возможен половой каннибализм). Впрочем, даже успешно избежавший подобной участи самец погибает вскоре после спаривания — таков уж его незавидный удел. Самка же завершает свой жизненный путь позже, после откладывания яиц.

Примечательно, что для G. cancriformis характерен полиморфизм: встречаются и белые, и желтые, и оранжевые, и красные, и черные пауки, и даже особи, видимые в ультрафиолетовом свете (для человека они выглядят как черно-белые). Яркие и грозные самки, неподвижно сидящие в самом центре паутины, невольно обращают на себя внимание. Зачем же им такая демоническая красота?

Примеры разных морф Gasteracantha cancriformis. Желтая — фото © Edson Roberto Ribeiro da Silva с сайта flickr.com, Бразилия, 4 апреля 2018 года; оранжевая — фото с сайта flickr.com, Перу, 22 ноября 2015 года; красная — фото © Edson Roberto Ribeiro da Silva с сайта flickr.com, Бразилия, 30 марта 2019 года; белая — фото © Damian Keith Pinguey с сайта flickr.com, штат Джорджия, США, 2 декабря 2015 года

Как правило, у видов с половым диморфизмом заметная окраска и необычные выросты важны для привлечения противоположного пола. Достаточно вспомнить броские наряды некоторых птиц или могучие рога и бивни самцов млекопитающих (см. У птиц мужская и женская красота имеют разную природу, «Элементы», 09.11.2015; Почему половой отбор не может обеспечить всех баранов большими рогами, «Элементы», 07.10.2013; Умные самки гуппи выбирают красивых самцов, а глупые — кого попало, «Элементы», 27.03.2017).

Самка рогатого паука Gasteracantha falcicornis. Самцы не такие яркие. фото © Thomas J. Astle с сайта flickr.com, Мозамбик, Юго-Восточная Африка, 19 июня 2018 года

Однако для рогатых пауков до сих пор неясно, важна ли окраска самки для приманивания самцов. Не все пауки вообще способны различать цвета — так, например, серебряная аргиопа (Argiope argentata) имеет только один тип фоторецепторов, а значит, не может полноценно судить об особенностях окраски даже своих сородичей. Впрочем, есть некоторые данные, говорящие в пользу теории привлечения партнера: у очень похожих на рогатых пауков представителей вида Austracantha minax яркие и шипастые самки могут собираться вместе, и такие скопления привлекают самцов сильнее, чем самки, сидящие поодиночке.

Тем не менее наиболее правдоподобными считаются две другие гипотезы, объясняющие необычную форму и окраску панциря рогатых пауков. Во-первых, бросающийся в глаза наряд может с успехом использоваться для привлечения насекомых-жертв. Взгляните на разноцветную паучиху с симметричным узором — чем не симпатичный цветочек! Так коварная красавица ловко заманивает в расставленные сети насекомых-опылителей, которые доверчиво слетаются, чтобы полакомиться пыльцой и нектаром опасного «цветка».

Рогатый паук Gasteracantha westringi. фото © Robert Whyte с сайта flickr.com, полуостров Кейп-Йорк, штат Квинсленд, Австралия, 8 августа 2017 года

Ряд наблюдений действительно подтверждает это предположение. Так, у рогатых пауков Gasteracantha fornicata крупные паучихи привлекают больше добычи, чем мелкие, а особи с естественной (яркой) окраской выигрывают у своих покрашенных черной краской коллег. Сходные данные получены и для многих представителей других родов пауков-кругопрядов, обладающих заметной расцветкой, например для паука-осы (Argiope bruennichi) и паука Nephila pilipes.

Правда, в некоторых исследованиях была обнаружена обратная зависимость: так, в экспериментах с участием G. cancriformis самую успешную охоту неожиданно продемонстрировали именно черные самки. Поэтому идея о том, что заметная окраска рогатых пауков может использоваться для привлечения насекомых, нуждается в дополнительной проверке.

Вторая возможная роль вызывающей окраски и грозно торчащих вверх шипов рогатых пауков — отпугивание потенциальных хищников. Предупреждающая (апосематическая) окраска — нередкое явление в мире животных (см. Обжегшись на желтых лягушках-древолазах, птицы не едят белых, «Элементы», 04.10.2019; Без коралловых аспидов подражающие им псевдокоралловые змеи теряют полосатый окрас, «Элементы», 06.09.2017; Чем уже лист, тем ярче гусеница, «Элементы», 13.12.2007). Бросающиеся в глаза «агрессивные» узоры, как правило, свидетельствуют об опасности и ядовитости, и хищники быстро обучаются избегать подобных жертв. Этим порой пользуются и некоторые безобидные виды, маскируясь под ядовитых собратьев; такой тип мимикрии называется мимикрией Бейтса.

Похоже, что контрастная расцветка вполне съедобных рогатых пауков действительно отпугивает их основных врагов — птиц и ос. Недавние исследования показали, что хищники реже атакуют цветные модели пауков G. cancriformis, чем окрашенные черной краской. Кроме того, близкая картина наблюдается и у уже упомянутых Austracantha minax — скопления самок снижают риск быть съеденным.

Паук Austracantha minax. фото © Patrick Kavanagh с сайта flickr.com, Австралия, 7 декабря 2012 года

Надо отметить, что вторая гипотеза о роли яркой окраски вовсе не исключает первой: панцирь рогатых пауков вполне может функционировать двояко — и привлекая насекомых-опылителей, и отпугивая хищников. Более того, совместное влияние многих видов — и хищников, и насекомых-жертв — предположительно поддерживает полиморфизм у G. cancriformis. Ведь если одни насекомые-опылители чаще попадают в сети к оранжевым паукам, другие — к белым, третьи — к желтым, то отбор будет способствовать сохранению в популяции сразу нескольких морф. Эта версия косвенно подтверждается в работах с моделированием зрительного восприятия жертв и хищников: согласно полученным результатам, пчелы лучше замечают желтых самок G. cancriformis, а мухи — белых. Хищники, по всей видимости, тоже воспринимают морфы по-разному: птицы видят оранжевых пауков цветными, а осы — серыми. Таким образом, существование различных морф G. cancriformis в одной популяции может отражать приспособление этого вида к взаимодействию сразу с несколькими видами жертв и/или хищников. Дополнительные эксперименты с разными видами в лаборатории и в естественных условиях позволят выяснить, так ли это на самом деле.

фото © Judy Gallagher с сайта flickr.com, Флорида, США, 11 декабря 2015 года.

Анастасия Вабищевич