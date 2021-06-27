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Металлические опоры для стола в разных цветах и размерах

ТМ «Арекс» занимается изготовлением качественных опор для стола из металла и чугуна. Мы постоянно совершенствуемся, чтобы товары из ассортимента всегда были не только эстетически привлекательными, но и надежными в эксплуатации. При обустройстве бара, кафе, ресторана или столовой важную роль играет выбор столов. Ножки, как и столешница, должны соответствовать дизайну помещения. Мы предлагаем заказать металлические опоры для стола по приемлемой цене.

Основные характеристики изделия

При выборе ресторанных столов внимание акцентируется на каждой детали конструкции. За устойчивость готового изделия отвечает основание. Подстольем, или опорой, называют каркас, на который устанавливают столешницу. От него зависит, как долго прослужит мебель, и не потеряет ли она презентабельность из-за воздействия разной температуры, бытовой химии и солнечных лучей.

Отдельное приобретение комплектующих деталей очень выгодно, когда в наличии есть готовые столешницы, к которым нужно лишь подобрать опоры. Это существенная экономия времени и денег. Кроме того, покупатель заранее понимает, как будет выглядеть конечный результат. Наличие разных конструкций, отличающихся по размерам и высоте, позволяет подобрать идеальные ножки для стола с учетом пожеланий клиента.

Интерьер кафе и ресторанов является важной составляющей, поэтому все элементы должны смотреться гармонично. Приобретая металлические ножки для стола в Киеве нашего производства, вы можете не волноваться о качестве и прочности изделия, руководствуясь лишь эстетической стороной. Продукция от ТМ «Арекс» — это сочетание высокого качества, устойчивости и приемлемой стоимости. Металл обладает хорошими эксплуатационными характеристиками и позволяет не волноваться за целостность столешницы.

Почему выгодно купить металлические опоры для стола от нашей компании

Наша компания расположена в Киеве, но заказы доставляются по всей Украине. Применение надежных материалов обусловливает склонность к длительному использованию. Мебель доезжает в отличном состоянии благодаря надежной упаковке от наших работников. Отправка товаров из наличия осуществляется в течение 1-3 рабочих дней.

На нашем сайте вы сможете заказать металлические ножки для стола, цена которых полностью соответствует качеству. Если в процессе выбора у вас возникли вопросы, рекомендуем обратиться к менеджерам компании, воспользовавшись контактными данными. Они помогут в подборе изделия в соответствии с вашими требованиями и в оформлении заказа.

27 июнь 2021 /
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