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В Денисовой пещере не протолкнуться от людей

К останкам неандертальцев и денисовцев в Денисовой пещере добавилась ДНК человека разумного.

Было время, когда человек разумный, человек неандертальский и человек денисовский одновременно жили на земле. Более того, человек разумный и неандерталец скрещивались друг с другом – тому есть масса генетических доказательств, указывающих на неандертальскую ДНК в нашем геноме. Есть в нашем геноме и следы денисовских людей, останки которых когда-то впервые обнаружили в Денисовой пещере на Алтае. Наконец, есть данные о том, что неандертальцы скрещивались с денисовцами. В той же Денисовой пещере нашли останки девочки, жившей около 50 тыс. лет назад: её мать была неандерталкой, а отец – денисовцем, причём с неандертальцами в роду.

В Денисовой пещере не протолкнуться от людей
(Иллюстрация: estebande / Depositphotos) Открыть в полном размере ‹ ›

Собственно, о встречах неандартальцев и денисовцев говорят не только генетические данные (и общие дети), но и то, что в Денисовой пещере можно найти останки как тех, так и других. Там же откапывали достаточно изощрённые орудия труда и украшения, которые свидетельствуют о третьем человеке – человеке разумном. Однако останков самого Homo sapiens в Денисовой пещере найти пока не удаётся.

Но можно обойтись и без останков, ведь сравнительно недавно у нас появились новейшие методы, позволяющие добывать и читать ДНК прямо из почвы. Проблема с такой ДНК в том, что она чрезвычайно загрязнена ДНК других организмов, от бактерий до современных людей. Тем не менее, эти проблемы удалось преодолеть: из осадочных пород Денисовой пещеры времён плейстоцена удалось достать и проанализировать ДНК неандертальцев и денисовских людей.

И вот сейчас в Nature выходит новая статья, которая подтверждает, что среди обитателей Денисовой пещеры был и человек разумный тоже. Сотрудники Института эволюционной антропологии Общества Макса Планка и Института археологии и этнографии Сибирского отделения Российской академии наук два года анализировали семьсот двадцать восемь образцов осадочных пород из Денисовой пещеры. Человеческую ДНК нашли в ста семидесяти пяти. Эта ДНК подтвердила, что первыми в неё пришли денисовские люди – около 300 тыс. лет назад. Затем около 130 тыс. лет назад они исчезли, но спустя 30 тыс. лет сюда пришли другие денисовцы. Неандертальцы стали появляться в пещере около 170 тыс. лет назад; разные группы неандертальцев использовали пещеру в разные периоды, и иногда они по времени совпадали с денисовцами.

Наконец, 45 тысяч лет назад в Денисовой пещере появляется человек разумный, причём тогда же в ней живут и денисовцы, и неандертальцы. Это не значит, что денисовцы, неандертальцы и «разумники» (если можно так сказать) сидели у одного костра. Просто было в истории рода Homo такое время, когда три вида людей жили в одно и то же время в одном и том же месте, пользуясь одним и тем же естественным укрытием – Денисовой пещерой. Скорее всего, о существовании братских видов человек разумный знал – знали же друг о друге неандертальцы и денисовцы (и даже больше, чем знали, учитывая общий детей). Ну а потом Homo denisovensis и Homo neanderthalensis исчезли, и в пещеру заходил только человек разумный, от которого и остались украшения и сложные орудия труда.

В целом эта работа не только открывает нам нечто новое о том, как жили разные виды людей. Мы ещё раз убеждаемся, насколько полезным может быть исследование почвенной ДНК, и коль скоро у нас есть методы, которые позволяют её находить, очищать и читать, то можно рассчитывать на новые научные прорывы в палеонтологии, антропологии и истории.

27 июнь 2021 /
Хочу все знать
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