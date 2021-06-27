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Аисты вынюхивают свежескошенные луга

Запах свежескошенной травы приманивает аистов туда, где они могут легко найти еду.

Птицы традиционно славятся острым зрением и слухом – вспомним орлов, соколов и ястребов, которые видят добычу с огромной высоты; вспомним сов, которые слышат мышь под толстым слоем снега. И также традиционно считалось, что обоняние у птиц плохое, не пример звериному. Однако в последнее время стали появляться данные о том, что обоняние у пернатых развито сильнее, чем мы себе представляли.

Аисты вынюхивают свежескошенные луга
(фото: hecke06 / Depositphotos) Открыть в полном размере ‹ ›

Сотрудники Института поведения животных Общества Макса Планка пишут в Scientific Reports, что точно так же – с помощью обоняния – белые аисты находят луга, на которых только что скосили траву. Собственно, это давно был замечено – что аисты быстро слетаются туда, где начинают косить траву. Но ведь можно предположить, что они просто издалека видят, что происходит, или слышат шум техники. Тем не менее, после долгих лет наблюдений за птицами, исследователи предположили, что тут всё дело в пахучих летучих веществах, которые выделяет скошенная трава.

В пользу обоняния говорило то, что на скошенное поле прилетали аисты, которые находились на расстоянии более чем 600 метров от него (а некоторые прилетали с расстояния в 25 км). Конечно, они и не видели это поле, и не слышали технику, которая на нём работала. Исследователи также убедились, что аисты не получают сигналов от других птиц, которые каким-то образом могли узнать о покосе. При этом снимались с места и летели на скошенное поле те аисты, на которых дул ветер с поля. Если ветер был с другой стороны, аисты никуда не летели.

Но зачем аистам вообще искать, где косят траву? Они питаются улитками, лягушками и вообще мелкими животными, которые обитают во влажных местах – рядом с озёрами, реками, прудами. Но те же влаголюбивые мелкие существа есть и на лугах с высокой травой: под травой, на земле для них достаточно влажно и прохладно. Искать их там можно, но не очень удобно, а вот если траву скосят, то можно быстро и легко найти еду, которая ещё не успела разбежаться.

Поэтому, скажем, аисты не будут лететь на поле, которое скосили две недели назад – трава там ещё невысокая, те позвоночные и беспозвоночные, которые там были, уже исчезли, а новых не появилось. Но если на таком поле раскидать свежескошенную траву, аисты прилетят – как в этом убедились исследователи, поставив такой эксперимент. Очевидно, птицы летели на запах травы, хотя на поле им делать было нечего. Возможно, что не только аисты, но и другие птицы чувствуют этот запах; в конце концов, над скошенными полями часто можно увидеть канюков и коршунов, которые, как и аисты, высматривают здесь для себя добычу.

27 июнь 2021 /
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