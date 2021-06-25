Возможно, в будущем улицы городов будут выглядеть так

В 2015 году Международная ассоциация автопроизводителей (OICA) выяснила, что во всем мире существует 947 миллионов легковых и 335 миллионов коммерческих автомобилей. Их количество постоянно растет, потому что по относительно недавней информации число производимых автомобилей увеличивается быстрее населения Земли. Так, если в 2019 году было выпущено 80 миллионов наземных транспортных средств, в это же время количество людей на нашей планете увеличилось всего лишь на 78 миллионов человек. Недавно ученые из Великобритании назвали это явление большой проблемой и объявили, что в городах будущего не должно быть настолько много техники. В идеале, люди должны перестать пользоваться автомобилями, потому что они создают слишком много неудобств. И проблема не только в том, что транспорт загрязняет воздух — есть пара других причин для отказа от легковушек и грузовиков.

Чем опасны автомобили?

Автомобили являются очень удобным средством передвижения, однако при этом они приносят много проблем. О том, что они загрязняют воздух вредными выбросами мы уже знаем давно — производители уже пытаются решить эту проблему производством и продвижением электромобилей. Помимо этого, наземный транспорт является причиной многих смертей в результате несчастных случаев. По данным Всемирной организации здравоохранения, в дорожно-транспортных происшествиях в мире каждый день погибает более 3 тысяч человек. Ежегодно вследствие столкновений машин серьезные травмы получают от 20 млн до 50 млн человек.

Многие компании хотят полностью перейти на производство электромобилей

Но загрязнение окружающей среды и смертность в автомобильных авариях это еще не все. Недавно британские ученые обратили внимание на то, что автомобилей в мире становится слишком много. Практически каждая семья считает своим долгом купить машину, чтобы сократить время до магазинов, школы, работы и другие места. Но из-за обилия транспорта на дорогах уже сейчас образуются пробки — считается, жители Москвы проводят в пробках 91 час в год, то есть более 3,5 дней. По данным компании TomTom за 2020 год, в городах Бангалор (Индия), Манила (Филиппины) и Богота (Колумбия) дела обстоят еще хуже.

Какими будут города будущего?

По словам авторов научной работы, результаты которого были опубликованы в научном журнале EurekAlert, через несколько десятилетий в больших городах будут жить по 50 миллионов человек или даже больше. Если каждый человек будет иметь по автомобилю, города будут похожи на огромные стоянки. А если учесть, что помимо легковушек для личного пользования существуют грузовики, автобусы и другие средства передвижения, внешний вид городов будущего практически невозможно себе представить. Скорее всего, они будут похожи на горящие огнями фар и гудящие муравейники.

Исследователи разработали компьютерную модель с городом, где есть 50 миллионов жителей и 50 миллионов автомобилей. Они прописали условие, что каждый день все люди используют свои машины для передвижения с целью сократить время на передвижение. Оказалось, что в таком случае в городах будут наблюдаться самые высокие уровни загруженности. Чтобы исправить ситуацию, придется строить огромное количество мостов и автостоянок. Это потребует не только баснословных денег, но и большой площади свободной земли.

Исходя из всего этого получается, что в идеале города будущего должны быть полностью свободны от автомобилей. Только вот людям каким-то образом нужно ездить на работу и прочие места, поэтому в любом случае общественный транспорт придется оставить. В самом крайнем случае можно сократить количество владельцев автомобилей — например, можно разрешить только один автомобиль на всю семью. Впрочем, будущее может оказаться каким угодно. Многие компании хотят создать полностью автономные машины, которые способны работать сообща и не допускать образование пробок. А организация The Boring Company под руководством Илона Маска вовсе хочет построить под городами высокоскоростные тоннели, которые тоже могут частично решить перечисленные выше проблемы.