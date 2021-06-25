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Чем опасны автомобили?

Чем опасны автомобили?

Возможно, в будущем улицы городов будут выглядеть так

В 2015 году Международная ассоциация автопроизводителей (OICA) выяснила, что во всем мире существует 947 миллионов легковых и 335 миллионов коммерческих автомобилей. Их количество постоянно растет, потому что по относительно недавней информации число производимых автомобилей увеличивается быстрее населения Земли. Так, если в 2019 году было выпущено 80 миллионов наземных транспортных средств, в это же время количество людей на нашей планете увеличилось всего лишь на 78 миллионов человек. Недавно ученые из Великобритании назвали это явление большой проблемой и объявили, что в городах будущего не должно быть настолько много техники. В идеале, люди должны перестать пользоваться автомобилями, потому что они создают слишком много неудобств. И проблема не только в том, что транспорт загрязняет воздух — есть пара других причин для отказа от легковушек и грузовиков.

 


Чем опасны автомобили?

Автомобили являются очень удобным средством передвижения, однако при этом они приносят много проблем. О том, что они загрязняют воздух вредными выбросами мы уже знаем давно — производители уже пытаются решить эту проблему производством и продвижением электромобилей. Помимо этого, наземный транспорт является причиной многих смертей в результате несчастных случаев. По данным Всемирной организации здравоохранения, в дорожно-транспортных происшествиях в мире каждый день погибает более 3 тысяч человек. Ежегодно вследствие столкновений машин серьезные травмы получают от 20 млн до 50 млн человек.

Чем опасны автомобили?

Многие компании хотят полностью перейти на производство электромобилей

Но загрязнение окружающей среды и смертность в автомобильных авариях это еще не все. Недавно британские ученые обратили внимание на то, что автомобилей в мире становится слишком много. Практически каждая семья считает своим долгом купить машину, чтобы сократить время до магазинов, школы, работы и другие места. Но из-за обилия транспорта на дорогах уже сейчас образуются пробки — считается, жители Москвы проводят в пробках 91 час в год, то есть более 3,5 дней. По данным компании TomTom за 2020 год, в городах Бангалор (Индия), Манила (Филиппины) и Богота (Колумбия) дела обстоят еще хуже.

Какими будут города будущего?

По словам авторов научной работы, результаты которого были опубликованы в научном журнале EurekAlert, через несколько десятилетий в больших городах будут жить по 50 миллионов человек или даже больше. Если каждый человек будет иметь по автомобилю, города будут похожи на огромные стоянки. А если учесть, что помимо легковушек для личного пользования существуют грузовики, автобусы и другие средства передвижения, внешний вид городов будущего практически невозможно себе представить. Скорее всего, они будут похожи на горящие огнями фар и гудящие муравейники.

Чем опасны автомобили?

А может, в городах будущего автомобили будут летать?

Исследователи разработали компьютерную модель с городом, где есть 50 миллионов жителей и 50 миллионов автомобилей. Они прописали условие, что каждый день все люди используют свои машины для передвижения с целью сократить время на передвижение. Оказалось, что в таком случае в городах будут наблюдаться самые высокие уровни загруженности. Чтобы исправить ситуацию, придется строить огромное количество мостов и автостоянок. Это потребует не только баснословных денег, но и большой площади свободной земли.

Чем опасны автомобили?

Если не уменьшить количество автомобилей в городах, люди попросту не смогут никуда добраться

Исходя из всего этого получается, что в идеале города будущего должны быть полностью свободны от автомобилей. Только вот людям каким-то образом нужно ездить на работу и прочие места, поэтому в любом случае общественный транспорт придется оставить. В самом крайнем случае можно сократить количество владельцев автомобилей — например, можно разрешить только один автомобиль на всю семью. Впрочем, будущее может оказаться каким угодно. Многие компании хотят создать полностью автономные машины, которые способны работать сообща и не допускать образование пробок. А организация The Boring Company под руководством Илона Маска вовсе хочет построить под городами высокоскоростные тоннели, которые тоже могут частично решить перечисленные выше проблемы.

25 июнь 2021 /
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