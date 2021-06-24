» » Препараты для собак

Препараты для собак

Симпарика - это препарат от различных наружных паразитов, который действует как профилактическое и терапевтическое средство для собак. Эти препараты отличаются обширным спектром действия и эффективны против многих паразитов. Формула данного средства была разработана компанией Zoetic, у которой есть офисы во многих странах мира.

Препарат действует быстро. При употреблении, блохи умирают в течение трёх часов, а клещи погибают - за 8 часов. Симпарика - высокоэффективная, потому что блохи контактируют до того, как откладывают яйца, что означает устранение риска размножения. Противопаразитарные средства отличаются слабо выраженной способностью накапливания в организме, действуют долго - до 35 дней.

Если соблюдать дозу и не нарушать рекомендуемый режим дозирования, то препарат безопасен для пушистых любимцев.

Купить симпарику для собак можно в ветеринарной аптеке или заказать в интернете, с доставкой. Для этого не требуется рецепт ветеринара.

В инструкции не содержится информации о совместимости противопаразитарных средств с другими. Если вы собираетесь комбинировать их, сначала следует проконсультироваться с квалифицированным ветеринаром, чтобы предотвратить передозировку и лекарственное отравление. Следует соблюдать особую осторожность, при сочетании Симпарики с остальными противопаразитарными средствами.

Отказаться от приёма этого лекарства необходимо, при следующих противопоказаниях:

  • при непереносимости к его составляющим;
  • при тяжёлом заболевании печени;
  • с серьёзными проблемами с почками;
  • после тяжёлой болезни;
  • с инфекционной патологией;
  • при малом весе.

Клинические исследования действия Симпарики на самок и их щенят, при беременности и вскармливании не проводились, поэтому риск неприятных последствий не установлен официально. В целом использование противопаразитарных средств разрешено, но лишь под наблюдением опытного ветеринара. Симпарика запрещена для щенят младше двух месяцев. Не подходит для собачек, весом до 1,3 кг.

24 июнь 2021 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Здоровые зубы - красивая улыбка
Хочу все знать

Здоровые зубы - красивая улыбка

Кальций имеет большое значение для организма человека. Благодаря этому элементу, железо поглощается, суставы и кости укрепляются, восстанавливается сон.
Лечение глистов у беременных
Хочу все знать

Лечение глистов у беременных

Глисты могут появиться у любого человека, и беременные не исключение. Лечение глистов у беременных проводиться немного иначе, чем у всех остальных.
Соматропин - польза или вред
Хочу все знать

Соматропин - польза или вред

Соматропин, или рекомбинантный гормон роста – это вещество, вырабатываемое передней долей гипофиза человеческого мозга.
Хочу все знать

"Колхицин"- лекарство от подагры

"Колхицин" является одним из самых популярных препаратов для лечения подагры. Препарат произведен на основе лекарственных трав, но наличие в составе лекарственного средства алкалоидов, может привести
Долголетие мужчины в его руках
Хочу все знать

Долголетие мужчины в его руках

В настоящее время многие мужчины среднего и пожилого возраста подвергаются такому заболеванию, как простатит.
Топ-10 лекарств, которые используют только в России
Хочу все знать

Топ-10 лекарств, которые используют только в России

В России и на Западе очень разный подход к медицине, и наши туристы, отправляясь в Европу или США, открывают для себя много нового. Например, то, что таблетки и микстуры, которые годами «спасают»
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Пробуждение Ньирагонго2000 л.с. за 2 миллиона евроОренбургские козы под ТулузойТехасский дом для летучих мышейКак Щедрину роман Некрасова не понравился«Вечная молодость» насекомыхНеизвестность, острота, удовольствиеANOM - мессенджер с «жучком»


Свежие Статьи
Очередная поломка телескопа «Хаббл»

Очередная поломка телескопа «Хаббл»

Гонки будущего

Гонки будущего

После первого спаривания самки становятся более разборчивыми

После первого спаривания самки становятся более разборчивыми

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+