Препараты для собак

Симпарика - это препарат от различных наружных паразитов, который действует как профилактическое и терапевтическое средство для собак. Эти препараты отличаются обширным спектром действия и эффективны против многих паразитов. Формула данного средства была разработана компанией Zoetic, у которой есть офисы во многих странах мира.

Препарат действует быстро. При употреблении, блохи умирают в течение трёх часов, а клещи погибают - за 8 часов. Симпарика - высокоэффективная, потому что блохи контактируют до того, как откладывают яйца, что означает устранение риска размножения. Противопаразитарные средства отличаются слабо выраженной способностью накапливания в организме, действуют долго - до 35 дней.

Если соблюдать дозу и не нарушать рекомендуемый режим дозирования, то препарат безопасен для пушистых любимцев.

Купить симпарику для собак можно в ветеринарной аптеке или заказать в интернете, с доставкой. Для этого не требуется рецепт ветеринара.

В инструкции не содержится информации о совместимости противопаразитарных средств с другими. Если вы собираетесь комбинировать их, сначала следует проконсультироваться с квалифицированным ветеринаром, чтобы предотвратить передозировку и лекарственное отравление. Следует соблюдать особую осторожность, при сочетании Симпарики с остальными противопаразитарными средствами.

Отказаться от приёма этого лекарства необходимо, при следующих противопоказаниях:

при непереносимости к его составляющим;

при тяжёлом заболевании печени;

с серьёзными проблемами с почками;

после тяжёлой болезни;

с инфекционной патологией;

при малом весе.

Клинические исследования действия Симпарики на самок и их щенят, при беременности и вскармливании не проводились, поэтому риск неприятных последствий не установлен официально. В целом использование противопаразитарных средств разрешено, но лишь под наблюдением опытного ветеринара. Симпарика запрещена для щенят младше двух месяцев. Не подходит для собачек, весом до 1,3 кг.