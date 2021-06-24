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Продвижение книги в интернет

Вы написали книгу и сделали глубокий вдох, потому что на мгновение вам кажется всё, конечная цель достигнута. Однако вы понимаете, что эту книгу должны прочесть другие люди. Хотите, чтобы она стала бестселлером, у каждого в домашней библиотеке. В таком случае вам сначала нужно понять, что продвижение книги - важная часть творческого процесса. В условиях современности существуют различные способы продвижения книги, некоторые из которых постараемся осветить далее.

Разумеется, ваша семья и друзья первыми оценят вашу работу, но мы считаем, что вам нужен более широкий круг читателей. Вы спросите, где их найти? Сомневаемся, что мы удивим вас ответом - в Интернете однозначно. Теперь на виртуальном пространстве можно найти всё, в том числе и людей, которые прочтут ваши книги.

Если вы зададите поисковику вопрос: «Как продвигать книгу?» то найдёте много информации о бесплатных и платных услугах по продвижению. Некоторые советы действительно полезны, а некоторые на удивление абсурдны, но они связаны с тем, что вы должны практически оставаться за компьютером и посвящать все время продвижению книг в Интернете. Это нехорошо, потому что у вас есть и другие дела.

Мы рекомендуем сначала обратить внимание на нативную рекламу, также называемую скрытой. В последнее время этот вид рекламы набирает обороты. Здесь подойдут цитаты из вашей книги,  конкурсы на покупку и видеообзоры на книжном канале.

Когда дело доходит до явной рекламы, это тоже неплохо, потому что для этого существуют специальные виртуальные площадки. По  мнению многих экспертов, такая реклама и обзоры о вашей работе помогает покупать книги.

С таким большим количеством специализированных порталов реклама книг может приносить удовольствие. А главное, что вы будете свободны и, не беспокоиться о том, как продвигать свою книгу в Интернете, вы начнёте писать следующий бестселлер. А потом и его будете продвигать в сети.

Но стоит сразу уточнить, что мы не гарантируем, что ваши книги будут раскуплены и вы заработаете деньги, но мы гарантируем, что сотни тысяч читателей узнают о вас и вашем произведении. Это хорошее начало для начинающих писателей и хорошая аудитория для состоявшихся авторов.

24 июнь 2021 /
Хочу все знать
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