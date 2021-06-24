» » Быстрее всего деревья растут ночью

Быстрее всего деревья растут ночью

Быстрее всего деревья растут ночью

Ученые выяснили, что быстрее всего деревья растут ночью

В 2015 году международная группа ученых объединила результаты наземных и спутниковых наблюдений и создала подробную карту лесов. В научной работе они учитывали не только покрытую деревьями площадь, но и плотность зеленых насаждений. Изучив собранные данные исследователи пришли к выводу, что на нашей планете произрастает более 3 триллионов деревьев. Ученые регулярно занимаются их изучением и недавно они выяснили, что быстрее всего деревья растут по ночам. В результатах исследования нет сомнений, потому что они были выдвинуты после восьми лет наблюдения за 170 деревьями разных видов, растущих в разных точках Швейцарии. В рамках данной статьи предлагаю разобраться, как именно происходит рост деревьев и почему они растут именно в ночное время? Об этом вряд ли в ближайшее время расскажут в школьных учебниках биологии.

 

Как растут деревья?

Как и для всего живого на нашей планете, для роста деревьям нужны питательные вещества. У них есть два источника: из почвы они получают воду и минеральные вещества, а из воздуха — влагу (в меньших количествах) и двуокись углерода. Под воздействием солнечного света зеленые листья производят крахмал, сахар и другие не менее важные для роста компоненты. В ходе всех этих сложных процессов в окружающую среду выделяется кислород, поэтому воздух в лесах и считается особенно чистым и полезным для человеческого организма.

Быстрее всего деревья растут ночью

Деревья получают питательные вещества из земли и воздуха

Образование новых клеток происходит в камбие — тонком слое между стволом и корой. Клетки, которые возникают на внутренней части этого слоя образуют ствол. А те, что образуются на внешней стороне превращаются в кору. Диаметр ствола постоянно увеличивается, а вот кора не меняется в размерах, поэтому постепенно трескается и отваливается. В результате всех этих процессов деревья растут как в длину, так и в ширину. На срезе ствола можно заметить светлые и темные круги. Первые состоят из больших клеток, которые образовались весной и в начале лета. Темные круги состоят из плотно расположенных между собой клеток меньшего размера, образовавшихся в конце лета. По этим кругам можно определить возрасте дерева — один год жизни равен одной светлой и темной полосе.

Быстрее всего деревья растут ночью

По количеству колес на срезе ствола можно узнать возраст дерева

Когда деревья растут быстрее?

Недавно в научном журнале New Phytologist были опубликованы результаты восьмилетнего наблюдения за 170 деревьями семи видов, которые произрастают в 50 точках по всей территории Швейцарии. Эти участки являются частью программы TreeNet, в рамках которой ученые регулярно измеряют диаметры стволов деревьев при помощи максимально точных приборов. Также организаторы этого проекта собирают данные об уровне влажности воздуха и почвы в швейцарских лесах. Наблюдения ведутся с 2011 года.

Быстрее всего деревья растут ночью

Горы и леса в Швейцарии

В ходе научной работы исследователи выяснили, что быстрее всего деревья растут ночью. Причиной этому явлению оказался разный уровень влажности воздуха в разное время суток. Днем воздух нагревается солнцем, поэтому воздух оказывается сухим. В таких условиях деревья теряют больше воды, чем поглощают, а ведь этот элемент играет чуть ли не ключевую роль в их росте. А вот ночью становится холоднее и влажность повышается, что положительно влияет на скорость роста растений. Таким образом получается, что для активного роста у деревьев каждый день есть всего лишь несколько часов.

Авторы научной работы надеются, что сделанное ими открытие позволит более точно оценить влияние климатических изменений на леса нашей планеты. На данный момент в мире наблюдаются признаки глобального потепления, из-за которого возникают крупные пожары и уничтожаются большие площади лесов. Однако, это не единственная причина гибели деревьев. В 2020 году мой коллега Александр Богданов рассказывал о том, как растительность также погибает из-за грязного воздуха. Если интересно, читайте эту статью.

24 июнь 2021 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Пустыня Сахара не настолько пуста, как кажется
Хочу все знать

Пустыня Сахара не настолько пуста, как кажется

Недавно ученые были удивлены тому, насколько мало они знают о Земле. В школе нам рассказывали, что пустыня Сахара является одним из самых безжизненных мест н...
Разгадан секрет тысячелетнего дерева гинкго
Хочу все знать

Разгадан секрет тысячелетнего дерева гинкго

Дерево гинкго неспроста называют живым ископаемым. Это уникальное растение не имеет аналогов в мире флоры, а срок его жизни превышает 1000 лет. Гинкго смогло пережить ледниковый период и атомный
Почему леса так важны для нашей планеты?
Хочу все знать

Почему леса так важны для нашей планеты?

Обезлесение является одной из наиболее серьезных угроз, которые стоят перед человечеством. Согласно результатам исследования, опубликованного в журнале Ecology Letters, леса накапливают углерод и
Виды бересклета
Хочу все знать

Виды бересклета

Бересклет - это небольшие кустарниковые деревья, которые обычно растут в подлеске смешанных и лиственных лесов. В ландшафтном дизайне эти растения обычно высаживают, например, в качестве изгороди и
Почему бревно не тонет?
Хочу все знать

Почему бревно не тонет?

Вода — это человеческая сущность, каждый человек на 80% состоит из воды. Кроме того, вода — это жизнь. Именно с этой причины не только ученые, но даже самые древние наши предки задавались вопросом
Искусственные деревья превращают углекислый газ в кислород
Хочу все знать

Искусственные деревья превращают углекислый газ в кислород

В современном мире потребности людей постоянно растут. Чем больше расстраиваются города и промышленные предприятия, тем меньше остается места для природы. Скорость вырубки деревьев постоянно растет,
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Пробуждение Ньирагонго2000 л.с. за 2 миллиона евроОренбургские козы под ТулузойТехасский дом для летучих мышейКак Щедрину роман Некрасова не понравился«Вечная молодость» насекомыхНеизвестность, острота, удовольствиеANOM - мессенджер с «жучком»


Свежие Статьи
Очередная поломка телескопа «Хаббл»

Очередная поломка телескопа «Хаббл»

Гонки будущего

Гонки будущего

После первого спаривания самки становятся более разборчивыми

После первого спаривания самки становятся более разборчивыми

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+