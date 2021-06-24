Ученые выяснили, что быстрее всего деревья растут ночью

В 2015 году международная группа ученых объединила результаты наземных и спутниковых наблюдений и создала подробную карту лесов. В научной работе они учитывали не только покрытую деревьями площадь, но и плотность зеленых насаждений. Изучив собранные данные исследователи пришли к выводу, что на нашей планете произрастает более 3 триллионов деревьев. Ученые регулярно занимаются их изучением и недавно они выяснили, что быстрее всего деревья растут по ночам. В результатах исследования нет сомнений, потому что они были выдвинуты после восьми лет наблюдения за 170 деревьями разных видов, растущих в разных точках Швейцарии. В рамках данной статьи предлагаю разобраться, как именно происходит рост деревьев и почему они растут именно в ночное время? Об этом вряд ли в ближайшее время расскажут в школьных учебниках биологии.

Как растут деревья?

Как и для всего живого на нашей планете, для роста деревьям нужны питательные вещества. У них есть два источника: из почвы они получают воду и минеральные вещества, а из воздуха — влагу (в меньших количествах) и двуокись углерода. Под воздействием солнечного света зеленые листья производят крахмал, сахар и другие не менее важные для роста компоненты. В ходе всех этих сложных процессов в окружающую среду выделяется кислород, поэтому воздух в лесах и считается особенно чистым и полезным для человеческого организма.

Образование новых клеток происходит в камбие — тонком слое между стволом и корой. Клетки, которые возникают на внутренней части этого слоя образуют ствол. А те, что образуются на внешней стороне превращаются в кору. Диаметр ствола постоянно увеличивается, а вот кора не меняется в размерах, поэтому постепенно трескается и отваливается. В результате всех этих процессов деревья растут как в длину, так и в ширину. На срезе ствола можно заметить светлые и темные круги. Первые состоят из больших клеток, которые образовались весной и в начале лета. Темные круги состоят из плотно расположенных между собой клеток меньшего размера, образовавшихся в конце лета. По этим кругам можно определить возрасте дерева — один год жизни равен одной светлой и темной полосе.

Когда деревья растут быстрее?

Недавно в научном журнале New Phytologist были опубликованы результаты восьмилетнего наблюдения за 170 деревьями семи видов, которые произрастают в 50 точках по всей территории Швейцарии. Эти участки являются частью программы TreeNet, в рамках которой ученые регулярно измеряют диаметры стволов деревьев при помощи максимально точных приборов. Также организаторы этого проекта собирают данные об уровне влажности воздуха и почвы в швейцарских лесах. Наблюдения ведутся с 2011 года.

В ходе научной работы исследователи выяснили, что быстрее всего деревья растут ночью. Причиной этому явлению оказался разный уровень влажности воздуха в разное время суток. Днем воздух нагревается солнцем, поэтому воздух оказывается сухим. В таких условиях деревья теряют больше воды, чем поглощают, а ведь этот элемент играет чуть ли не ключевую роль в их росте. А вот ночью становится холоднее и влажность повышается, что положительно влияет на скорость роста растений. Таким образом получается, что для активного роста у деревьев каждый день есть всего лишь несколько часов.

Авторы научной работы надеются, что сделанное ими открытие позволит более точно оценить влияние климатических изменений на леса нашей планеты. На данный момент в мире наблюдаются признаки глобального потепления, из-за которого возникают крупные пожары и уничтожаются большие площади лесов. Однако, это не единственная причина гибели деревьев. В 2020 году мой коллега Александр Богданов рассказывал о том, как растительность также погибает из-за грязного воздуха. Если интересно, читайте эту статью.