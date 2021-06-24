Бенджамин, последний сумчатый волк

На этом фото , сделанном в 1936 году в зоопарке Бомари (см. Beaumaris Zoo) в тасманийском городе Хобарт, вы видите сумчатого волка по кличке Бенджамин (см. Benjamin and searches). В ночь с 6 на 7 сентября того же 1936 года, всего через два месяца после того, как сумчатые волки были взяты под охрану закона, Бенджамин умер в зоопарке, став последним представителем своего вида. Сумчатые, или тасманийские, волки, они же тасманийские тигры, они же тилацины (Thylacinus cynocephalus), просуществовали на территории Тасмании как минимум два миллиона лет — но чуть меньше двух столетий потребовалось европейским колонистам, чтобы от популяции тилацинов, насчитывающей несколько тысяч особей, не осталось ни одного зверя.

Впрочем, оно и неудивительно: опасаясь крупнейшего местного хищника, якобы угрожавшего домашней скотине, правительство Тасмании объявило тилацину беспощадную войну, и охотникам, предоставившим в качестве доказательства головы убитых зверей, выплачивались премии как минимум с 1830-х по 1900-е годы. Всего их было выдано более двух тысяч, однако реальное количество убитых сумчатых волков может быть намного больше, ведь далеко не все охотники имели возможность принести голову добычи в местный административный центр и получить за нее награду.

Помимо охотников, на вымирание тилацинов также оказали влияние завезенные европейцами собаки, уничтожение среды обитания, снижение числа диких животных, на которых охотились сумчатые волки, и различные заболевания. Согласно исследованию 2012 года, наибольшее влияние на печальную судьбу тилацинов оказал именно последний фактор: если бы не болезни, привезенные европейцами и их домашними животными, то вымирание тилацина можно было бы предотвратить или, по крайней мере, отсрочить. Тем не менее низкое генетическое разнообразие сумчатых волков, ограниченный островной ареал и давление со стороны людей сделали свое черное дело: уже к концу 1920-х годов тилацины стали крайне редки в дикой природе, а в мае 1930 года тасманийский фермер Уилф Батти застрелил, по-видимому, последнего дикого сумчатого волка.

Уилф Батти (Wilf Batty), тасманийский фермер, вместе с последним диким тилацином, которого он застрелил в мае 1930 года после того, как обнаружил зверя в своем курятнике. фото с сайта en.wikipedia.org

Предполагается, что Бенджамин (имя сумчатого волка нигде официально не упоминалось, так что, вполне вероятно, оно является неофициальным) был пойман примерно в то же время — в 1930–33 году, после чего он прожил в зоопарке около трех-пяти лет.

фото зевающего Бенджамина, сделанное в зоопарке Хобарта в 1933 году. фото с сайта nationalgeographic.com

Возможно, зверю удалось бы задержаться в этом мире и подольше, если бы не вопиющая халатность, в результате которой животное погибло крайне неприятной смертью. Шестого сентября 1936 года выдался очень жаркий день, но Бенджамина заперли в спальном ящике, откуда он не мог выбраться. Вдобавок, ночью температура в Хобарте опустилась до минусовых значений — довольно редкое явление для Тасмании, — так что, когда утром смотрители наконец-то открыли ящик, они обнаружили Бенджамина уже мертвым.

К счастью для науки, Бенджамин был неоднократно запечатлен на пленку, а австралийский натуралист Дэвид Фли (David Fleay), защитник вымирающих видов, наиболее известный тем, что сумел получить потомство от содержащихся в неволе утконосов, даже снял несколько коротких фильмов с участием этого зверя. На видео можно наблюдать, как Бенджамин ходит вдоль решетки, сидит, лежит, зевает, принюхивается к воздуху и почесывает себя почти как собака. К слову, забавно, но Бенджамину мистер Фли явно не понравился: во время съемки фильма раздраженный волк даже слегка укусил натуралиста, явно не понимая, что тот радеет лишь о сохранности его облика для потомков.

Видеозапись, на которой запечатлен Бенджамин, сделанная Дэвидом Фли в 1933 году

К слову, благодаря этим записям также удалось установить пол этого животного, поскольку долгое время никто толком не мог понять, был Бенджамин самцом или самкой. Поскольку на большинстве кадров невозможно разглядеть мошонку зверя, какое-то время предполагалось, что Бенджамин принадлежал к женскому роду, однако в 2011 году был проведен фотоанализ одного из кадров с зевающим тилацином, благодаря которому стало ясно, что это был всё-таки волк, а не волчица.

После гибели Бенджамина ожидалось, что ему скоро найдут замену, поэтому о смерти животного даже не сообщалось в СМИ. Однако время шло, а сообщений о встречах с сумчатыми волками больше не появлялось, и, несмотря на отдельные заявления местных жителей, ни одного живого или мертвого тилацина в руки ученых так и не попало. Вплоть до 1980-х годов ученые и простые любители дикой природы продолжали упорно искать выживших родственников Бенджамина, но никаких убедительных доказательств существования даже самой крошечной популяции получено не было. Минуло больше пятидесяти лет с тех пор, как в дикой природе был встречен последний тилацин, когда в конце концов в 1982 году Международный союз охраны природы объявил сумчатого волка вымершим видом.

Несмотря на это заявление поиски сумчатого волка продолжались еще долгое время: там обнаружили следы зверя, тут сумели получить несколько нечетких фотографий... Тилацин стал для Тасмании кем-то наподобие Лох-несского чудовища для Шотландии: существом, которое многие видели, но никто не смог нормально сфотографировать, и даже неоднократные предложения о наградах для удачливых фотоохотников не помогли вернуть этого зверя в список живых видов. Также лишь относительным успехом увенчались попытки ученых клонировать животное, использовав для этого музейные образцы шкур и заспиртованных эмбрионов: хотя им удалось заставить один из генов сумчатого волка функционировать в организме мыши, в целом генетический материал тилацина оказался слишком сильно поврежден, чтобы полностью восстановить его геном, и даже совершенствование технологий едва ли сможет в этом помочь.

Поэтому 7 сентября, в день смерти Бенджамина, — а именно в эту дату тасманийцы отмечают Национальный день угрожаемых видов, — вспомните об этом несчастном звере, последнем представителе крупнейших сумчатых хищников, а также одном из многих-многих животных, которых лишилась Австралия после прибытия на ее просторы человека. Презираемый и ненавидимый, пока он был жив, сегодня тилацин стал символом Тасмании, чьи изображения можно увидеть на чем угодно — от государственного герба и логотипа сайта правительства до этикеток на пивных бутылках и номерных знаков автомобилей. Тысячи людей мечтали найти тилацина, организовывались целые заповедники и снаряжались экспедиции — лишь бы спасти его, сохранить его!.. Но все они, увы, спохватились слишком поздно.

Герб Тасмании, на котором изображены сумчатые волки. Иронично, что на том же гербе изображена и овца, невольно послужившая одной из причин вымирания тилацина — ведь фермеры уничтожали его, беспокоясь о своих стадах. Изображение с сайта en.wikipedia.org

фото с сайта Национального музея Австралии.

Анна Новиковская