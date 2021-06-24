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«Художник К. Коровин пишет сапогом картину»

«Художник К. Коровин пишет сапогом картину»

В. Боровков. «Художник К. Коровин пишет сапогом картину». Карикатура. Воспроизведена в журнале «Развлечение» (М., 1902. № 12. С. 9).


В одной из рецензий, дававших повод для появления подобных карикатур, утверждалось, например, следующее: «Оба они [К.А. Коровин и В.А. Серов] словно сговорились, придумали такой нехитрый фокус для писания портретов: дурно ли, хорошо ли, как удастся, они выпишут эскиз, но прежде всего лицо, особенно подчеркнув иногда в явное противоречие с натурой глаза; затем, зажмурясь, мажут волосы на голове, на счастье кладут широкие пятна для изображения покрытых той или другой материей плеч, рук и стана, причем для выражения кисти рук считается обыкновенно достаточным два или три пальца, сделанных приблизительными мазками, остальные пальцы предполагаются запутавшимися в складках платья, — и портреты готовы. Окончив эту быструю работу машистых и талантливых мазков, остается обмыть и вытереть палитру: подливается немного масла и большой плоской кистью мешаются все вместе оставшиеся на палитре краски, чтобы этим месивом затереть белое полотно вокруг фигуры — это даст глубокий и воздушный фон».


(Московский листок. 1898. № 109)


Из: Сергей Цветков
24 июнь 2021 /
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