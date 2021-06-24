Тайны мира » Хочу все знать » «Художник К. Коровин пишет сапогом картину»
«Художник К. Коровин пишет сапогом картину»
В. Боровков. «Художник К. Коровин пишет сапогом картину». Карикатура. Воспроизведена в журнале «Развлечение» (М., 1902. № 12. С. 9).
В одной из рецензий, дававших повод для появления подобных карикатур, утверждалось, например, следующее: «Оба они [К.А. Коровин и В.А. Серов] словно сговорились, придумали такой нехитрый фокус для писания портретов: дурно ли, хорошо ли, как удастся, они выпишут эскиз, но прежде всего лицо, особенно подчеркнув иногда в явное противоречие с натурой глаза; затем, зажмурясь, мажут волосы на голове, на счастье кладут широкие пятна для изображения покрытых той или другой материей плеч, рук и стана, причем для выражения кисти рук считается обыкновенно достаточным два или три пальца, сделанных приблизительными мазками, остальные пальцы предполагаются запутавшимися в складках платья, — и портреты готовы. Окончив эту быструю работу машистых и талантливых мазков, остается обмыть и вытереть палитру: подливается немного масла и большой плоской кистью мешаются все вместе оставшиеся на палитре краски, чтобы этим месивом затереть белое полотно вокруг фигуры — это даст глубокий и воздушный фон».
(Московский листок. 1898. № 109)
Из: Сергей Цветков
24 июнь 2021 /
Похожие новости
Китайский художник Лэн Цзюнь создает потрясающе реалистичные картины
Посмотрите видео, как он это делает!...
Голуби теряют пальцы из-за человеческих волос, узнали ученые
Французские ученые предположили, что живущие в городах голуби теряют пальцы из-за человеческих волос, пишет Newscientist. ...
Виды кистей, предназначенных для живописи
1. КРУГЛЫЕОдна из наиболее универсальных кистей. Предназначается для нанесения краски линией с неизменной толщиной, либо линией, варьирующейся по толщине. Это прекрасная кисть для рисунка, создания
Сальвадор Дали хитрил, чтобы не оплачивать счёт в ресторане
Знаменитый и эксцентричный художник любил подчеркнуть собственную значимость и ценность своих работ. Например, он мог обмануть покупателя, сказав тому, что использовал осиный яд для разведения
Пабло Руис Пикассо – Самый дорогой художник
Испанец по происхождению, Пабло Пикассо – художник, график, скульптор и дизайнер – своими необычными работами вначале просто поражал публику, а потом оказал огромное влияние на весь художественный
Бог и дьявол
В 1902 году венгерский художник Тивадар Костка Чонтвари пишет картину "Старый Рыбак".
Комментарии
Популярные новости
НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ