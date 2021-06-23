Онлайн кредит на карту без отказа в Казахстане

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До заработной платы еще две недели, а деньги уже закончились. Во-первых, нужно обеспечивать себя и семью едой. Продукты для приготовления ужина на двоих в среднем обходятся в 5000 тенге, а сколько же потребуется на большую семью? Подходит срок оплаты аренды квартиры и коммунальных услуг, детских секций, сада. Поломка. Бытовая техника выходит из строя не часто, но – всегда не вовремя. Кто с этим не согласится? Потек кран, прорвало трубу. Помимо оборудования еще нужно оплатить работу мастера. Разбился телефон, а он очень необходим в современном мире, ведь там хранится "целая жизнь”.



Сломался ноутбук, без которого на учебе или работе никак!

Затеяли ремонт, а бюджет не рассчитали. Можем понять, так как строительные материалы стоят дорого! Шпатлевка, цемент, обои, клей, мебель, двери, а про детали интерьера можно вообще не упоминать…

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