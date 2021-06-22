Окаменелые следы крупных динозавров

Гуляющие по побережью динозавры в представлении художника

Побережье британского города Фолкстон, как оказалось, является отличным местом для поиска окаменелостей древних животных. Там даже не нужно проводить раскопки, потому что сильный ветер постоянно обдувает береговую линию и выводит древние объекты наружу. В 2011 году палеонтолог Филип Хэдланд (Philipp Hadland) нашел на берегу города окаменелые следы загадочных животных. Он сразу же предположил, что имеет дело с отпечатками ног динозавров, однако его коллеги посчитали такой вывод преждевременным и не поверили ему. Поэтому на протяжении нескольких лет ученому пришлось заниматься поиском дополнительных следов для доказания своей теории. Оказалось, что он был полностью прав и действительно нашел окаменелые отпечатки ног анкилозавров, теропод и других динозавров. Давайте выясним, какие еще открытия были сделаны во время научной работы и почему это открытие вообще стоит вашего внимания?

Динозавры в Великобритании

Подробности о необычной находке палеонтолога были раскрыты на официальном сайте Портсмутского университета. Следы динозавров обнаружились на берегу города Фолкстон, который расположен в английском графстве Кент. После обнаружения первых окаменелостей в 2011 году, исследователь Филипп Хэдланд продолжил раскопки и нашел еще больше загадочных следов. Оказалось, что он действительно имеет дело с отпечатками ног как минимум шести видов динозавров. Выяснилось, что все они жили в конце раннего мелового периода, около 110 миллионов лет назад. Исследователю удалось найти как отдельные следы, так и цепочки шагов — какое-то из животных совершило прогулку и информация об этом сохранилась до наших дней.

Следы динозавра вида Ornithopodichnus. Справедливости ради стоит признать, что это фотографии из другого исследования

В ходе изучения следов ученые предположили, что длинную прогулку совершил крупный динозавр вида Ornithopodichnus. Исследователи смогли быстро распознать отпечаток ноги потому, что такой же след (хоть и меньшего размера) в 2014 году был найден на территории Китая. Отпечатки совпадали не только по форме, но и по времени — динозавры оставили их в конце мелового периода.

Игуанодоны выглядели так

Самый большой след ноги имеет размеры 80 сантиметров в ширину и 65 сантиметров в длину. Скорее всего, он принадлежит игуанодону, которые могли достигать длины в 10 метров, но при этом питались растениями. Эти динозавры являются одними из самых изученных в мире, потому что ранее палеонтологам удавалось найти не то что следы, а полноценные скелеты этих созданий. Благодаря этому, ученые прекрасно знают чем они питались и какой вели образ жизни.

земля во времена динозавров

Во времена, когда упомянутые выше динозавры оставили свои следы, территория графства Кент представляла собой неглубокое море. Однако, данная находка говорит о том, что в раннем меловом периоде море уже начало отступать и динозавры могли спокойно ходить по этим землям. Скорее всего, они приходили туда в поисках пищи — на небольшой глубине явно время от времени появлялась рыба и другие морские создания, которых было легко поймать.

Данное открытие достойно внимания сразу по нескольким причинам. Во-первых, оно в очередной раз доказывает, что при длительном изучении какого-либо объекта или явления всегда можно найти много интересной информации. Во-вторых, этот случай показал, что следы некоторых животных могут сохраняться на протяжении миллионов лет. В-третьих, это первое и неопровержимое свидетельство тому, что на нынешней территории графства Кент когда-то давно жили динозавры. По данным научного журнала Proceedings of the Geologists Association, они могли быть одними из самых последних в своем роде, кто жил на этой территории.

На нашем сайте довольно много статей про динозавров. Например, в начале 2021 года я рассказывал о том, почему эти создания являются самыми опасными в истории нашей планеты. Может показаться, что они были такими из-за крупных размеров тела и способностью к быстрому бегу. Но на самом деле есть еще одна особенность, которая превращала их в особо опасных хищников. Чтобы узнать, о чем идет речь, перейдите по этой ссылке.