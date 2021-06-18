Арктика теряет лед

Результаты последних исследований предполагают, что для Арктики пройдена точка невозврата».

Всего каких-то лет десять назад над глобальным потеплением не то чтобы посмеивались, скорее не воспринимали всерьез, но фильмы на подобие «Послезавтра», пожалуй, заложили некоторую почву для беспокойства. Кстати, нам с вами действительно есть чего опасаться: как показали результаты нового исследования, одна из так называемых «точек невозврата», похоже, уже пройдена. Переломным моментом исследователи называют исчезновение морского льда в Арктике – крупнейшая в мире экспедиция на Северный полюс с участием 300 ученых из 20 стран провела 389 дней дрейфуя через Арктику. Домой ученые привезли разрушительные доказательства умирающего Северного Ледовитого океана и предупреждения о том, что область будет свободной ото льда всего за несколько десятилетий. Экспедиция стоимостью 140 миллионов евро (165 миллионов долларов) также привезла 150 терабайт данных и более 1000 образцов льда. Подводя итог своим первым выводам, авторы научной работы отметили, что арктический морской лед отступил «быстрее весной 2020 года, чем за всю историю наблюдений».

Что такое Арктическое усиление?

За последние 30 лет Арктика нагревалась примерно в два раза быстрее, чем весь земной шар. Это явление исследователи называют Арктическим усилением. Большинство ученых сходятся во мнении, что столь быстрое потепление является сигналом антропогенного изменения климата. Арктическое усиление, однако, не единственное свидетельство быстрого изменения климата в Арктике.

Плавучий морской ледяной покров Северного Ледовитого океана сокращается, особенно летом. Снежный покров на суше в Арктике уменьшился, особенно весной, а ледники на Аляске, Гренландии и севере Канады также отступают. Кроме того, мерзлая почва в Арктике – вечная мерзлота – также нагревается и во многих районах оттаивает. Ученые впервые начали видеть свидетельства изменений в арктическом климате в 1980-х годах. С тех пор изменения стали гораздо более заметными.

Таяние вечной мерзлоты способно ухудшить последствия изменения климата.[/caption

По данным NSIBC, арктический морской лед сократился до самого низкого уровня за всю историю наблюдений с сентября 2012 года на 3,39 миллиона квадратных километров. Изменения в арктическом климате важны, так как Арктика, по сути, является своего рода холодильником планеты, помогая ей охлаждаться. Таким образом, изменения в арктическом климате могут повлиять на климат в остальном мире, оказывая каскадное воздействие на пищевую цепочку – от фитопланктона до морских млекопитающих, таких как тюлени, моржи, киты и белые медведи.

Климатические обратные связи

Изменения в Арктике вызывают тревогу, поскольку могут привести к обратным эффектам, которые, в свою очередь, приведут к дальнейшему потеплению. Например, когда летом тает белый морской лед, обнажаются участки темной открытой воды, которые могут поглощать больше тепла от солнца. Это дополнительное тепло помогает растопить еще больше льда. Известно, что потеря морского льда является одной из движущих сил Арктического усиления.

Вечная мерзлота также может быть вовлечена в обратные связи. По мере ее таяния растения и животные, которые были заморожены в земле, начинают разлагаться. Когда они распадаются, то выделяют углекислый газ и метан обратно в атмосферу, что может способствовать дальнейшему потеплению.





Таяние арктических льдов усилит и без того стремительное изменение климата.

Изменение растительности Арктики также влияет на яркость поверхности, которая затем влияет на потепление. По мере того как арктическая атмосфера нагревается, она может удерживать больше водяного пара, который является важным парниковым газом.

Что показали результаты Арктической экспедиции?

Как пишет The Conversation, новые исследования показывают, что расплата за бездействие в отношении изменении климата может наступить гораздо раньше, чем осознает большинство людей.

Результаты экспедиции показали, что толщина льда была лишь вдвое меньше, а температура измерялась на 10 градусов выше, чем во время экспедиции Фрама – предпринятой исследователями и учеными Фритьофом Нансеном и Яльмаром Йохансеном в 1890-х годах. Из-за меньшей поверхности морского льда океан был способен поглощать больше тепла летом, что, в свою очередь, означало, что формирование ледяного покрова осенью происходило медленнее, чем обычно.

Арктика теряет лед по мере повышения глобальных температур, и это напрямую влияет на жизнь людей и запускает петли обратной связи, которые подпитывают еще большее потепление. Но еще одной причиной повышения уровня моря является Антарктида, в которой содержится достаточно сухопутного льда, чтобы поднять глобальный уровень моря более чем на 60 метров – примерно в 10 раз больше, чем в ледяном щите Гренландии. И признаки проблем ученые наблюдают уже сегодня.

Новое исследование показывает, что если количество вредных выбросов в атмосферу не изменится, то примерно к 2060 году антарктический ледяной покров пересечет критический порог и приведет мир к повышению уровня моря, которое не является обратимым в масштабах человеческого времени.

Переломный момент

Антарктида имеет несколько защитных ледяных шельфов, которые веером выходят в океан. Когда ледяные шельфы разрушаются, это может обнажить возвышающиеся ледяные скалы, которые, возможно, не смогут стоять самостоятельно. Части антарктического ледяного щита находятся ниже уровня моря на скальных породах, которые наклоняются внутрь к центру континента, поэтому потепление океанской воды может разъедать их нижние края, дестабилизируя их и заставляя их быстро отступать вниз по склону. Над водой таяние поверхности и дождь могут открыть трещины во льду.

«Когда ледяные скалы становятся слишком высокими, чтобы поддерживать себя, они могут катастрофически разрушиться, ускоряя скорость потока льда в океан», – пишут авторы научной работы.



Другие прогнозы не учитывают нестабильность ледяных скал и, как правило, дают более низкие оценки скорости повышения уровня моря. Хотя большая часть освещения в прессе, последовавшего за выпуском нового документа, была сосредоточена на различиях между этими двумя подходами, оба они приходят к одним и тем же фундаментальным выводам: масштабы повышения уровня моря могут быть резко снижены за счет достижения целей Парижского соглашения, а физическая нестабильность в Антарктическом ледяном щите может привести к быстрому ускорению повышения уровня моря.