Россия и Китай построят станцию на Луне, но как все это будет происходить?

Первый шаг человека на поверхность Луны был сделан в далеком 1969 году, в рамках миссии «Аполлон-11». С тех пор настолько больших достижений в области изучения космоса мы еще не совершали, но в ближайший десяток лет ситуация обещает измениться. В 2017 году аэрокосмическое агентство NASA объявило о своем намерении построить на орбите Луны станцию Gateway. Изначально она будет нужна для изучения лунной поверхности, а потом станет местом пересадки астронавтов, летящих на Марс и другие далекие планеты. Звучит круто, однако «Роскосмос» отказался от сотрудничества с американскими коллегами и решил разрабатывать нечто подобное с Китайским национальным космическим управлением CNSA. О том, как будет строиться их лунная станция, было рассказано в рамках международной конференции GLEX-2021. Процесс будет разделен на три этапа, о которых мы сейчас и поговорим.

Лунная станция России и Китая

О своем намерении построить Международную исследовательскую станцию на Луне китайские ученые объявили летом 2020 года — об этом сообщало издание Space News. Проект носит название International Lunar Research Station (ILRS) и открыт для сотрудничества с представителями других стран. Так как «Роскосмос» не пожелал принимать участие в постройке лунной станции Gateway от NASA, госкорпорация решила сотрудничать с китайскими коллегами. Соглашение между двумя сторонами было подписано в феврале 2021 года.

Как будет выглядеть лунная станция России и Китая пока неизвестно. На изображении — концепт проекта Lunar Outpost от NASA

Стоит отметить, что помимо России в китайском проекте могут принять участие и другие страны. Например, недавно приглашение на совместную работу было отправлено Европейскому космическому агентству (ESA). Также свой интерес в участии ранее демонстрировали Таиланд, Саудовская аравия и Объединенные Арабские Эмираты. Также авторы проекта ILRS готовы принять помощь со стороны частных компаний вроде SpaceX , Blue Origin, Rocket Lab и так далее.

Какой будет лунная станция?

На данный момент с уверенностью можно сказать лишь то, что станция не будет находиться на окололунной орбите, а расположится прямо на его поверхности. Окончательное решение о том, как будет выглядеть сооружение на Луне, будет принято после одного из этапов строительства станции. Всего их будет три, о которых стоит поговорить более детально.

Первый этап проекта ILRS

Первый этап строительства пройдет с 2021 по 2025 год. В этот временной промежуток на Луну планируется отправить космические аппараты «Чанъэ-6» и «Чанъэ-7». Со стороны России на спутник будут отправлены автоматические станции «Луна-25», «Луна-26» и «Луна-27». Все эти устройства будут собирать данные, которые позволят определиться:

как исследователям лучше высадиться на Луне;

в какой точке Луны лучше всего построить станцию;

и как он должен выглядеть.

Второй этап проекта ILRS

Второй этап строительства намечен на промежуток с 2026 по 2035 год и будет состоять из двух дополнительных фаз. В рамках первой фазы на Луну будут отправлены станции «Чанъэ-8» и «Луна-28». Они займутся сбором образцов лунного грунта и доставкой необходимых для строительства станции грузов. Во второй фазе на Луну будут доставлены такие крупные элементы будущего сооружения, как:

место для жилья космонавтов и системы подачи энергии и обеспечения связи;

инструменты для исследования Луны;

оборудование для переработки лунных ресурсов (грунт, замерзшая вода и так далее);

инструменты для проведения экспериментов, а также сбора и доставки образцов лунного грунта;

оборудование для наблюдения за Землей и другими планетами.

Третий этап проекта ILRS

Третий этап проекта ILRS будет реализован после 2036 года. В его рамках на Луну будут отправлены космонавты и всевозможные луноходы. Сообщается, что авторов проекта больше всего привлекают планетоходы и небольшие роботы.

Большую роль в проекте будут играть механизмы, которые передвигаются по Луне при помощи прыжков. В 1969 году астронавты Нил Армстронг и Базз Олдрин довольно быстро смекнули, что по лунной поверхности проще всего передвигаться прыжками. Из-за этого инженеры начали разрабатывать роботов именно с такой манерой передвижения.