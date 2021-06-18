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Культурная эволюция

Культурная эволюция

Эволюция бывает не только генетической, но и культурной

На протяжении миллионов лет практически все живые организмы эволюционировали благодаря генетическим изменениям. Например, когда люди перестали есть твердую пищу вроде сырого мяса, их челюсти начали постепенно уменьшаться в размерах и эта особенность передавалась другим поколениям на генетическом уровне. Эволюция на основе генов происходит даже сегодня, однако этот процесс может занимать тысячи лет или даже больше. Но помимо генетической эволюции существует культурная, о которой в свое время говорил даже Чарльз Дарвин. Ее суть заключается в том что люди, при помощи научных открытий и передачи знаний в целом, могут улучшать себя и тем самым повышать свои шансы на выживание — это главная цель эволюции в любом из ее проявлений. Причем культурная эволюция происходит гораздо быстрее, чем генетическая. Звучит как что-то очень важное и это действительно так, поэтому давайте рассмотрим это явление подробнее?

 

По данным научного издания Science Alert, культурная эволюция способна влиять на судьбу человека сильнее, чем генетическая.


Что такое генетическая эволюция?

По своей сути, генетическая эволюция является следствием естественного отбора. Например, когда человечество вдруг сталкивается с ранее неизвестным вирусом, люди начинают либо гибнуть от болезни, либо вырабатывают иммунитет. На протяжении очень многих лет этот иммунитет передается из поколения в поколение через лиц, которые выжили в процессе этого естественного отбора. Также к генетической эволюции можно отнести пример с изменением размера челюстей, который я привел в начале статьи. Генетическая эволюция всегда долго длится и в этом ее главный минус.

Культурная эволюция

Череп современного человека (слева) и неандертальца (справа)

Особенности культурной эволюции

А вот культурная эволюция происходит гораздо быстрее. Этот термин тоже можно объяснить на примере реакции людей на возникновение неизвестного вируса. Сегодня наука очень развита, поэтому нам не нужно ждать тысячи лет, пока организмы людей научатся бороться с болезнью ценой жизней миллионов людей. Вместо этого ученые просто разрабатывают вакцину и иммунитет вырабатывается в очень короткие сроки. То есть, человечество буквально взяло эволюцию в свои руки и больше не зависит от природы.

Культурная эволюция

Благодаря науке человечество взяло эволюцию в свои руки

По словам исследователя Тима Уоринга (Tim Waring), иногда культурная эволюция может привести к началу генетической. В качестве примера можно привести такое явление, как терпимость к содержащейся в коровьем молоке лактозе. Когда именно люди начали пить молоко, точно неизвестно. Но это была культурная черта, которая присуща древним европейцам, которые занимались земледелием и животноводством. Сначала они явно чувствовали недомогания после употребления молока, но потом их организмы привыкли к лактозе — произошла генетическая эволюция.

Культурная эволюция

Если бы не упорство наших далеких предков, мы бы не могли пить молоко

Как эволюция изменит будущее?

Впервые о существовании культурной эволюции заговорил Чарльз Дарвин. Он явно понимал, что культурные явления способны повлиять на поведение человека и новые черты характера могут передаваться следующему поколению людей. Это звучит как что-то очевидное, однако в те далекие времена коллеги Дарвина были уверены, что особенности поведения людей передаются только на генетическом уровне. В общем, великий натуралист не получил поддержки со стороны других ученых, но в конечном итоге оказался совершенно прав в своих предположениях.

Культурная эволюция

Чарльз Дарвин догадывался о существовании культурной эволюции, но ему никто не верил

В общем, в какой-то период времени (когда именно, никому точно неизвестно), человеческая культура стала контролировать эволюцию больше, чем ДНК. Культурная эволюция больше всего ориентирована не на каждого отдельного индивида, а на группы людей. Поэтому ученые считают, что в будущем человечество будет состоять не из отдельных людей, а групп.

Это пока только предположение, но как вы думаете, будут ли наши далекие потомки жить так же, как колонии муравьев?

18 июнь 2021 /
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